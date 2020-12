Kto vysvetlí I. Matovičovi, že Nobelovu cenu za medicínu za plošné testovanie nezíska?

Po vystúpení premiéra Matoviča v rádiu Expres zrejme už nik nepochybuje o tom, že pokiaľ problém korony má na konci tunela svetielko v podobe vakcinácie, Matovič ako predseda vlády je "pochodujúci predpoklad mimoriadnej udalosti".

Pochodujúci predpoklad mimoriadnej udalosti bol vo vojenskom žargóne vojak, u ktorého bolo najlepšie keď nič nerobil a ležal na posteli, lebo akonáhle dostal nejakú úlohu alebo rozkaz, dalo sa očakávať, že to skončí nejakou katastrofou. Na oživenie ešte jedna spomienka z vojny. Raz som ako člen vojenskej poriadkovej hliadky (tzv. "lietačky") eskortoval na psychiatriu v Bohuniciach v Brne vojaka na vyšetrenie. Keď som čakal na papiere, priplichtil sa ku mne pacient, zasalutoval mi a zahlásil sa ako slobodník XY. Na vojenskej lodičke, ktorú mal na hlave mal pri tom dve frčky. Ja som ho opravil, že je predsa s dvomi frčkami desiatnik. Ale on mi vysvetlil, že nie, lebo z tých dvoch frčiek na čapici patrí jedna na pravé a druhá na ľavé pleco a teda on je slobodník a ako vyššia hodnosť mu mám vydať rozkaz. Tak som ho odvelil na rajóny, nech si poupratuje v izbe a bol šťastný. Ošetrujúci lekár, keď som mu referoval túto príhodu spomenul, že prišiel k nim na psychiatriu v generálskej uniforme a nebolo s ním rady, ale postupne sa im podarilo pod rôznymi zámienkami degradovať ho po vzájomnom súhlase až na toho slobodníka a už sa s ním dá spolupracovať na liečbe.

Keď sledujem nášho pána premiéra, spomínam si na tohto pacienta, lebo je podľa môjho názoru zjavné, že aj on potrebuje výrazné zníženie vnímania postavenia a významu svojej osobnosti "in mundo et in Slovakia" (vo svete a na Slovensku), aby bolo možné začať racionalizovať jeho vnímanie okolitého sveta a doviesť ho k tak potrebnému sebakritickému zhodnoteniu jeho vlastného správania.

Keďže v demokratickej spoločnosti, ktorou zatiaľ dúfam že Slovensko je, nie je mechanizmus na vylúčenie osobnosti so zjavnými poruchami správania z politického života, mohla by tento nedostatok zrejme zatiaľ nahradiť spočiatku spoločenská a potom aj odborná debata o tom, či náš systém potrebuje aj mechanizmus na vylúčenie najmä z mocenských orgánov osoby, kde je vo verejnom záujme obmedziť riziko vyplývajúce z ich duševných a osobnostných porúch. Dnes takýto mechanizmus máme napríklad pri rozhodovaní pri vydávaní povolení vlastniť a nosiť zbraň a oprávnení na výkon niektorých povolaní.

Keď som googlil pojmy "Matovič" a "porucha" veľmi často sa vyskytoval aj pojem "histrión" a tak pre zaujímavosť pridávam popis z webu wikiskripta.eu:

Histrionská porucha osobnosti (F60.4)

Dříve byla tato porucha označována jako hysterická psychopatie. Typické je pro lidi s touto poruchou sklon k dramatizaci banálních konfliktů, přehnaná teatrálnost (histrión = herec), citové vydírání, manipulace s lidmi a neadekvátní afektivita (často předstíraná). Nápadná je labilní a povrchová emotivita, infantilní projevy a snaha být centrem pozornosti. Toho dotyčný dosahuje nejrůznějšími způsoby, u žen je typické nápadné oblékání, svůdné jednání a snaha být sexuálně přitažlivým objektem.

Osoby s histrionskými rysy vyžadují neustálé ujišťování ve svých kvalitách, při neúspěchu často prudce a bouřlivě vzlykají, mohou i předstírat různé záchvaty (zda se skutečně jedná o tonicko-klonické křeče, nebo pouhou simulaci lze zjistit bolestivým podnětem, na který tato osoba reaguje motorickou či verbální odpovědí, zatímco pacient se záchvatem typu grand mal nikoliv.)

