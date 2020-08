Letisko Piešťany - cintorín charterového leteckého biznisu a snov pána Viskupiča

Župan Viskupič leje podľa môjho názoru nezmyselne peniaze z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja do čiernej diery piešťanského letiska. Je najvyšší a súčasne najvhodnejší čas ukončiť tento bezperspektívny projekt.

Zaparkovanie 4 Boeningov spoločnosti Go2Sky bude symbolickým zakončením Viskupičovho sna o rozlietavaní piešťanského letiska.

Dňa 7.8.2020 sa na webe Letiska Piešťany objavila informácia, že Letisko Piešťany uzavrelo dňa 31.7.2020 zmluvu so spoločnosťou Go2Sky spol. s r.o. o parkovaní lietadiel spoločnosti na Letisku Piešťany. Včera, teda 18.augusta sa v denníku SME objavila správa, že spoločnosť Go2Sky končí k 1.septembru svoju leteckú činnosť ako dôsledok krízy leteckej dopravy vyvolanou pandémiou COVID-19. To potvrdil v rozhovore pre denník SME aj konateľ a väčšinový vlastník spoločnosti. Treba povedať, že išlo o veľmi zdravú firmu a aj spôsob ukončenia jej činnosti sa javí ako svetlá výnimka, lebo má všetky predpoklady ukončiť podnikanie so cťou. Je to preto, lebo zjavne podnikala opatrne, vlastník biznisu rozumel a správal sa ako pravý vlastník - teda myslel aj na možné zlé časy a vytváral rezervy. A nakoniec končí včas, keď vidí, že nie je možné podnikanie udržať.

Aký je to rozdiel so správaním sa župana Viskupiča, ktorý už keď Piešťancom na predvolebných mítingoch v roku 2017 preťahoval popod nos medový motúz obnovy slávy piešťanského letiska vedel, že to bude len za cenu systematického liatia peňazí z verejných zdrojov do projektu, ktorý podľa môjho názoru je neudržateľný a odsúdený na krach. Ale čo by človek nesľúbil, keď sa chce dostať na funkciu a žiaľ 83% piešťanských voličov mu uverilo. Pozorný čitatel v štúdii, ktorú si dalo vypracovať mesto Piešťany kolektívu zo Žilinskej univerzity pod vedením profesora Kazdu sa mohol dočítať, že rentabilná prevádzka letiska (keď prevádzkové výnosy pokrývajú prevádzkové náklady) začína na 150 000 cestujúcich, čo sa dotera nikdy nepodarilo ani letiskám ako Sliač a Poprad a výsledkom piešťanských cca 10 000 cestujúcich v roku 2019 je reálne prehĺbenie stratovosti prevádzky letiska, kde sa zlepšenie výsledku dosiahlo iba naliatím peňazí vo forme krátkodobých pôžičiek z VUC, čo sú fakticky stratené peniaze. Netreba zabudnúť ani na postupný rozpredaj pozemkov letiska. Mimochodom, úprava letiska na to, aby na ňom mohli regulérne bezpečne pristávať väčšie chartre predstavuje investíciu viac ako 20 miliónov EUR, ktorú nie je možné a ani reálne financovať z prevádzkových výnosov, teda by to mal zafinancovať vlastník a je to nenávratná investícia.

Zmeny v letectve po korone znamenajú drahšie letenky a koniec lacných charterov. Kríza odhalila skutočný negatívny vplyv leteckej prepravy na stav klímy.

