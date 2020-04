Pán Matovič, nehľadajte v premiérskych šuflíkoch štvrtú obálku, ale pripravte tri obálky

Býva dobrým zvykom vrcholových politikov pripraviť svojim nástupcom tri obálky, kde sú rady pre krízové situácie. Pán premiér zjavne už všetky tri otvoril a keďže je neštandardný politik hľadá aj ďalšie ale nenachádza, viď FB I.M.

Ako je to s tými tromi obálkami v USA

Tradíciu vraj založil prezident Nixon, keď po afére Watergate odovzdával funkciu prezidenta svojmu doterajšiemu viceprezidentovi G.Fordovi. Nechal mu očíslované obálky 1.,2,a 3. s tým, že keď príde nejaká krízová situácia, tak ich má postupne otvárať. Keď si teda G.Ford prvýkrát nevedel rady, otvoril šuflík na stole v Oválnej pracovni Bieleho domu s obálkami a vytiahol obálku č. 1. Otvoril ju a tam bolo napísané: Vyhovor sa na mňa, na Nixona, že som to zanedbal. Problém bol touto výhovorkou zažehnaný a chvíľku bol kľud. Po čase však prišla ďalšia kríza, tak bezradný Ford otvoril obálku č. 2 a tam bolo napísané: Vyhovor sa na Kongres, že ti neschválil peniaze. Fajn, zabralo to a Ford vládol ďalej. Nakoniec však vypukla tretia kríza a pretože Ford nevedel kam s konopí, otvoril tretiu obálku a tam bolo napísané: Priprav tri obálky!.

Čo tak mohlo byť napísané v Pelegriniho obálkach pre Matoviča? A prečo Matovič tak zúfalo prehľadáva premiérsky písací stôl?

Som toho názoru, že v prvej obálke bola klasika, teda: Vyhovor sa na Pelegriniho. V druhej obálke Pelegríni zrejme inovoval a odkázal: Vyhovor sa na pandémiu korony. Túto obálku zrejme pán Matovič otvoril keď koalícia nevedela zosmoliť a dohodnúť sa na programovom vyhlásení. Tretiu obálku podľa môjho názoru pán Matovič otvoril, keď v posledných dňoch zistil, že korona pomaly doznieva a on si uvedomil, že nemá ani šajnu ako reštarovať Slovensko a zrejme ani ánung kde na to zobrať peniaze. A keď ju otvoril a prečítal, že má pripraviť tri obálky a ešte nemá ani vyslovenú dôveru jeho vláde, povedal si, že to je iba Pelegriniho hoax. Jeho takmer víťazstvo nad koronou predsa (aspoň podľa môjho názoru) v jeho mysli potvrdzuje, že je zoslaný na Zem aby spasil Slovensko, preto začal hľadať tú štvrtú obálku, ktorú by mu mala zoslať Prozreteľnosť. Výsledkom jeho sklamania je jeho status na Facebooku.

Takže, vážený pán premiér bez parlamentnej dôvery, asi by vzhľadom na Vaše chabé výsledky v manažmente klbka záujmových skupín zvanom koalícia a v záujme zachovania zvyšku sebavedomia pána Sulíka a jeho liberálnych myšlienok aspoň na ďalšie štyri roky bolo dobré pripraviť tri obálky a odpochodovať do histórie. Slovensko nepotrebuje vládu národnej pomsty a infantilného nadbiehania voličom, ale vládu národnej jednoty, ktorá dá Slovensku nádej na prežitie v budúcnosti, o ktorej vy ani netušíte.