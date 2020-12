Naštartoval Matovič tretiu vlnu? Pyroman hasičom?

Ak vieme, že niekto zomrel pre svoju účasť na demonštrácii 17.11., vieme dokázať, že nikto z 3,5 milióna účastnikov plošnej testovacej párty sa nestal jej obeťou? Prečo 31.12.2020 bude pravdepodobne cca 1336 mŕtvych?

Vo svojom predošlom blogu na tému štatistiky o korone som poukázal na niektoré metodické nedostatky zverejňovaných štatistík vo vzťahu k predikcii vývoja pandémie. Prognostika je veda, kde základom je správna interpretácia výsledkov a systematická pochybnosť o výsledku. Preto každý prognostický model vyžaduje overovanie v čase. Porovnávanie a overovanie výsledkov je možné, len keď nemeníte podmienky. Ďalšou podmienkou je uvedomiť si, že číselná prognóza na dlhé obdobie nemôže byť nikdy jedno číslo ale interval. 16.11. som vo svojom blogu odhadol počet mŕtvych koncom novembra v intervale 625-1005. Skutočnosť bola 868, čo je mierne nad priemer 815 odhadovaných hodnôt. Dnešná predikcia pre 31.12.2020 je interval 1127-1545, z čoho je zrejmé, že najpravdepodobnejšia hodnota bude oscilovať akolo čísla 1336. Zatiaľ môžeme, predpokladať, že do konca roka sa podmienky nezmenia zásadným spôsobom a pri rozvoji choroby v intervale 21-28 dní súčasný počet identifikovaných nakazených v podstate determinuje vývoj do konca roku.

Bol výbuch IM-bomby brzou druhej vlny alebo štartérom tretej vlny?

Ako vidno v nižšie uvedenej tabuľke plošné testovanie 31.10-1.11. a potom "poloplošné" testovanie 7.-8.11. krivku rastu hospitalizovaných pacientov a pacientov na pľúcnej ventilácii akoby mierne zabrzdili v raste, ale ten sa zhruba po dvoch týždňoch obnovil. Znamená to, že na jednej strane ako brzda pôsobilo to, že časť nakazených sa stiahla z obehu, ale toto pozitívum bolo takmer úplne znegované skutočnosťou, že cca 9000 nakazených dostalo certifikát o bezinfekčnosti a začalo pobiehať intenzívnejšie po krajine. Takže s výnimkou informácie o tom, aká je asi momentálna situácia v čase testu, išlo o operáciu s takmer zanedbateľným efektom. Dôkazom je i to, že obmedzenie pohybu napríklad v Čechách prinieslo lepšie výsledky aj bez testovania. O zahodenej príležitosti získať naozaj cenné dáta, ak by sa k tomu pristúpilo ako sa má, radšej ani nehovorím, lebo skutočným epidemiológom a infektológom musí byť z tejto zahodenej príležitosti do plaču.

Čo je však najpodstatnejšie, už v čase testovania, lebo pohyb bol už obmedzený, vývoj naznačoval v porovnaní korelačných koeficientov 21 a 28 dňového odstupu z prvej vlny s vývojom druhej, že by mohlo dôjsť k ústupu druhej vlny. Avšak na rozdiel od obdobia opadávania prvej vlny vidíme, že korelácia medzi počtom nakazených a mŕtvych sa takmer okamžite stráca - nespojito, čo je znak zásahu do vývoja, denné počty infikovaných na rozdiel od prvej vlny neklesajú ale rastú, takže podľa môjho názoru dochádza k rozbiehaniu tretej vlny, ktorá sa akoby pridávala k súčasnej druhej vlne. Keďže samotné testovanie ako som uviedol bola akcia s nulovým súčtom, tak tretia vlna nie je principiálne dôsledkom plošného testovania, lebo tam platí, že počet zachránených pred infekciou len mierne prevyšuje počet tých, čo sa tam s vysokou pravdepodobnosťou nakazili, ale tretia vlna je výsledkom "slobody s modrým papierikom", milostivo udelenej IM pre účastníkov plošného testovania. Čo je vlastne podľa môjho názoru najlepším dôkazom toho, že IM svojimi bláznivými nápadmi len v panike hasí požiare, ktoré sám zakladá, čo je mimochodom aj najlepším argumentom pre to, aby svoju pozíciu čo naskôr opustil.

Tlačovka "uletených včiel" alebo je čas vymeniť národ alebo predsedu

Tlačovka IM 9.12.2020 by som prirovnal k tlačovke "bandy štyroch", ktorým uleteli včely. Už ráno, keď sa o desiatej objavil údaj, že zomrelo predošlý deň 38 ľudí (štatisticky významná odchýlka oproti priemeru) som vedel, že je to predohra pre dramatický výstup, nebolo to inak ani pri tlačovke s názvom Priznanie - oznámenie objavu plošnej IM-bomby (predošlý deň 11 mŕtvych, takmer dvojnásobok obvyklých počtov v tom čase). V podstate bol potrestaný celý národ, ktorý vyfasoval 21 ostrých domáceho izolovania s predpokladom na predlžovanie. Reštauratéri dostali za vzburu pár odvážlivcov pravdepodobne kolektívny trest smrti podnikania. (IM asi nevie, že v rímskych légiách sa za takéto niečo trestalo decimáciou, teda popravou každého desiateho príslušníka vzbúrenej jednotky, Nero a Caligula by bledli závisťou) Neviem, ale už mi chýbal v IM výstupoch len povestný "kôl v plote" a s Jakešom (generálnym tajomníkom KSČ v roku 1989) by si mohol podať ruky. Keďže vymeniť národ trvá dlhšie ako je volebné obdobie, je najvyšší čas zmeniť predsedu. Od kola v plote po november 1989 neuplynul ani rok, takže konečne svetlo v tuneli.

Nakoniec treba povedať, že pokiaľ mená ľudí zomretých na covid o ktorých nakazení budeme predpokladať, že sa stalo pri protivládnych protestoch sa objavia v tlači a v médiách, o tých, ktorým sa to prihodilo na celoplošnom testovaní sa písať nebude. Aj jedni aj druhí si v prvom rade zaslúžia odpočinok v pokoji, a preto by bolo slušné nezneužívať ich v politickom boji. Každý z aktérov tohto politického súboja by si mal uvedomiť, že zaplatili za jeho myšlienku najvyššiu daň a spytovať si vedomie, ak nejaké majú.

Pár vysvetliviek: Na základe informácií ministra zdravotníctva som testoval hodnoty počtov mŕtvych a infikovaných s odstupom 21 a 28 dní, kde v druhej vlne sa preukázali najvyššie hodnoty korelácií. Treba povedať, že čím bude situácia trvať dlhie a čím väčšie budú celkové počty, tým sa bude hodnota Úmrtnosť D mŕtvi celkom/D nakazení celkom (aktuálne 0,008) zbližovať s hodnotou Úmrtnosť Dmŕtvi/(D-21)nakazení (aktuálne 0,00134), teda ak sa nič nezmení celková úmrtnosť na Slovensku bude asi 1,1% z počtu nakazených identifikovaných PCR testami.

Štatistika SR od 6.marca 2020 (J.Legény)