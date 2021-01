Vzorový deň sudcu - O tempora, o mores! (Ach, aké časy! Ach, aké zvyky!)

Keď mi dôveryhodný zdroj poslal v okóbri vzorový deň sudcu podľa predstavy ministerstva spravodlivosti, len sme si poťukali na čelo a povedali si, že časy MoKoBuKo sa vracajú v inej forme. Kto láme justícii chrbtovú kosť?

Keď som dokument s názvom "Modelový príklad sudcovského dńa - okresné súdy" prvý raz čítal, tak som si len pomyslel, že človek, ktorý toto stvoril asi nepočíta s tým, že sudcovia sú aj ľudia a vo väčšine prípadov majú aj rodiny a zrejme autora vzorového dňa asi prekvapím, keď poviem, že dokonca majú aj deti a čo je ešte väčšie prekvapenie, že sú to dokonca aj ženy - matky. Vo svetle posledných udalostí však tento dokument, ktorý zatiaľ považujem za pravdivý poukazuje na snahu riadiť prácu sudcov doslova z hodiny na hodinu. Pripomenulo mi to časy MoKoBuKo, teda časy keď sa nás snažili presvedčiť, že základom je osvojenie so Morálneho Kódexu Budovateľa Komunizmu a snažili sa riadiť naše životy v každom okamihu. Za normálnych okolností by som to považoval za zlý vtip alebo hlúpu iniciatívu niekoho, kto stratil kontakt z realitou. Vo svetle udalostí so záveru roka, keď v parlamente vybudujú fóliovník na kultiváciu kovid poslancov, keď prvé čo mi napadne po správe o samovražde bývalého policajného prezidenta vo vyšetrovacej väzbe je starý príbeh z Louisiany 50-tych rokov, keď biely šerif (lebo vtedy len biely mohol byť šerifom a boli aj lavičky v parku pre bielych a pre čiernych označené ceduľkami) príde k nájdenej mŕtvole černocha, ktorý má zasadených 25 rán sekerou, z toho niekoľko do hlavy, zakrvavená sekera leží vedľa tela a krútiac neveriaci hlavou svojim okolostojacim pomocníkom hovorí: " Teda, chlapi, takú samovraždu som ešte v živote nevidel."

Teda bez komentára prikladám Modelový príklad sudcovského dňa a pýtam sa, je toto naozaj alebo sa mi to len sníva?

Deň sudcu 1.strana (J.Legény)

Deň sudcu 2 strana (J.Legény)