Zhnití akademici, CTRL C magistri, skrátka odpad inteligencie

Reakcia premiéra na diplomovku predsedu NR SR zapadá do rámca "lumpáckej solidarity", čo potvrdzujú aj zistenia k diplomke ministra školstva i samotného premiéra. Otázkou dňa je: "Čo za spolok sa dostal k moci?"

Čo svedčia kauzy CTRL C / CTRL V magistrov o našom vysokom školstve?

Jan Werich začína svoju pieseň Ten umí to vo veľmi poučnej rozprávke o cisárovi Rudolfovi II a pekárovi Matejovi (Pekařův císař a Císařův pekař) oslovením:

"Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři,

astrologové, geometři, agronomové, psychiatři,

páni docenti geologie, psychologie, theologie,

nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních,

vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence:"

Dovolil som si parafrázovať toto oslovenie v nadpise blogu, lebo si myslím, že pán Werich, ak by poznal situáciu v našom školstve, tak by našiel určite ten správny akademický titul pre tých, ktorí zjavne získali titul nezaslúžene. Musím však pripomenúť, že podľa môjho názoru i znalosti veci zjavne tieto tituly získali za aktívnej asistencie svojich vedúcich diplomových prác, oponentov i členov skúšobných komisií. Tá posledná kvapka, ktorá ma presvedčila, že treba z vysokej školy v roku 1997 odísť bola, keď si ma dekan fakulty zavolal do kancelárie a oznámil mi, že študenti sa na mňa sťažovali, že sa u mňa nedá odpisovať, lebo im ťaháky odoberiem už pri vstupe do skúšobnej miestnosti. Keď som sa ho spýtal, že prečo ich z kancelárie nevyhodil na zahnojavených vidliach, lebo sa vlastne sťažovali, že nemôžu podvádzať, tak mi povedal, že nemohol, lebo je demokracia. Škola má predovšetkým dbať na kvalitu svojich absolventov a hlavnou náplňou školy je kvalitná výučba na úrovni doby. Zdá sa, že to šlo s vysokým školstvo odvtedy ďalej dolu vodou a naplnila sa prognóza môjho kolegu, ktorý sa neskôr stal aj rektorom na inej vysokej škole, že "nakoniec v školstve zostanú len hlupáci a nadšenci". Otázkou dňa je, v akom pomere je dnes toto zastúpenie.

Pevne verím, že to, čo zažívame dnes je povestné dno a úlohou nadšencov, ktorí ešte na vysokých školách zostali, je vyhnať z nich hlupákov. K tomu však je potrebné nabrať odvahu, zjednotiť sa a vystúpiť a povedať celú pravdu a dotiahnuť vysokoškolskú reformu z roku 1990 do konca. Už vtedy, keď sa pripravoval zákon o vysokých školách, ktorý bol fakticky kópiou francúzskeho vysokoškolského zákona som na Rade vysokých škôl upozorňoval, že s legislatívou treba prevziať i model financovania, čo sa nestalo. Áno, bolo treba dať každému, kto splnil základné kritériá pre vysokoškolské štúdium možnosť začať študovať, ale na základe požiadaviek praxe treba stanoviť pre postup do druhého ročníka numerus clausus, teda počet študentov postupujúcich do vyššieho - druhého ročníka na základe dosiahnutých výsledkov. Z praxe je totiž známe, že nie každý aj vynikajúci stredoškolák zvládne prechod na vysokoškolské štúdium a na druhej strane niekdy priemerní až podpriemerní stredoškoláci sa zrazu na vysokej škole "chytia", často najmä preto, že sú zbavení povinnosti zaoberať sa predmetmi, ku ktorým nemajú vzťah alebo jednoducho preto, že sa vymanili z kazajky memorovania a konečne našli pedagógov, ktorí chcú po nich aby rozmýšľali a zaujíma ich ich názor.

Kto je podľa môjho názoru akademický hlupák?

Aj kolega, ktorého som citoval, určite nemyslel pojmom hlupák nízky inteligenčný kvocient, ale hlúposť v zmysle nepochopenia, čo je poslaním vysokej školy. Títo hlupáci sa správajú ako sviňa pod dubom z bájky I.A. Krylova, teda podrývajú korene stromu, ktorý rodí plody - v prípade duba žalude - ktoré ich živia, v našom prípade vysokej školy. Dnes sme svedkami prudkého úpadku vysokých škôl. Je to logické, zotrvačnosť sa vyčerpala. Tieto inštitúcie stratili mravný základ akademických inštitúcií a stali sa komerčnými farmami na produkciu mládeže s titulmi. Ak škola požaduje kvalitu, je to žiaľ iba výnimka potvrdzujúca pravidlo. Zaujímavé je i moje pozorovanie, že čím nižšia úroveň odbornosti fakulty alebo katedry, tým je vyššie sebavedomie ich absolventov. U niektorých, najmä privátnych vysokých škôl, je nalievanie sebavedomia do prázdnych hláv asi hlavnou činnosťou.

Kde sa začal boj o množstvo bez ohľadu na kvalitu?