Histriónští lidé mají také sklony k pomstychtivosti a bájivé lhavosti (pseudologia phantastica). Je pro ně typické sofistikované intrikování a pomlouvání například na pracovišti, což může vést k rozpadu do té doby přátelského kolektivu. Dokážou působit velice přesvědčivě, umí s velikou obratností lhát a překrucovat výroky druhých. Všechno vyloží ve svůj prospěch. Jsou sugestibilní (podléhají působení jiných osob), zároveň působí sugestivně. Do vyprávění dokážou velice přesvědčivě rovněž zakomponovat emoce. V partnerských vztazích působí velmi destruktivně. Kvůli touze po dobrodružství se u nich vyskytuje zvýšené riziko abúzu drog, střídání sexuálních partnerů, ale na druhé straně nezřídka dochází k různým sexuálním dysfunkcím. U žen se často vykytuje anorgasmie. Taková osoba je však na druhou stranu schopna se značně obětovat (byť ne pro dobro věci samotné, ale kvůli obdivu ostatních).

U těchto lidí může dojít v emočně vypjatých situacích k disociačním (konverzním) poruchám - psychogenní amnézii, fuze, nebo disociačnímu stuporu. Podobně se projevuje osobnost narcistická s nedostatkem empatie, vyžadováním pozornosti a závistivostí. Jedinci s narcistickými rysy fantazírují o ohromných úspěších, bohatství, vlastní dokonalosti a mají extrémně vysoké sebevědomí.

a pre tých náročnejších aj link na celkom čerstvý štandardný posup zverejnený na webe slovenského ministerstva zdravotníctva schválený 15.januára 2020 ešte pani ministerskou Kaľavskou:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Nove/Psychiatria-Histrionska_porucha_osobnosti.pdf

Myslím, že každý komentár je zbytočný.

Kto pomôže Matovičovi nájsť cestu z bludiska sebaklamov, pomôže Slovensku

Problémom bohatých alebo mocných ľudí je to, že pokiaľ si ešte pred vzostupom k bohatstvu alebo k moci nevytvorili dostatočne pevné zázemie ľudí, ktorí ich majú naozaj radi alebo sú priateľmi v dobrom i zlom v tom pravom zmysle slova "priateľ", tak na pomyselnom Olympe bohatstva a moci sú osamotení. Majú len známych a obchodných partnerov, ktorí sa okamžite vyparia, keď je zle. To bude asi aj prípad odborníkov, ktorí mu radili plošné testovanie. Podľa niektorých správ v bulvárnej tlači sa zdá, že premiér zostal naozaj sám a žiadni priatelia nie sú na obzore, a preto zostáva v kaši, ktorú si navaril sám, ale keďže je premiér, varíme sa s ním aj my všetci občania Slovenska. Jeho obchodno-politickým partnerom jeho situácia zatiaľ vyhovuje. A nejedná sa len o koalíciu, ale aj o jeho ľudi, najmä však poslanecký zbor, ktorý však čoraz viac nadobúda podobu gangu, ktorý drží pohromade už len lumpácka solidarita. Ak sa zhodneme na tom, že Matovič má problém, ktorého základom je jeho duševný stav, ktorý zrejme vyžaduje odbornú lekársku pomoc, potom musíme s ním začať zaobchádzať ako s chorým človekom a máme zrejme väčšiu šancu dospieť k rozuzleniu tejto neúnosnej situácie. A najlepšie by bolo, keby si aj tí, čo snívajú o tom, ako raz NAKA zaklepe ráno Matovičovi na dvere a zoberie ho za škody, ktoré doteraz napáchal, uvedomili, že sa podľa môjho názoru nádejajú márne, lebo každý príčetný súd ho zbaví zodpovednosti pre jeho duševnú nespôsobilosť rozoznať nebezpečnosť a prípadnú protiprávnosť svojho správania.

Slovensko teda urgentne hľadá liečiteľa na Matovičovu dušu, spolu to dúfam dokážeme.