Vystavme na plošnom testovaní Matovičovi žltú kartu

Stav núdze zabraňuje demonštrovať. Môžeme však farbou oblečenia a doplnkov vyjadriť protest kultivovane a pokojne - žltá je farba utláčaných (1933-1945) a ožobráčených (Franzúzsko 2019/20). Vystavme žltou vysvedčenie Matovičovi.

Žlté NIE svojvôli, amaterizmu a zmätku pod taktovkou všetkého schopného neschopného premiéra

Za druhej svetovej vojny, keď na Kurskom oblúku dve hodiny pred plánovaným útokom sovietske vojská vykonali delostrelecký prepad, ktorý znamenal výrazné straty nemeckých vojsk, maršal Manstein odmietol odložiť útok nemeckých vojsk s tým, že všetko je už splánované a pripravené a treba jednoducho dať veci bežať a čakať na výsledok. Aj "najväčšia logistická operácia v dejinách Slovenska" už beží, takže asi nemá zmysel to zastavovať a treba si počkať na výsledok. Podmienky testovania boli nastavené tak, že väčšina slovenských občanov nemá na výber, ak chcú prežiť. Premiér na sa na tlačovke po pilotnom testovaní preukázal ako zdatný manipulátor s číslami. Chcel najmenej 90% účasť a aj ju mal, keď šikovne zmenil základ pre výpočet zanedbaním občanov starších ako 65 rokov. Skutočná účasť však bola 73% a ak by sme vedeli čísla importovaných účastníkov z iných okresov a počet duplicitných testovaní, tak by sme sa určite dopracovali k číslam začínajúcich číslom 6. Matovič sa svojim kolegom z EÚ bude celoplošným testovaním chváliť (veď nie je vylúčené, že nápad skrsol v jeho hlave vtedy, keď chcel ísť niekam opäť a pochopil, že je v Bruseli niemand) a pretŕčať im svoje fotky a selfíčka z testovacích miest a tvrdiť, že to je znak, že je milovaným a uznávaným vodcom národa. Nedovoľme mu to, lebo to nie je pravda.. Stačí, ak si na testovanie zoberieme niečo žltého na seba (žiaľ žlté rúška som v ponuke nevidel) a ak sa nič nenájde, tak skoro každá domácnosť s autom má vo výbave auta reflexnú vestu, ktorá býva aj žltá alebo dáždnik , či pršiplášť (možno ho bude aj do radu na čakanie na test aj treba). Aj žltý kvietok z dňa narcisov sa hodí. Ak bude takých nútených účastníkov dosť, tak všetkým tam na západe svitne o čo ide aj bez opýtania. Súčasne takto kultivovane môžeme vyjadriť svoj názor na premiéra Matoviča, ktorý s občanmi a aj ich právami podľa môjho názoru a aj ľudí, ktorých stretám, ak sa slušne vyjadrím, zametá ako s handrami a ľudí, ktorí veci rozumejú používa len ako vývesný štít na svoje výčiny.

Tí ktorí hlasujú nohami (najväčšie hlasovanie nohami predviedli občania NDR v roku 1989-1990) a testovania sa nezúčastnia a budú uzavretí vo svojich domácich väzeniach, si môžu pripnúť na odevy žlté narcisy z dňa boja proti rakovine, ako tichú spomienku na tých, ktorí zomreli vďaka tomu, že opatrenia vlády ich obrali o prevenciu, plánované operácie ale ich úmrtia neboli "in" aby sa dostali do čísel prezentovaných na tlačovkách premiéra.

Deň plošného testovania nech je deň žltej karty pre Igora Matoviča!