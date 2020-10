Pán Matovič, ponúknite demisiu, ak bude účasť na testovaní viac ako 80% a prídeme všetci

Pán minister zdravotníctva ponúka mzdu strachu pre zdravotníkov, premiér navrhuje odmietačom domáce väzenie. Zdá sa, že absolvovali kurz na toto plošné testovanie u Kim Čong-una. Dovolím si teda poradiť niečo na európsky spôsob.

Reakcie odbornej verejnosti a aj vvšeobecne dotknutej slovenske verejnosti na nápad plošného testovania na Covid-19 sú väčšinovo negatívne. 99% tohto odmietnutia je podmienené predovšetkým spôsobom, ako to pán premiér spytlíkoval (spôsob manažmentu tejto akcie sa inak slušne nedá nazvať) a hlavne odkomunikoval, lebo dal národu demokraticky si vybrať len z jednej možnosti.

Podpredsedníčka vlády, ministerka a predsedkyňa Za ľudí pani Remišová uprednostnila pozíciu bábky. Minister a predseda SaS pán Sulík obrazne pustil do nohavíc a poslankyňa Cigániková ani obrazne nemala kam, lebo červené nohavičky spustila už dávno (2016). Myseľ vedenia týchto strán a poslancov je doslova zablokovaná strachom z rozpadu koalície tak, že intelektuálny potenciál koalície na nájdenie skutočného kľúčového motívu pre namotivovanie na účasť na najdrahšom nepremyslenom skorovedeckom experimente v dejinách Slovenska klesol na nulu.

Dovoľujem si preto navrhnúť podľa môjho názoru jednoduché a efektívne riešenie:

Pán Matovič odovzdá slávnostným spôsobom pani prezidentke verejne svoju abdikáciu s podmienenou platnosťou, ktorá sa stane platnou a účinnou ak účasť obyvateľstva na testovaní dosiahne viac ako 80%.

Ak nájde odvahu, tak mu pred všetkými minister zdravotníctva, ktorý má najvyššiu zdravotnícku kvalifikáciu, odoberie vzorku a za zvukov hymnických piesní si počkáme na výsledok. Inak, to som očakával, že sa stane už na prvej tlačovke, lebo keďže ide vo svojej podstate armádnu akciu a vo všetkých príručkách sa píše, že osobný príklad veliteľa je najlepší výchovný prostriedok, tak podľa môjho názoru samozvaný šikovateľ Matovič (šikovateľ - vojenská hodnosť dnes čatár alebo desiatnik, názov odvodený od toho, že do konca 19.storočia bol na čele šíku, teda malej skupiny útočiacich vojakov, čo tak počtom zodpovedá skupine, ktorá pod jeho vedením túto akciu pripravila) by to mal vedieť.

Pán Matovič, nielen ja, ale aj všetci ostatní, ktorí s čoraz väčšími obavami o budúcnosť Slovenska sledujú to Vaše bašovanie, lebo podľa môjho názoru sa ten Váš spôsob predsedovania vlády nedá nazvať, ak toto spravíte, prídeme na testovanie s radosťou a budeme všetkým hovoriť skutočne z presvedčenia, že to je záchrana Slovenska. Myšlienka, že sa Vás konečne zbavíme nám pomôže prekonať strach a zábrany a na rozdiel od volieb vo februári 2020 si to už konečne nepokazíme.