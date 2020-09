Súdruh Žinčica zo strany Za ľudí neodpovedá

Zverejňujem tabuľku voľných miest v dozorných radách pre stranu Za ľudí. Výzývam s. Žinčicov strán OĽaNO, SaS a Sme rodina, aby zverejnili svoje tabuľky. Novinárom, ktorí sa chcú pýtať, poskytnem kontakty na odosielateľa zoznamu.

Pre tých, čo nepoznajú súdruha Žinčicu.

Hláška "Súdruhovia, ktorí ešte nie sú ministri, nech sa ihneď hlásia u súdruha Žinčicu.“ je z hry Soirèe (1968) autorov J.Satinského a M.Lasicu, ako poukaz na obsadzovanie funkcií nekompetentnými ľuďmi. Od roku 1992, kedy som mal možnosť byť pri technickom zabezpečení vzniku Slovenskej republiky, som zažil s vysokými straníckymi a štátnymi funkcionármi kde-čo, čo pripomínalo komediálne príbehy, ale na súdruha Žinčicu vo verzii strany Za ľudí došlo až 12. septembra 2020 o 13:02 hod., keď som dostal mail s týmto textom:

"Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam zoznam štátnych podnikov a firiem s majetkovou účasťou štátu. V prípade že máte záujem uchádzať sa o členstvo v niektorej z uvedených DR zašlite mi prosím informáciu najneskôr do pondelka 14. 09. 2020 do 10:00 hod na môj email Od každého uchádzača potrebujeme štrukturovaný životopis a uvedenie informácie, v ktorej konkrétnej firme (š.p.) sa chce angažovať. Prosím uviesť aj dve alternatívy, v prípade, že by preferovaná pozícia bola už obsadená.

S pozdravom ....."

Keďže som podľa môjho názoru vcelku kompetentný aj pre niekoľko podnikov zo zoznamu, v niektorých typoch podnikov som dokonca pracoval, tak som poslal svoju kandidatúru (veď srandy v kovidovej epoche nie je nikdy dosť) a čakal som na klasické poslanie do teplých krajín, ktoré je v mojom veku a pri témach a postojoch vyjadrenýche mojich blogov štandard. V súčasnosti už sledujem len čas reakcie a kvalitu výhovorky. Ale kde nič tu nič. Tak vyzývam súdruha Žinčicu zo strany Za ľudí, aby ma aspoň slušne poslali do ....., lebo v slovenskom kapitalizme karpatského typu to firmy a aj politické strany, ktorým záleží na ilúzii kvalitnej personálnej práce tak robia.

Pre mladších, dravejších a vďaka absolvovaniu náročnej praxe [asistentov manažérov vo front office fastfoodov, reštaurácií, supermarketov, hostelov; znalostiam získaným počas niekoľkých výletov organizovaných zoznamkou, baby boom facilitátorom (na 10 miliónov pobytov sa chvália produkciou 1 milióna bábätiek značky euromix) a najlacnejšou študentskou CK zvanou ERASMUS] vhodnejších kandidátov na členstvo v DR ako moja obstarožná maličkosť, pridávam zoznam voľných miest v dozorných radách pre stranu Za ľudí vytiahnutý z originál EXCEL tabuľky . Keďže súdruh Žinčica sa neozýva, odporúčam osloviť priamo pána Šeligu alebo pani Remišovú. Pre bádavé typy napoviem, že vo vlastnostiach pripojeného dokumentu sa možno skrýva pracovisko súdruha Žinčicu strany Za ľudí, ale to odkryjú len tí, ktorí budú mať k dispozícii originál EXCEL tabuľku z prílohy horeuvedeného mailu.

