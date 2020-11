Matovičova bronzová plaketa za 10 x vytretý nos - coming soon!

Boj s hnusobou je ťažký a vyžaduje si podľa Matoviča celonárodné vytieranie nosa čo najčastejšie. Ako však pozitívne označkovať zodpovedných občanov? Udeľovať Matovičovu plaketu za absolvované výtery s výhodami pre nositeľov.

Pozeral som dnes 16.11.2020 tlačovku premiéra Matoviča po zasadnutí jedného zo štábov alebo komisií. Je v predvečer 17.novembra a doslova som omladol. Lebo som ho počúval a aj vystúpenia jeho nohsledov a ocitol som sa v roku 1977, keď nás maturantov nahnali do zasadačky národného výboru v Partizánskom a prečítali vyhlásenie o odsúdení Charty 77 a nakonic skonštatovali, že prezenčná listina, ktorú sme podpisovali pri príchode bude slúžiť ako podpisový hárok súhlasu s vyhlásením o odsúdení Charty 77. Keď sme sa pýtali, že by teda nebolo od veci nám tu Chartu prečítať, aby sme mohli zistiť, či s ňou naozaj nesúhlasíme a s čím to teda nesúhlasíme, tak nám bolo povedané, že budeme maturovať a mali by sme veriť strane a súdruhom. A triedna na nás gúľala očami, čím naznačovala, že aj pýtať sa je zdraviu (vlastne maturite) škodlivé.

Aj na tlačovke premiéra sme sa dozvedeli, že 91% účasť (ktorá bola vlastne 73%, a len tí čo sú proti schválne berú ten matematicky správny ale z politického hľadiska nesprávny údaj) je potvrdením masového súhlasu aj keď priznáva, že niektorí mohli mať s účasťou problém (len zatajil, že neúčasť sa môže trestať v konečnom dôsledku aj stratou zamestnania) je potvrdením pravdy o plošnom testovaní zjavenej kovidovým mesiášom Matovičom (z božej a voličskej vôle predsedom).

Nasledovník ale heretik kancelár Sebastian Kurz si dovolil uvažovať o plošnom testovaní ako o dobrovoľnom, čím prinútil proroka pripustiť, že najlepšie by to bolo na dobrovoľnej báze a preto vytiahol osvedčenú zbraň - zodpovednosť za detičky a dedkov a babičky (aj keď v praxi nechal v minulosti obe skupiny plávať v kovidových kúpeľoch svatieb a krstín a iných radovánok). Na piedestál sa tak opäť dostáva zodpovedný občan, ktorý nenechá predsedu v štychu a spolu s ním zachráni národ pred peklom lockdownu a nočného kopania hrobov ministrom hospodárstva.

Som toho názoru, že premiér systematicky zabúda na viditeľné morálne ocenenie občanov, ktorí nasledujú ním zjavenú večnú pravdu o plošnom testovaní. Keďže sa jedná o zdravotnícku problematiku dovolím si ako nositeľ bronzovej Jánskeho plakety (13 odberov, potom ma však dlhodobý pobyt v krajine s výskytom BSE nadobro vyradil z darcovstva) navrhnúť obdobu tohto ocenenia nazvanú podľa zvestovateľa a konštruktéra atómovej bomby na kovid - Matovičovu plaketu. Keďže tento pán ešte žije, a slovenská legislatíva pripúšta v tomto prípade iba zobrazovanie portrétu prezidenta, mohla by mať táto plaketa formu červeného nosa s votknutou testovacou tyčinkou (aby bola dobre viditeľná, najlepšie z kryštáľového skla) A podľa počtu odberov tak ako v prípade Jánskeho plakety by mohli byť stupne bronzová -10, strieborná -20, zlatá - 40, diamantová - 60 a miesto Kňazovického medaily by mohla byť zavedená medaila Porážka hnusoby. A potom by nastal ten pravý čas pre pozitívnu diskrimináciu jej nositeľov v podobe napríklad prednosti pri vyšetreniach na ORL, výnimky zo zákazov vychádzania a podobne. Uznávam, je to hlúpy nápad, ale ako hovoril môj veliteľ na základnej vojenskej službe "Čo je blbé, to sa ujme".