Dovolenka 2020: 8 dní more + 14 dní karanténa v cene?

Sulík ide zachraňovať cestovky. Položil Radičovej vládu, lebo nechcel zachraňovať nezodpovedných Grékov. Teraz položí slovenskú ekonomiku, lebo ide zachraňovať nezodpovedné CK, miesto toho aby naštartoval zmenu v cestovnom ruchu.

CK Bubo mi mailom ponúka zájazd na Vanilkové ostrovy (ešte 2 miesta) od 29. apríla 2020, karanténa nie je v cene zahrnutá. Na webových stránkach iných cestoviek nájdete aj májové a júnové termíny do krajín, kde koronacirkus sa ešte len roztáča

Vo Francúzsku už ľuďom oznamujú, že nech prioritne nepočítajú s dovolenkou v zahraničí, ale treba sa sústrediť na domáce destinácie. Rakúske pritvrdzovanie režimu na hraniciach naznačuje, že základom návratu do normálu je zabezpečenie, aby sa nákaza nezavliekla naspäť do krajiny, keď si s ňou poradia u nich doma. Iróniou osudu je to, že to robí krajina, ktorá úspešne vyexpedovala nákazu zo svojich lyžiarskych stredísk ku svojim susedom blízkym i ďalekým. Je teda jasné a mnohé odborné autority to priamo alebo nepriamo konštatujú, že ak nie v tomto roku, tak prinajmenšom aj v budúcom, nebude presmŕdanie sa po zemeguli kvôli nákupom v Londýne a New Yorku a večeri pri západe slnka v Keni a ani kvôli obyčajnému smaženiu sa na plážach a večernom nakupovaní na miestnych trhoch také celkom jednoduché. Lebo aj keď našej vláde mikromanažérov a hasičov lokálnych požiarov to ešte nedošlo, ale zrejme po návrate prvých vĺn turistov, ktorí si bezplatne donesú so sebou aj pár pekných zmutovaných exemplárov korony prídu na to, že aj toto by sa malo riešiť, ak nechceme republiku vypnúť úplne a na hraničné priechody vyvesiť tabuľu na ktorej bude napísané "POSLEDNÝ MUSÍ ZHASNÚŤ SVETLO".

Od na turistike závislých krajín nečakajte úprimnosť s koronou

Každý slušný katastrofický film so sopkou alebo beštiou čo žerie ľudí začína úplatným starostom, ktorý pre zisk bagatelizuje hroziace nebezpečenstvo. Ak by mal byť letecký zájazd k moru "korona free", tak by sa podmienky jeho uskutočnenia mali podobať misii na Mars - karanténa pred nástupom do lietadla pre všetkých zúčastnených, prílet do zóny hotelov, ktoré predtým boli v karanténe so zamestnancami, ktorí tam sú počas celej sezóny zavretí a po prípadnom odchode z nej by pred návratom museli absolvovať karanténu. Takéto opatrenia samozrejme za 500 - 700 EUR letenka v cene nikto nemôže očakávať. Slovenskí turisti sú obľúbenou náplasťou na uprázdnené miesta v rezortoch, ktoré z rôznych príčin opustili turisti zo starších bratských EÚ krajín. Za zľavu sú ochotní zabudnúť na riziká. Miesto zachraňovania cestoviek by pán minister Sulík spravil najlepšie, keby v spolupráci s pánom Matovičom vypol zahraničný cestovný ruch, to by bol asi ten najzmysluplnejší "black out". Nota bene, štvorhodinový let zo Slovenska napríklad k Červenému moru je ideálna príležitosť podeliť sa o korona vírus so všetkými spolucestujúcimi.

Pán Sulík, predtým než začnete zachraňovať cestovky, spýtajte sa ich, koho vlastne budete zachraňovať. Zachráňte domáci slovenský cestovný ruch pre domácich - slobvenských občanov, to je tá paradigmatická zmena, ktorú Vám korona vírus prináša doslova na tanieri, len zdá sa, že ju cez zle nasadenú rúšku a zahmlievajúce sa okuliare nevidíte

V Spojených štátoch v dôsledku pandémie prichádzajú ľudia masovo o prácu a firmy krachujú. Pre všetkých je to normálne, lebo po tom, ako pandémia prejde, začnú vznikať nové firmy a nové pracovné miesta. Často úplne iné ako tie pred tým. Pán Sulík hovorí, že je liberál. Zachraňovanie firiem nie je liberálna ekonomická politika, je to štátny intervencionizmus. Štátny intervencionizmus vždy trpel slepotou, hluchotou a najmä absolútne mu chýbala predstavovosť o možných zmenách v budúcnosti a schopnosť pripraviť sa na ne. Pomoc cestovkám bude mimo iného aj pomoc ich egypským, tureckým a iným partnerom a cyperským, holandským a iným schránkovým firmám, za ktorých sa často skrývajú skutočný vlastníci dovolenkových rezortov. Je zjavné, že tento rok a možno aj budúci skončí Slovensko v rekordných deficitoch. Preto je naozaj veľmi dôležité, aby sa peniaze, ktoré bude treba krvopotne splácať vydávali len tam, kde prinesú naozaj úžitok a kde budú podporovať roztáčanie slovenskej ekonomiky a nie z nich sanovať nezodpovednosť a hlúposť a dokonca aj mimo Slovenska.