Malé povzdychnutie ťažko skúšaného voliča na záver

Vďaka mojej práci manažéra pre vzťahy so štátnou správou v nadnárodnej spoločnosti som si nikdy nerobil ilúzie o kvalite poslaneckých zborov a politických nominantov. Činnosť súčasnej vlády a ich spôsob riadenia tohto štátu mi však pripomína atmosféru po februári 1948, keď mojej mamke - učiteľke došiel na inšpekciu pôvodným povolaním pasák svíň a môj otec, ako nepohodlný živel, robil zametača na obci, kde predseda národného výboru bol analfabet a tak otec doobeda zametal a poobede za predsedu úradoval. Z kovidu sa Slovensko spamätá za rok za dva ale z Matovičovej vlády sa bude podľa môjho názoru spamätávať 2n rokov, kde n je dĺžka jeho vlády v rokoch. Preto treba, aby boli čo najskôr nové voľby, ale aby to boli voľby, kde budeme môcť voliť za niečo a nie iba proti niečomu. Lebo to, čo sa deje dnes, je práve výsledok volieb proti niečomu bez jasnej, zrozumiteľnej a hlavne uskutočniteľnej pozitívnej vízie.

Tabuľka voľných miest v DR pre stranu Za ľudí. Celá uvádza 213 podnikov. Strana Za ľudí teda dostala možnosť dosadiť svojich politických nominantov do tretiny z nich a môže tak odmeniť 205 svojich členov a sympatizantov, prípadne ich kamarátov.

Typ orgánu ministerstvo počet zriaďovateľ členov DR ARRIVA LIORBUS, a.s. MH 1 ARRIVA Michalovce, a.s. MH 1 ARRIVA NITRA a.s., MH 1 ARRIVA Nové Zámky, a.s. MH 1 ARRIVA Trnava, a.s. MH 1 Bratislavská teplárenská, a.s. MH 2 Burza cenných papierov, a.s. MH 2 DLHOPIS, o.c.p. MH 3 eurobus, a.s. MH 1 EXIM banka, MF 5 Hydromeliorácie, štátny podnik MP 3 InvEast SK, s. r. o. MH 3 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. MH 5 Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. MH 4 KÚPELE SLIAČ a.s. , MH 2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik MP 6 Letisko Košice - Airport Košice, a.s. MD 3 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) MD 3 Letisko Poprad - Tatry, a.s. MD 3 Letisko Sliač, a.s. MD 2 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. MD 2 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik MD 6 Martinská teplárenská, a.s. MH 2 METRO Bratislava a.s. , MD 2 MH Invest II, s. r. o. MH 3 MH Invest, s.r.o. MH 3 MH Manažment, a. s. MH 3 Mincovňa Kremnica, štátny podnik MF 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. MD 4 Okte, a.s.- dcéra SEPS MF 3 Poliklinika Tehelná, a.s. MH 2 Rozhlas a televízia Slovenska- rada 9 Rudné bane, štátny podnik MH 2 SAD Banská Bystrica, a.s. MH 1 SAD Dunajská Streda, a.s. MH 1 SAD Humenné, a.s MH 1 SAD Lučenec, a.s. MH 1 SAD Poprad, a.s MH 1 SAD Prešov, a.s. MH 1 SAD Prievidza a.s, MH 1 SAD Trenčín, a.s. MH 1 SAD Zvolen, a.s. MH 1 SAD Žilina, a.s MH 1 Slovak Lines, a.s MH 1 Slovenská elektronizačná a prenosová sústava, a.s. MF 6 Slovenská konsolidačná, a.s. MF 4 Slovenská pošta, a.s. MD 4 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. MF 4 Slovenské elektrárne, a.s. MH 3 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH 5 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. MZP 4 Sociálna poisťovňa MPSVR 3 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MZV 3 Stredoslovenská energetika, a. s. MH 4 Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO MH 2 TIPOS, a.s. MF 6 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 4 TRANSPETROL, a.s. MH 5 Trnavská teplárenská, a.s. MH 2 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MZ 5 Verejné prístavy, a. s. MD 2 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK MZP 3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. MZ 6 Východoslovenská energetika, a.s. MH 3 Západoslovenská energetika, a.s. MH 3 Závodisko, š.p. MP 3 Zvolenská teplárenská, a.s. MH 2 Železnice Slovenskej republiky , MD 4 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MD 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MD 3 Žilinská teplárenská, a.s. MH 2 71 205