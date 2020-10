Ani pred covidom nie sme si všetci rovní, pán Matovič?

Až oznámenie o organizácii konferencie Globsec objasnilo, prečo sa do organizácie podujatia nad 50 osôb dostala podmienka o teste nie staršom ako 12 hodín. Účastníci Globsec budú na konferenciu zosvieťovaní ako v Star Trek?

Keď sa zdôvodňoval zákaz športových a kultúrnych podujatí nad 50 učastníkov, tak jedným z argumentov bolo, že samotné sedenie na tribúnach a v hľadisku s odstupom je nepostačujúce, lebo títo ľudia sa musia na akciu dopraviť a v dopravných prostriedkoch by sa mohli nakaziť. Podmienka maximálne 12 hodín starého testu sa tam dostala ako, parafrázujem : "reflexia existencie rýchlotestov, kde výsledok môže byť známy za pol hodinu". Pri cene takéhoto testu bolo však zrejmé, že to kultúru a ani šport spasiť nemôže. A ajhľa, už vieme, prečo to tam dali naši "reprezentanti obyčajných ľudí a v medziach závisosti nezávislých osobností". Konferencia Globsec bude, aj keby korony z neba padali! Im zrejme peniaze nechýbu. Preto niekoľko sto účastníkov a takmer trojnásobný počet tých, čo ich budú obsluhovať a zabezpečovať konferenciu, teda ak dobre počítam skoro tisícka osôb si bude pri Dunaji v Bratislave vymienť názory pod heslom "Uzdravme svet spoločne" a nás obyčajných občanov zahnaných do domovov budú, podľa organizátorov konferencie, učiť žiť s covidom. Páni a zrejme ani pán Mikas a pevne verím že je informovaný aj pán Matovič (určite využije príležitosť predstaviť na konferencii svoje domnelé víťazstvon nad koronou v prvej vlne) a teda aj on asi zabudli počítať a zrejme to nedali ani žiadnemu odborníkovy na covid modely odborne spočítať a zhodnotiť.

1. Účastníci sa budú musieť na to miesto dopraviť, teda platí pre nich to isté ako pre tých, čo sa dopravujú na futbal alebo do divadla. Alebo prídu všetci v skafandoch, ktoré si nasadia len čo im v domovskej krajine spravia test?

2. Vírus je beťár a nepotrebuje žiadne povolenia na vstup a mrcha, dokonca prežíva aj na dotykových plochách. Aj ten najlepší test len hovorí, že v tú minútu a sekundu, kedy ho spravili, v telesných tekutinách v tom mieste odkiaľ ich odobrali boli alebo neboli prítomné látky, ktoré ho signalizujú. Teda už prebehla alebo neprebehla reakcia organizmu na jeho prítomnosť. Aj preto je účinnosť testov dosť alebo veľmi hlboko pod 100%. Na každých 10% pod absolútnou učinnosťou testov bude teda pripadať cca 100 účastníkov a obslužného personálu konferencie, ktorí napriek negatívnemu testu môžu byť potencionálni nositelia nákazy. Na Slovensku je momentálne 1 aktívny odhalený nakazený na 1000 obyvateľov. Nik nerobil testy na odhad reálneho premorenia populácie, ale ak poviem, že na 1000 obyvateľov je 10 reálne nakazených, tak mi asi každý hygienik povie, že som veľký optimista. Takže už dnes môžem vysloviť predpoklad, že najmenej jeden účastník, ale pri účinnosti testov si dovolím povedať optimisticky že 3 (slovom traja) budú určite nakazení a budú šíriť vírus medzi účastníkmi konferencie.

Teda ak konferencia Globsec nie je experimentom z medzinárodnou účasťou, na ktorom si naši hygienici zlepšiť ich neveľmi vydarený model šírenia vírusu Covid-19, tak považujem jej organizáciu za výsmech všetkým športovcom a kultúrnym pracovníkom a profesiám naviazaným na ich činnosť a odkazom, že politici sú niečo viac ako bežní občania a pre nich obmedzenia neplatia.