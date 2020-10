Kauza Matovič: priorita psychickej spôsobilosti politikov pred ich hmotnou zodpovednosťou

Po tlačovke premiéra sa ukazuje, že aj Slovensko potrebuje obdobu Florida Mental Health Act of 1971, zákon ktorý umožňuje zadržať osobu a podrobiť ju vyšetrieniu psychického stavu ak je nebezpečená pre seba alebo svoje okolie.

Množstvo činností v SR je podmienené absolvovaním psychologických testov a vyšetrení, ktoré zisťujú psychickú spôsobilosť uchádzača. Poslanci OĽaNO signalizujú, že do pol roka chcú predložiť zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Sledujúc predsedu vlády som presvedčený, že je v ich záujme venovať sa prednostne problematike psychicej spôsobilosti pre výkon politickej funkcie, lebo podľa môjho názoru ich predseda zjavne neohrozuje len svoju politickú kariéru a seba (lebo neviem čo bude vyvádzať, keď o funkciu predsedu vlády príde) ale aj živobytie svojich poslancov a nakoniec psychické zdravie podstatnej časti slovenského obyvateľstva, lebo sme mali už kadejakých premiérov ale podľa môjho názoru takého nevyspytateľného trpiaceho priam chorobnou ilúziou o svojej jedinečnosti a nenahraditeľnosti v boji proti Ficovi, Kotlebovi, liberálom, korone, nehodným novinárom, ..... sme ešte nemali a pevne verím že čoskoro ani mať nebudeme.

Čo ma vedie k názoru, že premiér nie je psychicky spôsobilý pre výkon funkcie predsedu vlády a je v záujme Slovenska, aby odišiel do minulosti:

1. Štýl riadenia predsedu vlády: benevolentná samovláda

Benevolentná samovláda alebo psy štekajú a karavána ide ďalej. Už samotná strana OĽaNO je tvorená na princípe vodcu a nasledovníkov a možno ju prirovnať ku kazateľskej cirkvi. Vykladačom pravdy je predseda a kritika resp. odlišný názor sa nepripúšťa. Benevolencia spočíva v tom, že existuje zdanlivo diskusia, ktorá by mala prinášať riešenia, ale o jej výsledku je rozhodnuté dopredu podľa názoru vodcu. Ak jeho názor potvrdzuje, je prezentovaný ako výsledok diskusie, ak nie, nájde sa vždy nejaké zdôvodnenie, prečo bolo prijaté rozhodnutie vodcu.

2. Koaličná domácnosť: týranie Sulíka

Od začiatku koalície, keď sledujem vzťah predsedu vlády s ministrom Sulíkom, nemôžem sa zbaviť dojmu, že sledujem domáceho tyrana, ktorý cvičí a týra manželku. Z veľkých plánov predsedu a ekonomického guru Sulíka ktoré deklaroval po vstupe do koaličného manželstva zostalo vytešovanie sa kilečkami, ktoré sú vlastne iba centíčkami lebo kilo je 1000 a centi je 100 a kilečká obsahujú iba niečo cez sto opatrení. Miesto radikálnych a zásadných niekoľkých reforiem mu zostalo hrabanie sa v odrážkach zákonov a v drobnostiach. A po predsedových vyznaniach nelásky nasledujú nesmelé ospravedlnenia a vtieranie sa čoraz neistejšieho Sulíka do priazne predsedu. Predseda umne využil Sulíkovu traumu z rozpadu Radičovej vlády a v niekoľkých výstupoch ho dostal do pozície, že bude musieť opäť byť tíško a držať balóniky. Posledné statusy pána Sulíka po tlačovke naznačujú, že sa Sulíka podarilo definitívne zlomiť. Tí čo nezažili politické procesy 50-tych rokov teraz v priamom prenose môžu sledovať paralelu lámania politických odporcov vo vyšetrovniach štátnej bezpečnosti a dnešné statusy pána Sulíka sú doslova kópiou priznávania viny pred kamerami na zinscenovaných súdnych procesoch. Čoskoro sa zrejme dočkáme exkomunikácie poslankyne Cigánikovej z poslaneckého klubu SaS a účasti pána Sulíka na pochode za život a jeho členstva v Aliancii za rodinu.

