Revúca, ako ďalej so správou bytov?

Priebežná správa o neutešenom hospodárení mestského správcu bytov a budúceho sociálneho podniku bez perspektívy. Zdá sa, že "Zachráň sa kto môžeš!" je to správne heslo dňa.

Niekoľko tipov na otázky pre poslancov MsZ Revúca na diskusiu o stave Bytového hospodárstva s.r.o. v 100% vlastníctve mesta Revúca

Bytové hospodárstvo s.r.o Revúca podľa správ podávaných poslancom mestského zastupiteľstva v roku 2018 zinkasoval od vlastníkov bytov z poplatkov za správu 104.600,-EUR, čo pri mesačnom poplatku za 1 byt vo výške 7,-EUR znamená, že za správu bytov v tomto roku zaplatilo 1245 bytov. Ak by údaj bol príjem očistený od DPH, teda by sa započítavalo 5,83 EUR, tak by podnik inkasoval od 1495 bytov. Podnik deklaruje v roku 2019 a aj viacej rokov dozadu, že spravuje 1435 bytov. Na zmluve o poistke je uvedených 1377 bytov. Ak si pozrieme správy o dlžníkoch a zmluvy o pôžičkách na zateplenie tak tak tu niekde lieta 150- 190 bytov, ktoré za správu neplatia a potom podľa toho, aký je údaj o tržbe, teda či s DPH alebo bez DPH, tak tržba za samotnú správu bytov by mala byť o 20.000,- alebo 40.000- EUR ročne vyššia.

Otázka číslo 1.: Koľko bytov vlastne spravuje Bytové hospodárstvo, s koľkými má zmluvu a ktoré z nich neplatia a nakoniec, koľko bytov spravuje len tak pre radosť alebo z príkazu a kto ten príkaz a kedy dal?

Na zasadnutí MsZ 12.11.2020, z ktorého zápis si mesto pre mňa schováva ako darček na Mikuláša a tak som si musel jeho zvukový záznam prehrať niekoľko ráz, tak na tomto zasadnutí konateľ spoločnosti skonštatoval, že zatiaľ zistili dlžobu voči majiteľom bytov vo výške 118.000,-EUR, ktorú nie sú schopní vrátiť, ale bude ju treba splácať. Na základe analýzy hospodárenia podniku, ktorú som si musel spraviť pri príležitosti spracovania podkladov pre trestné oznámenie musím konštatovať, že zrejme ide len o časť prislúchajúcu vkladom na účty fondov údržby a opráv bytových domov. Pre informáciu, podľa zoznamov poistených budov a zmluvách o pôžičke budov, ktoré sú asi poistené inou zmluvou alebo nie sú vôbec poistené, podnik spravuje 69 domov poistených poistkou kde sa nachádza 1377 bytov a ďalších 10 domov, ktorých poistku neviem identifikovať, v ktorých sa nachádza aspoň 171 bytov. To aspoň je preto, lebo 3 domy sú rodinné domy a na liste vlastníctva nie je uvedený počet bytových jednotiek v nich. Pritom je možné, že existujú ešte ďalšie domy, ku ktorým som nenašiel informáciu dosvedčujúcu vzťah k bytovému hospodárstvu, lebo som pracoval len s rokmi 2016-2020. Z nich pre 33 domov bol zriadený osobitný účet v zmysle zákona 182/1993 o vlastníctve bytov až 31.11.2017 a posledných 6 účtov bolo zriadených 7.2. a 23.10.2020. Teda ostatných 30-40 domov má pravdepodobne osobitný účet, ktorý bol zriadený, keď si brali pôžičku na opravy alebo ho nemá, lebo ide o dom, ktorý nemá zmluvný vzťah s bytovým hospodárstvom, ale z neznámych príčin pohľadávky k nemu a dlhy zaň sú v účtovníctve Bytového hospodárstva. V účtovníctve podniku sa objavujú zmluvy o pôžičkách pre jednotlivé bytové domy v prevažnej miera na zateplenie a balkóny v súhrnnej výške 2-2,5. milióna EUR, ktoré sú obvykle ručené záložným právom na fond opráv. Zo zmienky v diskusii na MsZ v nedávnej minulosti sa dá usudzovať, že peniaze na bankových účtoch podniku, ktoré podnik vykazoval, boli práve tieto viazané prostriedky. Ale z toho vyplýva, že na účtoch nefiguruje ďalšia položka a to záloha platieb 1 mesiac dopredu pri začiatku zmluvného vzťahu, ktoré podnik už v roku 2010 podľa svedectiev praktikoval a inkasovanie ďalšej platby dopredu hromadne od všetkých spravovaných domov v júli-auguste 2017. To znamená, že na účtoch podniku by sa mala trvale vyskytovať aj táto suma, čo je pri priemernej odhadovanej mesačnej zálohe na byt 120 EUR asi 350 000 EUR, teda zdá sa že ide o ďalší dlh voči spravovaným bytom. Inak malá poznámka, keby sa s tým nerobili tajnosti s číslami o dlhoch podniku a dokonca na zasadaní mestského zastupiteľstva nehovorilo, že sa to ani na zastupiteľstve nehovorí, lebo hrozí nebezpečenstvo, že brat nejakej majiteľky bytu spravovaného mestským podnikom, teda ja, že to niekde zverejním, tak by som si tieto úvahy mohol odpustíť a mohli by sme sa baviť o skutočných číslach.

Otázka číslo 2: Keď by sa previedli všetky peniaze poukázané na fondy opráv a zúčtovali by sa všetky peniaze za vykonané opravy z týchto fondov, koľko zostane na účtoch podniku? je dlh -118.000 na účtoch podniku výsledkom iba tejto operácie?

