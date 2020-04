Cieľ pre Igora M. : menej ako 54 428 zomretých v SR v roku 2020 (+obete korona vírusu)

Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Korona štatistiky sú v každých novinách a uzavrú sa odznením pandémie, neznáme obete konskej korona kúry ordinovanej krízovým štábom budeme počítať ešte niekoľko rokov.

Skúškou správnosti rozhodnutí vlády Igora M. nebude počet zomretých na koronu, ale celkový počet mŕtvych slovenských občanov za rok 2020, 2021 a 2022.

V tabuľke nižšie pre informáciu Igora M. a ctených čitateľov uvádzam počty zomretých v SR podľa údajov zverejnených Úradom verejného zdravotníctva a Štatistickým úradom a hodnota zomretých pre rok 2020 je vypočítaná ako lineárny trend metódou najmenších štvorcov.

Zomretí 2014-2019 (2020 - výpočet) (Ing. Jozef Legény)

Ak v čase morových epidémií v stredoveku vymrela na postihnutom území tretina obyvateľstva v priebehu 2 rokov a priemerný vek bol 30 rokov, tak pre predtstavu z obce s 1000 obyvateľmi miesto obvyklých cca 30 ročne (miera úmrtnosti okolo 3%) zomrelo ročne cca 160,osôb (miera úmrtnosti 16%), teda počet úmrtí na ročnej báze stúpol o viac ako päťnásobne.

Ako je to teda s úmrtnosťou pri korone? Aj v Taliansku pri súčasných viac ako 25 000 obetiach, ak ročne v priemere zomrie cca 600 000 Talianov, znamená to zvýšenie počtu úmrtí o viac ako 4% a aj pri predpokladanom dosiahnutí dvojnásobného počtu obetí nepresiahne nárast počtu úmrtí 10%. Samotnú mieru úmrtnosti v Taliansku to však z cca 1% zdvihne iba o 0,1% na na 1,1%. Ak sa pozriete na prognózy OSN pre Taliansko, tak predpokladajú do roku 2050 kontinuálny rast miery úmrtnosti až na 1,6% a potom pokles. Teda v budúcnosti bude zomierať ročne omnoho viac Talianov ako dnes a pritom táto prognóza s pandémiou nepočítala. Je to dané dynamikou starnutia populácie. Napríklad Slovensko v súčasnosti má mieru úmrtnosti aj s jej výkyvmi obdobnú ako v Taliansku v rokoch 1960-1980, čo sa dá vysvetliť tým, že vtedy v Taliansku tak ako u nás dnes dochádzalo k dynamickému zvyšovaniu kvality života v zmysle kombinácie zlepšovania zdravotnej starostlivosti, stravy a štýlu života.

Z horeuvedeného sa dá zhrnúť však to najpodstatnejšie, že aj keď absolútne čísla obetí korona vírusu v niektorých krajinách vyzerajú impozantne, pri ich rozmenení na drobné a najmä pri projekcii na celú populáciu sa dostávame k číslam, ktoré sa nevymykajú obvyklým trendom a dokonca sa celkom úspešne pohybujú v pásmach obvyklých, možných a dokonca predvídateľných odchýlok. Napríklad na Slovensku je priemerná odchýlka hodnôt okolo 870, takže v súčasnosti sa dá hovoriť, že vplyv samotnej pandémie na úmrtnosť v SR je štatisticky nevýznamný. A mimochodom, kto sa vie zaručiť, že niektorí z tých čo zomreli vo februári, marci alebo apríli, by nezomreli ešte v tomto roku, teda v rámci štatistiky by neovplyvnili absolútnu hodnotu tohtoročnej bilancie, len budú figurovať v inej kategórii. A tu sa dostávame k tomu podstatnému, prečo Igor M. nemusí dostať medailu za koronu. Zataľ čo denne sledujeme v tlači korona skóre, nikto sa nevenuje celkovému slovenskému skóre. Nikdy sa nedozvieme, koľko ľudí zomrelo, lebo boli zastavené preventívne prehliadky a oni sa dozvedia o svojej chorobe neskoro. Nikdy sa nedozvieme, koľko ľudí umrie skôr, lebo stresové situácie spojené so stratou zamestnania, izoláciou a inými javmi vyplývajúcimi z opatrení boja proti korone viedli k ich predčasnému skonu a v niektorých prípadoch až k samovražde. Tieto vplyvy sa neprejavia hneď, ale budú rozložené do dlhšieho obdobia. Takže ujúkanie nad dobrými číslami o korone by sa malo odložiť aspoň o dva - tri roky a potom sa ukáže.

