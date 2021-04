Miera korupcie pri očkovaní : 48% alebo toľko % "našich ľudí" nebolo ani za Fica

Od 27.3. do 2.4.2020 bolo reportovaných podanie celkom 91 485 vakcín proti COVID-19, ak konfrontujeme tento údaj s celkovým počtom zaočkovaných 1. a 2. dávkou, tak bolo podaných 135 524 dávok. Kde spravili súdruhovia chybu?

Dátové peklo je živná pôda pre korupciu a zakrývanie neschopnosti

Štatistický úrad SR vo svojej tlačovej správe dňa 26.3.2021 informoval, že príčina úmrtia na Covid-19 bola konštatovaná v roku 2020 u 4004 zomretých (slovom štyritisíc štyri). Na stránke NZCI a v iných výstupoch zo zdravotníckych inštitúcií sme sa 1. januára 2021 dozvedeli, že za rok 2020 zomrelo na Covid -19 2 250 našich spoluobčanov a 16.1. 2021 reportovali celkovo od začiatku pandémie 731 úmrtí s Covid-19 (teda nie hlavná príčina úmrtia). Teda niekde tu lieta aspoň tisíc úmrtí na koronu, ktoré zostali v tom čase utajené. Mimochodom, podľa reportov vlády do konca augusta 2020 zomrelo na koronu 33 osôb, ale podľa mesačných výkazov štatistického úradu to bolo 44. Takže, kto tu hovorí pravdu a aká je vôbec pravda?

Očkovanie a testovanie - kto chce klamať, mal by mať dobrú pamäť alebo priebežne upravovať pravdu podľa vzoru Ministerstva pravdy z Orwelovho románu 1984

Neviem na akom počítači robia štatistiky o očkovaní a testovaní, ale vyzerá to tak, že to robia na sčotoch alebo abakusoch a nejako im to nejde. Alebo im to nechce ísť. Riadenie tejto pandémie má charkter riadeného chaosu, ktorý sa vytvára obvykle vo firme (viď moje blogy o Bytovom hospodárstve Revúca) vtedy, ak sa má zakryť skutočný stav a vytvoriť podmienky pre rôzne neprávosti. To je najvypuklejšie pri očkovaní. Spôsob prihlasovania sa, jeho oznamovanie a aj súčasný chaos a viackoľajnosť doslova vytvárajú podmienky pre to aby insideri (tí čo dostanú od kamarátov, známych a rodiny echo o chystaných zmenácha časoch zverejnenia) využili nedostatky systému na predbiehanie sa v rade. Pre dokumentáciu toho uvádzam tabuľku aké boli reportované a zrejme skutočné počty zaočkovaných za posledný týždeň

Očkovanie podľa publikovaných informácií (J.Legény)

Takže to môžeme asi zhrnúť takto: Za posledný týždeň sa s vysokou pravdepodobnosťou zaočkovalo viac ako 44 000 ľudí mimo poradia a preto sa starší ako 70 a 60 rokov nečudujte, že okolo vás pobehujú zaočkovaní mladíci a devy a celá ta kritická infraštruktúra "našich ľudí", lebo najskôr je to na Slovensku tak, že na 2 očkovaných, čo na to majú nárok podľa potreby pripadá 1 "náš človek", ktorý sa už teší na to, ako bude môcť konečne vyraziť na dovolenku, kým vy obyčajnejší ako obyčajní ľudia budete sedieť doma na zadku a čakať na Sputnika (myši a morčatá to prežili, tak to prežijete hádam aj vy).