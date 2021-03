Pán Matovič vy nie ste Kristus , vy ste nenapravený lotor Gesmas po jeho ľavici

Premiér Matovič vo svojom vyhlásení na Kvetnú nedeľu večer sa snažil odvolávkou na Veľký týždeň a odpúšťanie v tomto čase prirovnať svoje "veľkodušné odpustenie" k činom Ježiša Krista. Je to vrchol nehanebnosti a urážka kresťanov.

Premiér Matoviča mi niekedy svojim správaním pripomína samovraha, ktorý nemá odvahu dokonať svoj čin a robí všetko pre to, aby to za neho spravil niekto iný, Riadením krízy vyrába denne svojich Harmanov a Gavrilov Principov, čo nie je rozhodne znakom racionálneho správania. Dnes ráno na Kvetnú nedeľu pri počúvaní evanjelických služieb božich v Slovenskom rozhlase som si nevdojak spomenul na premiéra Matoviča, či nebude ťahať krízu až do Veľkého piatku, aby mal ten pocit, že jeho demisia a obeť Ježiša Krista na kríži je to isté. A večer som sa dočkal. Slová z Matovičovho prejavu "Veľký týždeň ako symbol", "gesto odpustenia" ,"ukázať gesto, že kto do teba kameńom, ty doňho chlebom" a "nebudeme vracať požičané", to boli vlastne hashtagy, ktoré mali prepojiť osobu a osud Igora Matoviča s osobou a osudom Ježiša Krista.

Pán Matovič, je všeobecne známe a na svojom FB profile ste sa aj vyjadrili, že dobrý deň, je ten deň, keď ste niekoho nahnevali (vy ste to vyjadrili jadrnejšie). Ja na Váš FB profil nemám prístup, lebo Vaši spravovači ma celkom logicky zabanovali, keď som si zriadil môj FB profil. Takže aspoň takto Vám píšem, že Vaše vyjadrenia, prirovnania a veľké odpúšťanie na tlačovej konferencii považujem za urážku skutočných kresťanov a vyslovene bohorúhačstvo. Pre Vás je podľa môjho názoru kresťanstvo a ľudskosť len póza a Bibliou sa riadite presne tak, ako zákonmi o účtovníctve a daniach, poznáte len tie časti, ktoré vyhovujú Vášmu egu.

Podľa môjho názoru ste presne ako ten nenapravený lotor Gesmas, ktorý ani na kríži,tvárou v tvár smrti nevedel priznať svoje hriechy. Spôsobili ste množstvo nešťastia a podľa toho, koľko ešte budete v politike spôsobíte ešte ďalšie nešťastia. Máte na svedomí aj množstvo mŕtvych, ktorí zomreli kvôli Vašej nekompetentnosti a sebectvu v úrade predsedu vlády. Takže na záver, dúfam, že ak Vás nedobehne spravodlivosť ešte za Vášho života, tak Vás trest neminie aspoń na poslednom súde. A dúfam, že ten Váš trest už namaľoval Hieronymus Bosch, takže si pozrite jeho obrazy aby ste vedeli, do čoho idete.