3. Kto nie je s nami je proti nám

Predseda vlády od začiatku buď nevedome (ale to nie je ospravedlnenie) alebo vedome (liberáli kontra veriaci, ....) rozoštváva rôzne skupiny obyvateľstva proti sebe a javí sa ako predseda vlády národnej pomsty a nie vlády, ktorej cieľom je skutočná spoločenská dohoda o prioritách, cieľoch a spôsobe ich dosiahnutia. Je to človek, ktorý podľa môjho názoru je šťastný, ak má nepriateľa a ešte šťastnejší ak má moc ho doslova zadupať do zeme. Moc však povznáša k veľkým činom, ak je spojená aj s veľkorysosťou, schopnosťou odpúšťať a vďačnosťou. To prípad pána Matoviča rozhodne nie je, takže ak Slovensko potrebuje veľké činy, tak ich od súčasného predsedu nemožno očakávať. Ak premiér ani pani prezidentke a mimochodom veliteľke ozbrojených síl nepovie nič o príprave takej akciie ako je celoplošné testovanie a s armádou to pripravuje poza jej chrbát, je to z jeho strany prejav absolútnej nedôvery voči nej a hulvátstvo. Čo sa týka armádnych funkcionárov, je to prinajmenšom absolútne zlyhanie čo sa týka subordinácie ak nie zrada.

4. Neschopnosť prijať zodpovednosť a túžba zapáčiť sa silnejšiemu

Kauza diplomovky, bezrúškovej svadby a všeobecne chovanie premiéra v prípade jeho zlyhaní ukazuje, že premiér je vo svojej podstate v otázke zodpovednosti na úrovni trojročného dieťaťa, ktoré si myslí, že ak si zakryje oči a nič nevidí, tak ho ani ostatní nevidia. Ak by som parafrázoval výrok Winstona Churchila o jeho vzťahu k štatistikám, tak premiér verí iba klamstvám, ktoré sám naklamal. Ak príde na zodpovednosť, stáva sa z neho malý žalobníček, čo vie o všetkých, čo spravili zle, ale on tam nebol. To ako komunikuje o svojich stretnutiach na medzinárodnej úrovni mi pripomína chválenie sa starším bratom a poukazuje na zjavné uvedomenie si svojej bezvýznamnosti, ktorú si kompenzuje vytváraním dojmu, aký je zaujímavý. Bolo by naozaj zaujímavé prečítať si, čo sa o jeho aktivitách píše v tajných diplomatických nótach. Asi by sme potom mohli natočiť podľa týchto predlôh komediálny seriál Sváko Igor na vandrovke.

Toto všetko sú črty, ktoré napovedajú o tom, že podľa môjho názoru máme dočinenia s nezrelou osobnosťou s významnými deficitmmi vlastností a charakterových čŕt, ktoré sú predpokladom pre výkon zodpovednej funkcie s významným vplyvom na život obyvateľov Slovenska. Ak by som ako pred mnohými desiatkami rokov bol opäť na učebni a prednášal o osobnosti veliteľa a jeho úlohy pri vedení bojovej jednotky, tak by som osobu typu pána Matoviča uviedol ako príklad vojaka, ktorý vo funkcii veliteľa má predpoklad zlyhať, v prípade nebezpečenstva sa stať sa šíriteľom paniky v jednotke, miesto toho aby ju stmelil a pripravil čeliť útoku a ktorému v žiadnom prípade nemožno zveriť zodpovednosť za jednotku, lebo v prípade nebezpečenstva pre neho samého ju opustí a v mene svojej záchrany je ju schopný aj obetovať.