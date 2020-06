Výhrada svedomia - kresťanská nedeľa, judaistický sabat a čo moslimské sviatky v obchode?

Som toho názoru, že aby sa mohla uplatniť výhrada svedomia pri výkone funkcie predavačky v obchode, bude asi treba zmeniť aj ústavu Slovenskej republiky a vymenovať v nej všetky náboženstvá, ktoré môžu uplatňovať výhradu svedomia.

Mal som to "potešenie" stretnúť na vojne ľudové kádre, ktoré mohli konkurovať aj hrdinom "Tankového praporu" a "Čiernych barónov". Najviac mi z ich múdrostí utkvela hláška: " Berte si príklad zo sovietskych súdruhov, za Veľkej vlasteneckej, keď bolo treba, tak aj sínus 90° bol 3" (Za normálnych okolností a vždy je hodnota sin 90°=1). Uplatnenie výhrady svedomia pri nedeľnom predaji je zdatným súperom tohto pohnutia mysle jednobunkového nerýhovaného khaki mozgu.

Snaha nájsť nejaké riešenie, ktoré vyhovuje členom vlády oháňajúcim sa Bibliou ako kladivom na ateistov, inovercov, liberálov a iných hriešnikov a súčasne zachráni reputáciu pána Sulíka ako proroka voľného trhu viedla k pôrodu výhrady vo svedomí v obchode. Pokiaľ u lekárov výhrada vo svedomí má svoj právny základ a vie sa vcelku presne ako a kedy sa má uplatniť, obchod je doslova svedomím neprebádaný terén. Boli časy, keď nepoctivých obchodníkov máčali v Dunaji a zatvárali do klietok hanby, prípadne sa im ušlo zopár rán bičom, čo by asi aj dnes pracovníci ŠOI privítali ako účinný nástroj ako vstúpiť obchodníkom do svedomia, ale väzba svedomia na deň predaja je zvláštna vec, ktorá v súčasnosti, keď heslom EÚ je "equal treatment", teda rovnaké nediskriminačné zaobchádzanie, je doslova tou malou snehovou guľou, čo môže spustiť lavínu. Ak teda kresťansky založená predavačka uplatní svoju výhradu vo svedomí v nedeľu, prečo by si ju jej židovská kolegyňa nemohla uplatniť v nedeľu a moslimská kolegyňa nemohla žiadať, aby v čase piatkových motlitieb nebola plánovaná jej smena. A samozrejme máme tu 18 registrovaných cirkví, ale nikde v ústave sa nepíše, že mať inú vieru ako je týchto 18 vyznaní je zakázané. Ak uvedieme myšlienku do dôsledkov, výhrada vo svedomí by mala byť ideovo konzistentná, tak teda napríklad moslimská pokladníčka by mala mať právo odmietnuť nablokovať alkohol alebo bravčové mäso, židovská dokladačka tovaru by mohla odmietnuť ukladať do jedného chladiaceho boxu napríklad mäsové a mliečne výrobky a tak ďalej.

Teda po vzore dobrého vojaka Josefa Švejka, ktorý na ruskom fronte kričí na Rusov "Nestřílejte, tady jsou lidi!" , vedomý si pravidla, padajúceho exkrementu, ktorý okolo vrchných poschodí manažmentu preletí a rozpľaští sa a smrdí dole medzi pracujúcim ľudom si dovolím zvolať: " Neprijímajte a nezaoberajte sa na Úrade vlády a v parlamete volovinami, tu sú ľudia - Vaši voliči i nevoliči a tí musia žiť!"