Plošné testovanie na koronu ako referendum o Sulíkovi

Môj názor: Matovič nasadil na týranie koaličného partnera najťažšie zbrane - vydieranie mŕtvymi. Kedy konečne odborná verejnosť dá stopku tomuto insitnému infektológovi? Slovensko potrebuje návrat k zdravému sedliackemu rozumu.

Najprv testujme a potom rozmýšľajme! Pán Matovič, nemalo by to byť naopak?

Skončila sa tlačová beseda premiéra Matoviča. Ak, podľa môjho názoru, niekto pochyboval o tom, čo za absolútne nevhodná persóna na funkcii predsedu vlády nás vedie, tak dúfam, že po tejto tlačovke stratí všetky pochybnosti. Áno, plošné testovanie má zmysel, ale v uzavretej oblasti a vtedy, ak má reálnu šancu priniesť nejaké výsledky. Ale ten žiadaný výsledok - elimináciu choroby je možné dosiahnuť iba potom, ak sa táto oblasť ďalej izoluje od ostatných. A to jednoducho nejde. Už počas tlačovky sám premiér povedal niekoľko faktov, ktoré zmysel celej tej akcie spochybňujú - percentuálna úspešnosť testovania - na hony vzdialená 100% a to, že testovaním sa zistí len určitá skupina infikovaných. V každom slušnom vedeckom výskume sa robí najprv nejaké pilotné testovanie, aby sa vychytali chyby metódy a overili hypotézy. Prečo niekto len tak bez prípravy kúpi milióny testov za desiatky miliónov EUR bez toho, aby si aspoň overil napríklad na vzorke 10-15 tisíc ľudí odhadované hausnumerá skutočne infikovaných a infekčných, ktorými šermuje na tlačovkách?

Celoplošné testovanie ako kyjak na Sulíka

Pri hodnotení premiérovho správania som sa veľmi rýchlo prepracoval k názoru, že ide o správanie sa na, ktoré možno prisúdiť výraz "politický neandrtálec". Od začiatku koalície cvičí Sulíka na svoj obraz, ale od soft citového vydierania teraz pod tlakom svojej klesajúcej popularity zhodil všetky civilizačné škrupiny aj kožušinu a vytiahol kyjak na chudáka, čo sa pokúša zachovať pri rozhodovaní o veciach s dosahom na celé Slovensko aspoň elementárne zásady demokratického prijímania rozhodnutí a chce, aby mali tieto rozhodnutia aspoň nejaké rácio. Tento kyjak je stavanie súhlasu s vykonaním celoplošného testovania ako podmienky ďalšieho existovania koalície, lebo čo iného je vyhrážka demisiou. Asi by to chcelo aj podrobnejšiu analýzu, aby sme zistili, či náhodou to nie je myslené tak, že aj keď to ľudia odignorujú alebo nedajbože budú proti, či nebude za to zodpovedný Sulík.

Pán premiér, skúste spočítať obete Vášho kucapaca manažmentu, som toho názoru, že ste lepší ako korona vírus!

Pán premiér, ja som už dnes obeťou korony vo Vašom prevedení, lebo vďaka Vášmu zmätočnému pobiehaniu po tlačovkách a mikromanažmentu menučiek v Bruseli sa nemôžem dostať k preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorú mi neustále pripomína, že mám na ňu nárok, Všeobecná zdravotná poisťovňa. Moja obvodná lekárka radšej odišla v prvej vlne do dôchodku a jej náhrada je v nedohľadne a tak by som mohol pokračovať. Som toho názoru, že ak doteraz zomrelo na koronu 82 ľudí, tak už dnes na zanedbanú zdravotnú starostlivosť zomreli ďalšie stovky slovenských občanov, ale majú smolu, lebo nie sú súčasťou Vašej štatistiky. Takže si Vám dovoľujem oznámiť, že na to Vaše testovanie dobrovoľne nejdem. V posledných 4 voľbách som bol predsedom volebnej komisie a môžem Vám povedať, že pri 60% účasti sme mali čo robiť, aby sme mali v rade iba 2-3 ľudí a bol problém si odskočiť na toaletu a najedol som sa až na druhý deň. Pritom volebný akt je rozhodne jednoduchšia operácia ako odobratie vzorky pri dodržaní všetkých prventívnych hygienických opatrení. Takže som toho názoru, že testovacie miesta budú doslova výmennými burzami na koronu. A nakoniec, testovanie len poskytne nejakú snímku dňa a prispeje k tomu, že pár tisíc ľudí pošlete do karantény, ale nie je skutočným riešením krízy. A čo je najhoršie, svojim doterajším správaním ste ma priviedli k názoru a hodnotiacemu záveru, že z Vašej strany nie je organizácia celoplošného testovania dobromyseľná, robíte to z vypočítavosti s cieľom pokoriť a zlomiť člena koalície a tým si vyriešiť svojich démonov.