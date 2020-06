O čom bude výberové konanie (VK) na predsedu URSO?

Prihlásil som sa do VK na predsedu URSO. Už druhý raz. V roku 2017 som sa chystal na debatu o problémoch regulácie, ale nebolo to o tom. Dúfam, že tentoraz bude VK o tom, lebo pole energetiky a vodárenstva je doslova mínové pole.

V roku 2017 som si pripravil na výberové konanie prezentáciu o základných problémoch regulovaných odvetví avšak na výberovom konaní na jej vysvetlenie a debatu o formulovaných problémoch nebol priestor. Svoju prezentáciu a komentár k nej som nakoniec zverejnil iba na energetickom portále https://www.energie-portal.sk/Dokument/podme-konecne-diskutovat-o-regulacii-103878.aspx, aby som aspoň zo svojej strany zadosťučinil princípu transparentnosti.

Oproti roku 2017 sa samozrejme situácia posunula niekam ďalej a fenomén pandémie podľa môjho názoru zdôraznil potrebu príspevku regulácie k paradigmatickej zmene slovenskej ekonomiky. Osobne trvám na názore, že regulačný úrad by mal len strážiť férovú súťaž na trhu a nie trhy vytvárať a ideálna situácia by bola, keby ho nebolo treba, teda paradoxne jedným z cieľov činnosti úradu by malo byť jeho zrušenie. K tomu však treba dospieť postupnými krokmi, lebo iba tak sa dá vyhnúť veľkým národohospodárskym škodám a najmä zmareniu doteraz vynaložených investícií v energetike a vodárenstve.

Pandemická kríza ukázala, že paradigmatická zmena je zatiaľ len heslo, ale k jej realizácii dôjde ťažko, ak všetci zúčastnení aktéri v hospodárstve túžia po "návrate do stavu pred pandémiou". Nie je možné plniť klimatické ciele bez reálneho absolútneho poklesu spotreby energie, lebo je zásadný rozdiel medzi teoretickým potenciálom obnoviteľných zdrojov energie a reálnymi na princípe "value for money" dostupnými obnoviteľnými zdrojmi, ktoré môžu substituovať fosílne zdroje.

Čo je však najdôležitejšie pre Slovensko, podľa môjho názoru sa protirečenia v slovenskej energetike a vodárenstve po roku 2017 skôr ďalej prehlbovali, ako naprávali. Riešením rozhodne nie je pridávanie podmienok a koeficientov do cenovej regulácie. Treba nájsť odvahu popísať pravdivo stav v energetike a vodárenstve a vyvodiť z toho dôsledky. URSO vďaka svojmu postaveniu má k tomu, aspoň dúfam, doslova zlatú baňu na podrobné informácie o podnikoch a jednotlivých odvetviach ako celku, ktoré dovolia vypracovať reálny plán zmeny a cestovnú mapu do trvalo udržateľného stavu.

Niečo asi nie je v poriadku, ak sa obrazne a doslova na dedinách stratených v horách kúri plynom a do miest dovážame z veľkých vzdialeností drevo po desiatkach tisícov ton na spálenie v kotolniach. Je zjavné, že to bola práve regulácia, ktorá vyslala regulovanému trhu nesprávne signály. Aká bude výška vodného a stočného ak pominú efekty dotácií z eurofondov a bude treba prevádzkovať systémy, kde sa počítalo s omnoho vyššími zaťaženiami? (Už keď som predkladal v rokoch 2003-2005 ako riaditeľ odboru Kohézneho fondu prvé projekty ČOV a kanalizácií na EK po našom vstupe do EÚ pre financovanie z Kohézneho fondu, nepovažoval som za seriózne, keď v každom priestore realizácie týchto projektov podľa modelov vypukla trvalá populačná explózia a počítalo sa s rastom obyvateľstva ako v indických slumoch. Tieto prognózy sa samozrejme nenaplnili a čo je najpodstatnejšie, reálna spotreba vody na osobu oproti projektovanej dramaticky klesala). Bolo by zaujímavé zistiť, ako sme reálne naplnili záväzky na zvyšovanie cien a ako sa naplnili prognózy rastu podielu výdavkov na vodné a stočné na príjmoch obyvateľstva. Elektroenergetika s fotovoltickými a vodnoelektrárenskými eldorádami je kapitola sama o sebe, plynárenské dedičstvo 90-tych rokov v podobe excesívne rozľahlej siete na svoje odhalenie ešte len čaká.

Úlohou URSO rozhodne nie je riešiť problémy chudoby. Chudoba je však problémom pre energetikov a vodárov, lebo pod jej vplyvom robia občania rozhodnutia, ktoré idú proti všeobecne prijímanému trendu. Chudoba je v prípade Slovenska podľa môjho názoru jednou z hlavných príčin, prečo máme problém s európskymi prioritami. Keď som ako zástupca energetickej firmy chodil na rokovania do Bruselu, ťažko im bolo vysvetľovať, že len 2% zákazníkov je ochotných akceptovaž zvýšenie ceny tepla z dôvodu ekologizácie jeho výroby. Ľudovo povedané, Európska únia je klub, ktorý má niekedy požiadavky nad naše možnosti, a nemalo by byť hanbou to aj niekedy povedať a vyrokovať minimálne dostatočne dlhé prechodové obdobie.

Som toho názoru, že dospenie k "trvalej udržateľnosti energetiky a vodárenstva" by mal byť cieľ činnosti URSO pre budúce minimálne dve funkčné obdobia predsedu URSO a o tom, ako začať by malo byť hlavnou témou tohto výberového konania.