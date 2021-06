Kto zradil medveďom, že turisti nemajú zbrane?

Zdá sa, že proroctvo Ivana Mládka sa naplnilo. MŽP SR v spolupráci s MV SR malo vyšetriť, kto tým medveďom slovenským prezradil, že turisti nemajú zbrane. Žeby navštívili koncert Ivana Mládka?

Ľudská hlúposť má na svedomí najväčšie tragédie ľudstva. Slovenské medvede sú klasickou ukážkou, ako môže končiť aktivizmus salónnych a kaviarenských ochrancov prírody, ktorí síce v živote nepostavili žiadnu vtáčiu búdku, nevyčistili ani meter lesného chodníka a nevyniesli na chrbte ani gram sena v zime do krmelca, ale majú plné ústa ochrany prírody.

Ak chceme hľadať vinníkov udalostí a jednej ľudskej tragédie posledných dní, tak treba za uši na pranier vytiahnuť týchto aktivistov, kričiace hlúčky, ktoré žiaľ v súčasnej dobe majú navrch nad hlasmi odborníkov (čo sa na to ešte nevykašľali).

A tak, pretože aktivisti sú viac ako odborníci, sa stalo, že sme sa rozhodli nechať na prírodu niečo, čo už jednoducho na prírodu nemôžeme nechať. Dnes sme už do prírodných kolobehov tak zasiahli a tak zmenšili prírodné plochy, že bez našich intervencií jednoducho aspoň aká taká rovnováha nie je udržateľná. Nechali sme zberačov lesných plodov plieniť malinové a čučoriedkové bány - medvedie jedálne a čudujeme sa, že premnožené a hladné medvede sa sťahujú k ľudským obydliam, aby sa nasýtili v odpadkoch. Tvárime sa, že ich chránime a pritom sme z nich spravili prvých lesných bezdomovcov. Na rozdiel od človeka, medveď nevie spáchať samovraždu, keď žije v neznesiteľných a nedôstojných podmienkach a preto trpí a bojuje až do konca. Takže ich neobviňujme, ale doprajme im aspoň dôstojnú a rýchlu smrť aby tí, ktorí zostanú v primeranom počte na území, ktoré sme im ešte nechali, mohli žiť ďalej svoj normálny medvedí život. A postarajme sa o to, aby im nezvaní hostia neujedali z toho, čo im patrí.

Pre tých čo to nepoznajú prvé dve slohy piesne Ivana Mládka Medvědi nevědí:

Medvědi nevědi,

že tůristi nemaj zbraně,

Až jednou procitnou,

Počíhají si někde na ně.

Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se,

Tůristé zajisté rozutíkají se po lese.

Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky

A dívčí dřeváky a drahé foťáky,

Medvědi je v městě vymění za zlaťáky,

Za ty si koupí maliny, med a slané buráky.