Keď sa výnosy štábov a úradov zamýšľané ako ochrana najzraniteľnejších menia na Kladivo na dôchodcov

Zdá za, že koronový krízový štáb vyzbrojený a podporovaný presvedčením Igora M. prijíma opatrenia bez toho, aby sa pokúsil spraviť logickú skúšku správnosti svojich rozhodnutí takým spôsobom, že podrobí svoje rozhodnutia oponentúre zdravého sedliackeho rozumu. Položím len pár teda dve otázky tohto typu:

1. Je pravdepodobnosť, že sa dôchodca nakazí od 09:00 do 11:00 v predajni zaplnenej iba dôchodcami nižšia ako v predajni zaplnenej tým istým počtom nakupujúcich ale rôzneho veku?

Korona vírus je výrazne vekovo selektívny a medzi staršími ľuďmi má tendenciu akcelerovať rýchlosť prenosu. Dovolím si teda vysloviť hypotézu, že v predajni (zabezpečenej núteným obehom vzduchu klimatizáciou) zaplnenej výhradne dôchodcami je pravdepodobnosť nakazenia sa vyššia ako v predajni s obvyklým zložením kupujúcich. Najmä prípady domovov dôchodcov a sociálnych zariadení v zahraničí ale aj na Slovensku potvrdzujú, že v spoločenstvách starších ľudí sa šíri vírus ako stepný požiar. Preto takto vyhradené hodiny a sústredenie citlivej populácie na jednom mieste by som nenazval ochranným opatrením ale skôr korona speed exchange party.

2. Zamysleli ste sa nad tým, čo vaše nejasné a zmätočné nariadenia vyvolávajú v mysliach fanúšikov televíznych relácií Modré z neba, Gaisenovci, Farma a iných? Nenapadlo Vás, že pre týchto ľudí ste označili dôchodcov ako nebezpečných bacilonosičov a príčinu ich strádania, teda spravili ste z nich verejných nepriateľov?

Ako sa ukazuje, duševní maloroľníci chápu nariadenia ako zákaz vychádzanie pre dôchodcov, čo dokumentuje komentár predavačky v supermarkete v Revúcej, ktorá dôchodkyni odmietla dať chlieb, ktorý mala odložených pre tých menej ako 65 ročných "aby aj im niečo zostalo, lebo dôchodkyňa si má chlieb napiecť" resp. komentáre okoloidúcich matiek s deťmi bez rúšok, že čo sa majú čo dôchodcovia čmárať vonku mimo stanovených hodín. Francúzi majú výraz "lecture des ânes" - oslie čítanie. Aj keď som bol na vojne, mali sme tiež jedného podplukovníka ako etalón blbosti a dávali sme mu čítať rozkazy a zisťovali sme, či im správne porozumel. Ak áno, tak bol rozkaz správne napísaný. Som toho názoru, že v okolí Igora M. nebude problém nájsť takéhoto človeka - reprezentanta väčšiny, ktorého správne pochopenie vydávaných nariadení v súlade s ich zámermi, by malo byť tou hlavnou skúškou správnosti textov.

Na záver: Keď sa spamätám zo sklamania z programového vyhásenia vlády Igora M., ktoré znamená, že ohlasovaná paradigmatická zmena slovenskej ekonomiky sa nekoná a na korona pandémii cválame do skrachovaného Detroitu, začnem zverňovať blogy na tému: Premeškané príležitosti Igora M. ako zapretia presvedčenia Richarda S.