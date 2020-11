Kovidová junta starčekov a starenky neubránila. 700 a možno aj 1000 mŕtvych už do Vianoc?

Plošné testovanie zviditeľnilo rodiacu sa kovidovú juntu Obrana - Vnútro - Predseda Podľa môjho názoru je plošné testovanie len prekrytie katastrofy v domovoch, teda nie Matovičovo vylodenie v Normandii ale evakuácia z Dunquerque

(Poznámka pre diskutérov a mojich kritikov: 15 rokov som sa zaoberal prognózovaním porúch zložitých systémov a nastavovanie systému preventívnych opatrení na znižovanie porúch. Matematickým základom pre to sú tie isté metódy, ktoré sa raz dúfam budú používať v slovenskom zdravotníctve na podporu zvýšenia správnosti stanovovania diagnóz. V niektorých krajinách tento typ expertného systému využívali už pred 40 rokmi a aj v ČSSR sa taký výskum robil. Tento môj príspevok je založený na číslach o ktorých viem, že sú nepresné a pravdu povediac, najviac by ma zaujímalo, čím sa riadia pravidlá "vyskladňovania" mŕtvych do štatistík, čo má k dispozícii verejnosť. Mám neblahé podozrenie, že sú politické.)

V sobotu a v nedeľu sa neumiera, alebo aká štatistika, také opatrenia

Podľa štatistík by viac ako plošné testovanie pomohlo zníženiu počtu mŕtvych vyhlásenie všetkých dní v týždni za soboty a nedele. Dôkazom je posledných štatisticky vyhodnotených 14 víkendových dní od začiatku októbra, kde bolo 8 takých dní, že aspoň podľa štatistiky nezomrel nik ( 4.,10.,11. 24. a 31. októbra, 1.,7. a 14.novembra) a vo zvyšných 6 víkendových dni to bolo výrazne menej ako v iné dni v týždni. Je to však prvé varovanie, aby sme sa nad tým zamysleli. Tlačovke I.Matoviča o jeho vnuknutí o celoplošnom testovaní 17.10.2020 predchádzal deň, keď po dnoch nulových alebo číslo 5 neprekračujúcich dní sa 16.10. v štatistike objavilo zrazu 11 mŕtvych. Zvyšné bádanie na tému tlačovky premiéra a počtty mŕtvych nechám už na ctených čitateľov. Ako stúpajú a klesajú počty testov a skáče percentuálna miera odhalených pozitívnych prípadov, tak sa súčasne aj odhaľuje, že aj táto štatistika má zásadný metodologický problém a to, že nie sú oddelení tí, ktorí museli byť testovaní kvôli podozreniu alebo už jasným klinickým príznakom a tí, ktorí prišli na testovanie bez príznakov z rôznych iných dôvodov. Táto skupina totiž by mohla byť po úprave do reprezentatívnych výberov vzorkou pre premorenie populácie a nie základom pre nejaké odhady vývoja.

Od 629 do 1005 mŕtvych koncom novembra sa zdá viac menej reálnych. Minister zdravotníctva Krajčí hovorí o počte mŕtvych ako o odraze situácie s nakazenými spred mesiaca. Skúsil som preveriť jeho tvrdenie.

