Umierať a dať sa šklbať v Revúcej

Bude zaujímavé sledovať "zdôvodnenia" primátora Revúcej Júliusa Buchtu, prečo sa Revúca v utajení pred svetom a premiérom Matovičom prepracovala na popredné miesto ak nie primát v zamorenosti pri druhom celoplošnom testovaní.

V Bagdade a v Revúcej je všetko v kľude, alebo ako sa poskladať na zaplatenie vlastnej škody.

V starej sovietskej filmovej verzii rozprávky o Aladinovi je hláška " Ja som sa dožil 80 rokov, lebo som vždy tvrdil, že v Bagdade je všetko v kľude." V dobe, keď sa za kritiku sovietskeho režimu chodilo na smrť a na Sibír, tvorcovia do tejto hlášky zakomponovali kritiku sovietskej reality. Aj v Revúcej je všetko v kľude, najmenej posledných 30 rokov ako pokračovanie predošlých 40 rokov. Besiedky, kladenia vencov k pamätníkom, odmeňovanie nespočetných významných osobností mesta a iné príležitosti na prezentácie miestnej honorácie akoby vypadli z diel velikánov slovenskej spisby, ktorým je venované bohom zabudnuté Múzeum prvého slovenského gymnázia. To že Bytové hospodárstvo s.r.o., mestský podnik v 100% vlastníctve mesta Revúca roky šafárilo bez ladu a skladu s peniazmi, ktoré patrili vlastníkom spravovaných bytov, sa na stránkach mesta Revúca nedočítate. Len keď si Bytové hospodárstvo s.r.o. požičia 200 000 EUR fakticky so štátnou zárukou od komerčnej banky, aby splatilo peniaze, čo zmizli z účtov, sa zrazu zjaví poetický videošot o žiarivej budúcnosti podniku. Poslanci MsZ sa pri debate o vklade prevádzkovej budovy do základného imania Bytového hospodárstva pýtali, kedy vznikli tie dlhy, ktoré majú týmto vkladom sanovať. Presne to nikto nevedel povedať. Keď sa budú čoskoro pýtať, prečo a kedy mesto prišlo o prevádzkovú budovu, správna odpoveď bude: "V decembri 2020, keď si podnik požičal 200 000 a každému, kto len trochu pozná pomery v ňom muselo byť jasné, že nebude mať z čoho splácať."

Zoberiem ti peniaze a ty splácaj pôžičku, čo som si požičal, aby som ti zobraté vrátil!

To že od januára roku 2022 bude podnik splácať mesačne 3389 EUR, teda ročne 40 668 EUR znamená, že pri súčasnom prakticky stratovom hospodárení mu nezostáva nič iné, ako zvýšiť poplatky za správu bytov. Pri aktuálnych cca 1500 bytoch to znamená 27 EUR ročne na byt, teda zvýšenie poplatkov za správu o 2,25 EUR mesačne a čím viac bytoviek od tohto správcu utečie, tým bude zvýšenie vyššie. Teda miesto toho, aby bytový podnik zaplatil aspoň úroky majiteľom bytov, ktoré celé roky neoprávnene používal pri svojom podnikaní a 180 000 EUR z týchto účtov prešustroval pri prekrývaní stratovosti, tak si vzal pôžičku, kde sa v budúcnosti majitelia bytov poskladajú na vrátenie ich vlastných peňazí. Klobúk dole! Toto by sa malo zapísať do inštruktážnej príručky pre všetkých pseudopodnikateľov.

Umieranie v Revúcej a umieranie mesta Revúca

Mesto Revúca je štát v štáte. Ten známy výrok "Enem pro nás a pre naše dzeci.", ktorý bol spájaný s neochotou Skaličanov zapožičať ich šibenicu na popravu zlodejov z Holíča, je na Revúcu ako uliaty. Heslo Revúčania Revúčanom je cítiť z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva a Chalupkovo Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali je mottom samosprávy. To, že sa na to dá aj umrieť, nikoho nezaujíma. Zariadenie opatrovateľskej služby "Cilka" tak uniká všetkým kontrolám i pozornosti médií a možno až výsledky celoplošného testovania, kde Revúcky okres na čele s mestom Revúca konečne utrhol nejaký celoslovenský primát, prinútia niekoho zamyslieť sa, aký podiel na tomto umiestnení má aj stav v tomto zariadení. 17 inzerátov na voľné miesta v Revúckej nemocnici s poliklinikou na webe nemocnice a posledné miesto v poslednom hodnotení nemocníc len dokresľuje stav.

Revúca bola sídlom prvého slovenského gymnázia. Božena Slančíková-Timrava na ňom síce neštudovala, ale má v Revúcej svoju ulicu. Jej Ťapákovcom však zdá sa patrí celá Revúca. Zostáva len odporúčať obyvateľom Revúcej, aby sa konečne prebudili a po vzore buditeľov, na ktorých pamiatku hojne pomenovali ulice mesta začali od vedenia mesta vyžadovať skladanie účtov a hlavne pravdivé informácie.