Pozitívum pandémie je, že ukázala, koľko je v civilizovanom svete zbytočných vecí a služieb, bez ktorých sa dá existovať. Zoberte si len, koľko úradníkov denne sa z celej EÚ zlietavalo do Bruselu aj na bezvýsledné mítingy, ktoré ako sa ukázalo je možné robiť aj cez sociálne siete. Otázka nad účelnosťou týchto stretnutí zostáva, ale nemusí sa pri tom minúť toľko leteckého paliva a stratiť toľko času v preprave. Lety za biznisom, rokovaniami a inými aktivitami súvisiacimi s administratívou a obchodom tvorili doteraz viac ako polovicu letov, preto je zrejmé, že počas pandémie odskúšané lacnejšie a efektívnejšie formy kontaktu cez sociálne médiá spôsobia výrazný pokles tohto segmentu leteckej prepravy. Prax taktiež ukázala, že uzavretý priestor lietadla je idálnou výmennou burzou na vírusy a teda je treba sa venovať aj tomuto aspektu, lebo možno vakcínu na COVID-19 budeme mať v roku 2021, ale koľko ľudí sa dá zaočkovať a kde je napísané, že sa neobjaví nejaký iný vírus, porovnateľný s týmto. Riešenia sa samozrejme nájdu, ale ako hovoril môj profesor konštrukcie lietadiel, každý kilogram lietadla navyše znamená počas životnosti lietadla zvýšenie nákladov v hodnote kilogramu zlata. Teda riešenia budú, ale za cenu zvýšenia nákladov a ceny leteniek a to ešte nehovorím o dôsledkoch ekologických daní a poplatkov. Kríza ukázala, že lietadiel je toľko, že keď sa nelietalo, bol problém ich zaparkovať. Ako sa teda letectvo bude spamätávať, tak bude potrebné v prvom rade vypratať veľké letiská a preparkovať nadbytočné lietadla na menšie letiská. Piešťany ako parkovisko sú celkom vhodné, ale na to netreba desiatky zamestnancov, ktorí sú tam dnes.

Dovolenka 2021 - dovolenkári platiaci zvýšené ceny za rok 2021 sa budú skladať na vouchery z roku 2020. Vouchery len odložili bankroty cestovných kancelárií.

Netreba si robiť ilúzie, takých ako majiteľ horespomínanej leteckej spoločnosti je v slovenskom podnikateľskom priestore ako šafránu. Ak cestovky tvrdia, že potrebujú pomoc od štátu vo forme prijatia zákona o možnosti nahradiť vrátenie peňazí vouchermi a na druhej strane bez akéhokoľvek upozornenia ponúkajú zájazdy aj s viac ako 60% zľavou, ktoré sa zjavne nemôžu uskutočniť v tej podobe ako je ponuka, lebo udávané odletové letisko je zavreté, tak je potreba sa zamyslieť nad tým aký je ich reálny zisk, aké sú ich reálne náklady a ako to bude fungovať, keď možno každý druhý rekreant v roku 2021 by mal byť ten, čo platil v roku 2020, časť peňazí z jeho platby odišlo do nenávratna do cudziny a v roku 2021 bude treba za neho hoteliérom a leteckým prepravcom zaplatiť znovu. Podľa môjho názoru buď pôjdu ceny leteckých zájazdov v roku 2021 aspoň o 20-30% hore, alebo polovica cestoviek musí ukončiť svoju činnosť. V každom prípade to znamená, že v roku 2021 s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k výraznému poklesu počtu dovolenkárov v porovnaní s rokom 2019, teda pred koronou. To konkrétne pre Letisko Piešťany znamená, že možnosť zvýšenia počtu cetujúcich cez toto letisko sa odkladá o niekoľko rokov a letisko je odsúdené v prípade jeho prevádzky na systematické hlboké straty. Je vôbec otázka, či vôbec v tejto situácii bude mať zmysel organizovať chartre z tohto letiska resp.aj z iných regionálnych letísk.

Výzva ministrovi dopravy pánu Doležalovi - zrušte zbytočné medzinárodné letiská Piešťany, Žilina, Sliač a Poprad a preneste náklady na ich prevádzku v inom ekonomickom modele a kategórii letiska na tých, ktorí ich dnes využívajú na svoje hobby alebo biznis (dnes im na ich súkromnú spotrebu prispievajú všetci občania prostredníctvom štedrých dotácií zo strany štátu a iných orgánov verejnej moci (kraj, mesto). Obyčajný, teda pospolitý ľud sa nemusí skladať na panské huncútstva. Spravte niečo pre ekológiu a presuňte tých viac ako 2 milióny EUR, čo do týchto letísk ročne nalejete, do regionálnych železníc, na cesty, na mosty ..... Sú to "iba" 2 milióny, ale koľko takých iných zbytočností platíte a keďže platí "mnohokrát nič umorilo aj vola", aj preto nemáte peniaze na skutočné potreby.

Otázka Piešťancom a najmä ich mestským poslancom - Spomenie si niekto z Vás, koľko stoviek tisícov EUR ste vzdušnému zámku pána Viskupiča z mestského rozpočtu obetovali a pomysleli ste si na to, ako by sa Vám dnes zišli? Je medzinárodné letisko naozaj to, bez čoho sa v Piešťanoch nedá žiť?