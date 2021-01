Po roku Trnavského Šaša nás čaká rok Šialeného Urazeného Truľa. A ďalej - idiocracia?

29.február je Dňom zriedkavých ochorení, 29.februára 2020 chytilo Slovensko v parlamentných voľbách zriedkavé ochorenie typu choroby šialených kráv keď prión Matovič napadol politický systém Slovenska a privádza ho do šialenstva.

Ešte stále premiér Matovič (žiaľ) vplyvom svojho zjavného nedovzdelania vo všetkých sférach vrátane vierouky nevie, že, Pán Boh je konzervatívec, od Sulíka odišiel pri založení SaS, takže nemôžete očakávať, že ho pán Sulík má pri sebe a teda ani, že podá demisiu. Na druhej strane, pán Sulík by sa mal zamyslieť, či naozaj nie je vhodný čas povaliť vládu Igora Matoviča a svojim odchodom z vlády dať signál váhajúcim stranám a najmä poslancom OĽaNO, ktorý ešte majú dostatočný zvyšok zdravého rozumu, aby rozoznali, že Igor Matovič vedie túto krajinu do totálneho chaosu a anarchie.

Heger už vie, že sa rútime do gréckeho dlhového pekla

Najdôležitejším posolstvom Matovičovej pondelňajšej tlačovky o zabijákovi Sulíkovi je konštatovanie ministra financií Hegera o rekordnom dlhu a neudržateľnosti situácie. Áno, katastrofa je predo dvermi a ak sa nezačne okamžite konať, tak už v lete bez ohľadu na počty mŕtvych bude väčším problémom nezamestnanosť a kolaps hospodárstva.

Zvolili sme vládu národnej pomsty a dočkali sme sa potrestania celého národa vládou všetkého schopných politických šmejdov, ktorých jediným cieľom je udržanie sa pri moci.

Pondelňajšia tlačovka predsedu vlády bola dúfam dostatočným signálom pre všetkých, vrátane pani prezidentky, koaličných strán a ich poslancov i pre opozíciu, že urýchlené zbavenie moci súčasného premiéra je conditio sine qua non (nevyhnutná podmienka) aj pre riešenie pandémie a všetkých s tým previazaných problémov. Nemôžem si to odpustiť, ale podľa môjho názoru jedinou historickou paralelou so správaním sa premiéra Matoviča v súčasnosti je správanie sa Adolfa Hitlera v posledných týždňoch pred jeho pádom, keď vyhlásil, že nemecký národ si nezaslúži ďalšiu existenciu, lebo zradil führera a prikázal zatopiť sieť tunelov berlínskeho metra, hoci sa v ňom skrývali desaťtisíce civilných obyvateľom Berlína. Áno, podľa môjho názoru je Matovič presne ten zdochýňajúci kôň, čo najviac kope. A pre jeho spolupracovníkoch a koaličných partneroch platí a mali by si to uvedomiť, že české príslovie hovorí: "Čiň čertovi dobre, peklom sa ti odmení."