Ak sa pokúsime vyrovnať s nedostatkami štatistík, ktoré sú prístupné nám občanom uplatnením hľadania korelačného maxima s predošlým obdobím nielen porovnávaním denných hodnôt ale aj kĺzavých 7 dňových mediánov a priemerov, vyjde najväčšia korelácia s denným prírastkom nakazených a počtu zomretých vo vzájomnom odstupe týchto udalostí 20-27 dní. Pri korelačnom teste odstupu 20 dní bol korelačný koeficient pri vrchole 2. vlny v hodnotách od 0,7 do 0,789 pri teste odstupu 27 dní to bolo od 0,73 do 0,803. Priemerná doba od potvrdenia nákazy po vyliečenie alebo fatálny koniec je asi 28 dní. V období medzi 1. novembrom až 8. novembrom dosiahla zrejme 2. vlna svoj vrchol od svojho začiatku 1. augusta, od ktorého miera korelácie testovaných hodnôt stúpa, po tomto období začína klesať. To je mimochodom podľa môjho názoru aj dôkaz toho, že plošné testovanie, ktorého výsledky je možné očakávať až niekedy okolo 18.-20. novembra súčasnú situáciu neovplyvnilo, ale minimálne 80% poklesu ide na vrub vykonaných opatrení a to najmä zníženej mobility. Ak za daných okolností, teda pri známom počte nakazených spravíme projekciu budúceho vývoja, koncom novembra je predpokladaný počet mŕtvych v intervale 629-1005 (spodná hranica intervalu zodpovedá odhadu hlavného patológa, že v novembri zomrie cca 400 ľudí - SME 15.11.2020). Ak totiž porovnávame počet ľudí na vstupe s tým istým počtom ľudí na výstupe (uzdravení + mŕtvi) tak je mortalita 1,66% za celé obdobie pandémie dodnes, ak porovnávame priemer jednodňovej mortality za obdobie 2. vlny korelujúcich období, tak je to 1,3% a ak porovnáme celkový počet nakazených s celkovým počtom mŕtvych ku dnešnému dňu, tak je to 0,6%.

Čo nám vláda nechce povedať?

V prvom rade, by bolo treba sa pýtať, aký je stav v domovoch dôchodcov a sociálnch služieb. Klienti sú tam zavretí alebo výrazne obmedzení v sociálnych kontaktoch už viac ako 8 mesiacov. Ak teda doteraz nezomreli na koronu alebo na iné choroby, tak zachvíľku bude najčastejšou príčinou strata chuti do života. Napriek manifestačným vyhláseniam o ochrane zdravia "starčekov a stareniek" sa dnes už iba v regionálnych periodikách dozvieme, ktorý ďalší domov je pandémiou zasiahnutý. A podľa všetkého je to ovocie tančekov na svadbách a krstinách v auguste, ktoré tak obhajoval premiér. (druhá vlna štartovala 1. augusta) Premiér má zrejme k dispozácii čísla, ktoré sú reálne. Ak minister hovorí o priemere 28 mŕtvych za deň už viac ako týždeň, tak sa k tým číslam,z ktorých ho vypočítali neviete dostať, lebo z toho čo bolo zverejnené Vám výjde od začiatku novembra 21. takže niekde sa vzáša 108. Predpokladám, že to je zásoba na deň predchádzajúci tlačovke, kde Matovič odovzdá Sulíkovi symbolicky hrobársku lopatu alebo na deň pred tlačovkou, kde Matovič ohlási, že bude ďalšie povinné testovanie, lebo národ si to pokazil nepovolenými demonštráciami.

Bolo by teda dobré, aby kvôli verejnej kontrole opatrení vlády a najmä preto,aby mohla byť vedená kvalifikovaná diskusia o riešení problému s kvantifikáciou dopadov, aby boli zverejnené najmä prehľady o počtoch hospitalizovaných a celkových počtoch nakazených s príznakmi. Bolo by ďalej vhodné, aby sa štatistiky zomretých upravovali podľa dátumu úmrtia a najmä, aby sa zverejnila štruktúra nakazených z hľadska veku a ich príslušnosti k nejakej identifikovanej rizikovej skupine. A poďme sa skutočne baviť o tom, ako žiť s koronou s čo najmenšími stratami, aké nové zvyklosti zaviesť tak, aby sa z toho mohla stať rutina, ktorú už ani nebudeme vnímať a pomôže nám vytesniť z myslí obavy. Lebo len to nám dá skutočnú slobodu.

Otvorenie reštaurácií a kostolov Sulíkovi natruc

To, že Matovič resp. jeho kamarila sa neriadi racionálnymi úvahami ale vnuknutiami a pudeniami vodcu je i náhle rozhodnutie otvoriť kde čo. Chápem to ako truc podnik Sulíkovi a teraz sa už len bude čakať na to, ako sa zvýši počet infikovaných aby sa mohla Sulíkovi nasadiť oslia hlava. A záver bude, vyberte si lockdown alebo povinné plošné špáranie v nose.