Výbuch v Prešove - pátra sa po deviatej obeti alebo bilančnom samovrahovi?

Po sprataní trosiek paneláku Na Mukačevskej 7 nasledovalo ich podrobné preosievanie, ktoré prinieslo ostatky zatiaľ neznámeho pôvodu. Ako tento fakt zapadá do doteraz pretláčanej verzie príčin výbuchu? Alebo nezapadá?

Keď médiá priniesli správu, že sa pri prezeraní trosiek paneláku našli pozostatky a príbuzná domnelej nezvestnej obete bola požiadaná o vzorku DNA,vyzeralo to tak, že konečne bude aspoň jedna otázka vyšetrovania zodpovedaná. Potom sa objavila správa, že sa nenašla zhoda s dovetkom, ktorý nevedno kto vyslovil, že asi išlo o zvieracie kosti.

Pravdu povediac, táto správa dosť otriasla mojou dôverou vo vedeckosť vyšetrovania. Aj keď nie som genetik, aj so stredoškolskou znalosťou biológie viem, že ľudská DNA je v niečom zhodná s našimi opičími bratrancami z X-tého kolena, ale rozhodne sa nedá s tou opičou zameniť. Predpokladám, že ak sa našli pri pátraní v troskách nejaké zhorené kosti, tak prvou starostlivosťou profesionálnych vyšetrovateľov bolo vylúčiť možnosť, že sa jedná o zvyšky rebierka alebo inej časti zvierat slúžiacich ako potrava z chladničky alebo mrazničky obyvateľov paneláku. Ja tiež, keď pri prechádzke v lese nájdem kosti, nevolám hneď kriminálku, ale snažím sa určiť, ich pôvod. Teda predpokladám, že ak vyšetrovatelia chceli porovnať DNA nájdených ostatkov s DNA inej osoby, tak už mali istotu, že ide naozaj o ľudské ostatky a mali v rukách výsledky laboratórneho skúmania. Nezanedbateľnou je i mravná a citová stránka vyšetrovania takéhoto prípadu, veď aj obete aj pozostalí sú našimi spoluobčanmi, susedmi ...

Z toho plynie logický záver, že ak to teda podľa medializovaných informácií nebola nezvestná obyvateľka paneláku, tak tu máme osobu X, ktorá zrejme nikomu nechýba a nikto o nej nevie, že bola v paneláku v čase výbuchu.

To samozrejme otvára možnosti pre rôzne špekulácie. Som toho názoru, najmä s ohľadom na to, že odborná verejnosť má od počiatku pochybnosti o tom, či hlavnou príčinou výbuchu bola nedbalosť pri výkopových prácach, že verejnosť by si zaslúžila tlačovú besedu k priebehu vyšetrovania. "Zatloukat, zatloukat, zatloukat" je totiž dobrá rada od sexuológa doktora Plzáka pre neverníkov, ale nie pre niekoho, kto hľadá pravdu a pravdepodobne mu môže pomôcť iba verejnosť, lebo iba niekto z piatich miliónov slovenských občanov má možno ten posledný potrebný kúsok do mozaiky. Ak to však naozaj boli zvieracie kosti, tak hanba, nehanba, chcelo by to aspoň vysvetlenie a ospravedlnenie sa za zbrklosť (aspoň dúfam).