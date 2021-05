Poslankyňa Andrejuvová (OĽaNO) ukázala cestu ako potrestať v budúcnosti I.Matoviča (OĽaNO)

Mám názor, že návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu zbavil Slovensko aj problému ako potrestať skupinu osôb združených v OĽaNO za genocídu z neschopnosti a škody spôsobené ich vládou.

Dnes je už viac ako 31 rokov po zmene režimu

Nepatrím k ľuďom, ktorí by žialili za režimom v rokoch 1948-1989. Dupľom to platí o mojich už zosnulých rodičoch, ktorí patrili k tým státisícom, čo za svoje presvedčenie platili neustálym podozrievaním a šikanovaním. Odrazilo sa to i na nás deťoch, ale neboli sme v tom samy, boli nás takisto tisíce, boli to moji kamaráti, spolužiaci a neskôr i kolegovia. Takže si nemyslím a ani ja a ani moji rodičia si nemysleli, že by sme si za to mali vynucovať zvláštnu pozornosť a žiadať nejaké odškodné. Rozhodne nepatrím ani k víťazom transformácie, takže by sa dalo predpokladať, aspoň podľa úvah predkladateľov zákona, že budem cítiť z ich návrhu zákona uspokojenie. Nie je to tak, cítim to ako veľkú nespravodlivosť a výsmech skutočnej spravodlivosti.

Čas na tresty už dávno pominul, je čas hlavne sa poučiť

Zrejme mi tí, ktorí ako dospelí a v práci zažili zimu 1989/1990, dajú za pravdu, že práve v roku 1990 a možno aj 1991 sme čakali, že spravodlivosť vezme na zodpovednosť vrcholových predstaviteľov režimu a všetkých tých malých bohov a polobohov z krajských a okresných výborov strany, ktorých súhlas bol potrebný aj na štúdium ašpirantúry z pedagogiky dospelých a na x iných vecí, do ktorých ich absolútne nič nebolo a nevedeli o tom nič. Nestalo sa tak, miesto toho boli prvými veľkými investormi v malej a veľkej privatizácii spolu s nomenklatúrnymi kádrami (vedeniami bývalých štátnych podnikov a inštitúcií). Medzitým sa druhým prezidentom Slovenskej republiky stal nomenklatúrny káder a vysokopostavený funkcionár KSS a takéto kádre sa objavili aj na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy, v armáde a bezpečnosti. Niektorí v Čechách odsúdení komunistickí pohlavári dokonca na Slovensku našli pokojný azyl.

Navrhovaný zákon je zákon o politickej zvôli a nie o spravodlivom treste

A potom, po 31 rokoch priletí z východu kométa Andrejuvová a ukáže cestu. Zákon s veľkým Z. Obchvatom, cez zákon o výskumnej a pamäťovej inštitúcii Ústave pamäti národa sa vkradne do peňaženiek (rasp. senior kont) dôchodcov a v spravodlivom hneve im zoberie, čo im z morálneho hľadiska nepatrí. A tu je ten kameň úrazu. Všetci alebo spoň väčšina sme čakali, že raz niekto bude potrestaný, ale čakali sme súd a nie pokutu v správnom konaní. Ak by to bolo podľa zákonníku práce, tak by to malo byť maximálne 3 penzie, alebo škoda, ktorú treba preukázať a dokázať a to pred súdom. A okrem toho, v právnom štáte, je možné právoplatný trest uložiť len niekomu, kto je duševne spôsobilý a uložený trest splní predpokladaný účel. Aký výchovný účinok bude mať trest na alzhaimového 90 ročného dôchodcu? Komu prospeje a aké sympatie si tento súčasný režim získa, ak takýto človek bude vystrčený do dažďa pred zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, lebo mu penzia naň nebude stačiť?

Nie je možné trestať porušovanie morálky, obmedzovanie slobôd a ani zvôlu a svojvôlu porušovaním princípov právneho štátu a obchádzaním spravodlivosti. V právnom štáte tresty ukladajú súdy a nie Ústav pamäti národa a úradník v Sociálnej poisťovni v správnom konaní.

Som presvedčený, že prvá riadnym absolventom riadnej právnickej fakulty spísaná žaloba pošle tento zákon do histórie, ale zostáva len dúfať, že veto pani prezidentky prebudí zatiaľ príčetný zvyšok koalície aby pouvažovalo o ľudsky prijateľnom a najmä právne čistom potrestaní tých pravých vinníkov a nie len zástupných obetných baranov pre potešenie davu. Nie je nič horšie ako spravodlivosť pre potlesk a potešenie davu. Je to nebezpečná hra s najnižšími pudmi.

Lebo nakoniec treba autorov návrhu zákona len upozorniť, že mnohí z tých, čo presadili použitie a posielali vo francúzskej revolúcii ľudí pod gilotínu skončili pod tou istou gilotínou. A tento zákon a tento princíp bude možné použiť aj na nich. Číslo 12 000 mŕtvych obetí COVID-19 a tisícov ďalších obetí zanedbania zdravotnej starostlivosti už bezpochyby presiahlo i počet priamych obetí komunizmu na Slovensku, takže podľa môjho názoru súťaž o zlatú mrežu medzi komunizmom a matovičizmom sa začala.