Prvú evaluáciu školstva na Slovensku po novembri 1989 robila žiaľ skupina ľudí, ktorých cieľom bolo podľa môjho názoru v prvom rade znegovať všetko, čo sa udialo v dobe od roku 1948 do roku 1990 a ktorí nemali ani tucha o tom, že existuje vedná disciplína zvaná "Porovnávacia pedagogika", ktorej náplňou je porovnávanie školských systémov. Tam niekde možno hľadať korene honby za množstvom vysokoškolákov, lebo keď vtedy vykazovali, ak sa dobre pamätám, že v Dánsku má viac ako 30% populácie vysokoškolské vzdelanie a u nás len 8%, tak nikto nechcel počuť o tom, že tých našich 8% je úplné vzdelanie 2. stupňa a aj naše nadstavby by sme mohli kľudne počítať za bakalárske stupne a napríklad aj konzervatóriá s nadstavbou pre učiteľstvo na ľudových školách umenia. Len tak mimochodom, keď so v roku 1994 a 1995 mojim kolegom vo Francúzsku približoval systém tvorby obsahu učebných programov technických vysokých škôl a práce na zjednocovaní všeobecného základu technických odborov aby sa umožnil jednoduchší prechod medzi špecializáciami, oni práve tento proces začínali ako dôsledok európskej spolupráce, aby umožnili študentom možnosť výmien. My sme v tom čase vymýšľali pidišpecializácie, aby každý docentský alebo profesorský kohút mal svoje vlastné hnojisko.

Ale vráťme sa k odpadu inteligencie. Ak sa má vysoké školstvo ozdraviť, treba predovšetkým z neho vyhnať tých, ktorí predávajú svoju akademickú česť za finančné a iné požitky, Netreba si nič nahovárať, lebo sa bežne inzeruje služba pre prokrastinátorov (tí čo odkladajú všetko na poslednú chvíľu) so spracovaním podkladov pre diplomové práce, čo nie je nič iného ako eufemizmus pre spracovanie diplomovky za úhradu. V prípade, že diplomovka sa veľmi prekrýva s nejakou prácou vedúceho diplomovej práce, podľa môjho názoru nemožno vylúčiť, že táto diplomovka je vedľajšák samotného vedúceho. Teda prvými v poradí na vyhnanie by mali byť vedúci diplomových prác, ktorým sa stáva príliš často, že ich študenti ich necitujú, ale používajú. Druhými v poradí spolupáchateľstva sú oponenti, ktorí sú buď nedbalí, nekompetentní alebo tiež skorumpovaní, keď takú prácu nechajú prejsť. V tomto prípade platí, že pozitívna oponentúra takejto práce je často výmenný obchod, lebo tento oponent je obvykle tiež vedúcim diplomových prác pochybnej kvality, ktoré potrebujú oponentúru s privretými očami. A nakoniec sú tu štátnicové komisie. Tu vstupuje mimo ekonomických prvkov i prvok solidarity resp. snaha o zachovanie školy. Aj tu platí, že ak komisia je benevolentná na jednej fakulte alebo katedre, tak si to vzájomne oplatia benevolenciou pri účasti príslušníkov dotknutek katedry alebo fakulty v iných komisiách.

Po odchode zo školy som ďalej viedol záverečné práce študentov z francúzskych vysokých škôl (prvých francúzskych študentov na stáž k ukončeniu štúdia som prijal ešte počas môjho pôsobenia na vysokej škole už v roku 1994) a sem tam som sa dostal aj k vedeniu slovenských študentov na ich stážach v podnikoch a inštitúciách, kde som pracoval. U francúzskych študentov v zásade platilo, že štátne univerzity boli náročné na kvalitu, u študentov zo súkromných škôl som často krútil hlavou nad zadaním. U slovenských študentov som však musel konštatovať, že všeobecne nároky na nich sú minimálne a čo je najdôležitejšie, cieľom ich štúdia neboli vedomosti ale diplom.

Čo s takými CTRL C/CTRL V magistrami v politických funkciách?

Podľa môjho názoru, veľká časť z nich ani nekopírovala osobne, ale zaplatila niekoho, kto im tú prácu napísal. Teda prvá cesta investigatívnych novinárov napríklad v prípade premiéra by mala ísť po stope tej spolužiačky, ktorá jeho prácu "prepísala do počítača". Ďalšou cestou je zverejnenie všetkých mien točiacich sa okolo týchto prác - vedúcich, oponentov i členov štátnicových komisií. A nakoniec sú tu autori prác, ktoré boli do diplomoviek opajcnuté. Keď niekto zahrá na dedinskej zábave nejakú pesničku, tak ho SOZA naháňa kvôli pár halierom obrazne aj "naboso po strnisku". Naše nezávislé súdy by určite nemali nič proti žalobe za porušenie duševného vlastníctva a neoprávnené obohatenie, keďže neoprávnene získaný titul jednoznačne dáva možnosť vlastne neoprávnene sa uchádzať o pozície, kde je vysokoškolské vzdelanie vyžadované. A ak k opisovaniu dochádza hromadne, nedá sa vylúčiť ani hmotne-právna zodpovednosť vysokej školy, ktorá takúto krádež dovolila.Po takýchto žalobách by diskusia o tom, či sa má niekto vzdať funkcie alebo nie nadobudla úplne iný rozmer.