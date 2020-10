Ľudia 65+ sa nepočítajú do štatistiky účasti. Teda ani do štatistiky pokút, pán Matovič?

Pán Matovič, Vašich 91% účasti na testovaní vzniklo ako podiel zúčastnených a počtu obyvateľstva vo veku 10-65 rokov. Ak 65+ nepatria do štatistiky, tak potom sa nepatrí ich ani pokutovať! A duchom sa vychádzanie nezakazuje.

V okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov žilo podľa Štatistickej ročenky SR 2019 ku koncu roku 2018 celkom 215 878 obyvateľov, z toho do 10 rokov (ak ich zastúpenie je rovné celoslovenskému) celkom 23 142 a 65+ za rovnakých podmienok 34 629. Teda vo veku 10-65 rokov to bolo 158 107 obyvateľov, To tak zhruba zodpovedá tomu číslu 155 000, ktoré ste predviedli ako základ pre výpočet % účasti na tlačovke. Ak sú ľudia 65+ na odpis a nezmestia sa ani do Vašej štatistiky, bolo by asi vhodné, aby v nariadení hlavného hygienika a aj v pokynoch pre policajný zbor bolo uvedené, že sa ani nepokutujú, veď oni vlastne ani neexistujú, takže ako môžu niečo porušovať. A vlastne, ak niekto neexistuje, nie je ani dôvod zakazovať mu vychádzať.

Keďže sa ma to tak trochu dotýka, prestaňte prosím týmito neexistujúcimi občanmi a ich ochranou vydierať tých, čo nedosiahli vek, keď ich vynulujete a zmiznú z Vašej štatistiky.

Inak účasť pri započítaní všetkej populácie nad 10 rokov bola cca 73% a ktovie ako by to dopadlo, keby sa očistila od účastníkov importovaných z iných okresov.