Koľko infikovaných môže vyprodukovať konferencia GLOBSEC? 592?!

Konferencia GLOBSEC dostala výnimku z max.50 účastníkov vďaka zapracovaniu možnosti otestovať všetkých účastníkov najneskôr 12 hodín pred konaním do nariadení hygienikov. Tento odvážny korona experimet na ľuďoch je treba využiť.

GLOBSEC - účastníci a zabezpečovací personál ako pokusné subjekty experimentu na šírenie nákazy

Táto udelená výnimka a organizátori odvážne trvajúci na uskutočnení konferencie dávajú vedeckej komunite možnosť posunúť ďalej vedomosti o šírení vírusu na hromadnom podujatí. Cca 250 účastníkov a 700 ďalších zainteresovaných vrátane servisného personálu, teda cca 1000 ľudí tvoria peknú vzorku, z ktorej sa to bude výborne počítať. Vychádza sa z hypotézy, že testovanie na vstupe odhalí všetkých infikovaných s rozvinutou imunitnou reakciou.100% istota v realite ľudského života je len smrť, ale pripusťme, že dodávateľ testov má aj kontrakt so Smrťou o nezasahovaní do projektu (viď klasickú filmovú rozprávku Dařbuján a Pandrhola). Teda na začiatku budeme mať k dispozícii vzorku 1000 subjektov bez rozvinutej imunitnej reakcie, ktorá sa v hypoteticky bezpečnej bubline bude pohybovať 2 dni a potom sa opäť rozpŕchne do sveta a všetkých kútov hlavne Bratislavy a zvyšku Slovenska. Svojím spôsobom to bude taký čiastočný model veľkej východniarskej svadby, čo trvá 2-3 dni, avšak so stálymi a trošku viac účastníkmi, teda nie model - 1. deň rodina, 2.deň podiaľna rodina, 3 deň. kolegovia zo zamestnania. Ale to schopní matematici budú vedieť pretaviť do prípadných zmien modelu pre takúto udalosť. Teda ide o to, koľko účastníkov tejto konferencie si odnesie mimo valašky a slivovice aj nejakú tú koronu, aby ju širilo aj s myšlenkami konferencie ďalej. Môj výpočet je 592. .

Metodika výpočtu

1. Výrobca 100% testov na svojej stránke uvádza, že zo 400 experimentálne testovaných testy odhalili 3% infikovaných. Predpokladám, že nešlo o zámerne dohľadané kontakty infikovaných, lebo tam je aktuálne skóre cca 8-10%, teda prepokladajme, že v čase T 00:00 budú z experimentu vyradené cca 3% potenciálnych účastníkov konferencie, ale aj tak bránami bubliny prejde 1000 subjektov s ktorými experiment začne. V perióde do 24 hodín dospejú ďalšie 3% subjektov do štádia, kedy sa rozvinie imunitná reakcia a na druhý deň to budú ďalšie 3%. Aktuálne reprodukčné číslo na Slovensku je 1,37. (Minister Krajčí 2.októbra), teda aktivované prípady z 1, dňa (tí čo nemohli byť detekovaní na vstupe, lebo ešte nemali rozvinutú imunitnú reakciu, ale tá začala až po testovaní) , t.j.30 ľudí na konci dňa v T:24:00 experimentu GLOBSEC vyprodukujú 106 infikovaných. Vzhľadom na časové rozloženie testovania a iba dvojdňové trvanie konferencie, prípady tých 30 účastníkov, ktorí prešli testovaním ale boli infikovaní ale bez imunitnej reakcie, ktorých imunitná reakcia sa rozvinie na druhý deň zanedbajme a v tom prípade za čas od T 24:00 do T 48:00 experimetu GLOBSEC uvažujme iba s multiplikáciou výsledku 1. dňa čo je v T 48:00 celkom 592 infikovaných. t.b.t.d.

Podmienky výpočtu:

- nik z infikovaných, aj keď sa u neho prejavia príznaky nie je počas trvania experimentu vylúčený z účasti

- interakcie účastníkov nie sú obmedzované pri pohybe vo vymedzenom priestore konania konferencie

Moje doporučenia pre zlepšenie modelu dynamiky šírenia nákazy na hromadných podujatiach, ktorý by mohol byť reálnym príspevkom konferencie GLOBSEC pre boj proti pandémii:

1. Všetkých účastníkov pretestovávať každých 12 hodín od prvého testu, aj napriek pozitívnemu testu ich nevylučovať z konferencie (podmienka ceteris paribus, teda inak nezmenené), aby nedošlo k ovplyvneniu výsledkov experimentu

2. Zabezpečiť odsledovanie ich zdravotného stavu so zameraním na prejavy a pozitívne testovanie na Covid-19 aspoň 14 dní od ukončenia konferencie.

Privítam všetky pripomienky k môjmu výpočtu od profesionálov a tak isto aj od mojich bývalých súperov a kamarátov z matematických olympiád.

Pripomínam, že infikovaný neznamená byť chorý, aj s vírusom je to ako so štiepnou reakciou v atómovej bombe, že tiež treba nejaké nadkritické množstvo a nejakú iniciačnú nálož

Obdivujem odvahu každého účastníka tejto konferencie. Na rozdiel od lietadiel, ktorými priletia po 2-3 hodinovom lete bude ten ich "let" na konferencii trvať 48 hodín. Pevne verím, že majitelia hotelov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať konferenciu ocenia personál, ktorý nemá na výber a bude musieť riziko podujatia znášať spolu s jeho dobrovoľnými účastníkmi. Očakávam, že hygienici vyhodnotia neskôr toto podujatie a dozvieme sa o jeho vplyve na pandemickú situáciu v Bratislave, tak ako sa dozvedáme o svadbách a pohreboch, ktoré sú považované za ohniská nákazy a dôvod pre vydanie súčasných obmedzení.