Otázka číslo 3. Kde sú zálohové platby za 2 mesiace dopredu a ako sú reportované? Vieme povedať koľko v jednotlivých domoch dlhujú neplatiči svojim platiacim susedom, ak boli tieto zálohy použité na splatenie ich dlhu? Ako to bytový podnik rieši? Sú takíto neplatiči oznámení ostatným spolumajiteľom?

Otázka číslo 4. Aký je vzťah Bytového hospodárstva k pôžičkám ním spravovaných bytových domov a ako je vedené účtovníctvo k nim? Zdá sa, že v účtovníctve je vedená iba splátka istiny a nebolo možné identifikovať ako sa splácajú úroky. U dostupných zmlúv nie je možné údaj o splátkach spárovať s údajmi v účtovníctve.

Otázka číslo 5. Prečo v roku 2015 a 2016, keď majetok podľa účtovníctva presiahol 2 milióny EUR nebol vykonaný audit účtovnej uzávierky v zmysle zákona o účtovníctve? S ohľadom na vedenie pôžičiek pre bytové domy, ktoré bolo v iných rokoch prevedené na podsúvahové účty nechám na odborníkov diskusiu, či aj vtedy nebolo treba robiť overenie uzávierky auditom.

Dlhy voči dodávateľom tepla, vody atď. vznikali úplne prirodzene, preto, že podnik sa správal k peniazom, ktoré mal len spravovať, ako k svojim. Jediné, čo mu v skutočnosti patrí, je poplatok za správu, všetko ostatné sú len peniaze, ktoré mal a má na oddelených kôpkach podľa jednotlivých domov len spravovať, preto je to správcovská spoločnosť. Keďže minimálne do augusta 2020 bolo všetko na jednej kope, z ktorej sa bralo bez ladu a skladu bez prihliadania, čie sú to peniaze, tak prirodzene vznikol dlh, keďže žiaľ v Revúcej je miera neplatičstva dosť vysoká. Ale to nie je výhovorka a jediný dôvod vzniknutého stavu. V normálnom podniku, ak niekto neplatí sa správu, tak jednoducho dostane výpoveď, lebo to je dôvod na výpoveď zmluvy o správe. Čiže ak je to stav ktorý trvá pomaly už viac ako desať rokov a niekto rozhodol o tom, že odpísal nevymožiteľné pohľadávky vo výške, ktorú sa mi nepodarilo zisť, ale výsledkom bolo, že v roku 2010 mal podnik ročnú stratu 336.517,- EUR, teda mohlo ísť aj o pohľadávky vo výške pol milióna EUR, tak keďže o tejto veci mohol rozhodnúť jedine vlastník a tým je mesto Revúca, tak Mesto Revúca je jednoznačne zodpovedné za stav podniku vrátane dlhov voči majiteľom bytov a za všetko čo sa v ňom deje.

Takže posledná otázka číslo 6. Je Mesto Revúca ochotné vyriešiť situáciu 2-3 tisíc obyvateľov Revúcej (ktorí verili, že sa s ich peniazmi nakladá s odbornou starostlivosťou ale zistili, že tomu tak nie je) jediným rýchlym a schodným spôsobom a to zobrať si pôžičku odhadom okolo 700. 000,- EUR (slovom sedemstotisíc EUR) a vložiť tieto peniaze do základného imania podniku, aby bolo možné dať do poriadku účty spravovaných bytov a splatiť dlhy, ktoré voči ich dodávateľom vznikli bez ich zavinenia?

Ak je odpoveď áno, tak zarytí lokálpatrioti by mohli možno uvažovať, že sa stane zázrak a situácia sa zlepší. Inak platí heslo: "Zachráň sa kto môžeš!", ale ako, to sa musí rozhodnúť každý sám.

A nakoniec krátky komentár k sociálnemu podniku. Podľa môjho názoru Bytovému hospodárstvu v súčasnom stave a najmä pri výsledkoch hospodárenia a spôsobe riadenia v posledných rokoch nemôže žiadna banka požičať bez ručenia zo strany akcionára. Riešenie dlhov musí byť také, aby nedošlo k uprednostňovaniu žiadnych veriteľov. Nie som právnik aby som sa vedel meritórne vyjadriť, aké je postavenie vlastníkov bytov, ktorých prostriedky boli použité bez ich súhlasu na iné účely, ako ich zverili podniku, ale na to dá odpoveď zrejme prípadné vyšetrovanie a súd. Úmysel zriadiť sociálny podnik za účelom splácania dlhu majiteľom bytov a dodávateľom tak ako bol prezentovaný na mestskom zastupiteľstve je v príkrom rozpore s ustanoveniami zákona o sociálnom podnikaní. Z poznania situácie by som povedal, že ide o vyháňanie čerta diablom a môže mesto priviesť do ešte väčších problémov.

Čo som sľúbil, to som splnil. Teraz je už len na Vás Revúčania, aby ste sa do riešenia Vašich problémov zapojili i vy sami a zahodili ohľady na to, čo o Vás budú hovoriť susedia. Ak máte pocit a viete aspoń orientačne preukázať, že Vám nevrátili všetko, prihláste svoju pohľadávku na príslušných orgánoch. Žiadajte aj svojich poslancov, aby Vaše problémy riešili. Buďte vytrvalý, veď ide o vaše peniaze. Ale hlavne pamätajte na to, čo vedeli už aj naši prarodičia, že najlepší pomocníci človeka sú na konci jeho ramien.