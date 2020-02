Budeme voliť v ďalších voľbách manifestačne?

Zdá sa, že možnosť voliť poštou nás vracia do časov minulých, keď sa na voľby chodilo manifestačne a chodiť za plentu za účelom úpravy volebného lístka s kandidátkou národného frontu sa neodporúčalo.

Uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán č.59/4/20:

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom Ing. Jozefa Legénya, týkajúcim sa podozrenia na budúcu volebnú korupciu a vzhľadom na jeho nejednoznačnosť, neuvádzanie konkrétnych miest, osôb a spôsobov prípadnej budúcej volebnej korupcie sa ním nemôže zaoberať.

Ide o reakciu na môj "Podnet na preskúmanie možnosti kupovania hlasov cez voľbu poštou vo voľbách do NR SR 29.2.2020", ktorého podstatu som ozrejmil aj v mojom blogu, ktorého link je pripojený. Podstata spočívala v tom, že na rozdiel od hlasovania vo volebnej miestnosti, pri hlasovaní poštou nie je možné zaručiť ani tajnosť a ani slobodu hlasovania a následne nie je možné vylúčiť ani korupciu. Som rád, že moje myšlienky aj keď odbornejšie a s viac skúsenosťami potvrdil vo svojom článku "Tajnosť a sloboda hlasovania" zverejnenom v denníku Pravda 24.2.2020 sám predseda komisie pán Eduard Bárány: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/543256-tajnost-a-sloboda-hlasovania/ .

Pravdu povediac, môj podnet bol samozrejme všeobecný, bez uvedenia mien a lokalít, lebo takúto znalosť nemám, ale skôr som očakával, že komisia na základe príznakov možnosti korupcie pri hlasovaní, ktoré som v podnete uviedol:

zasielanie žiadostí o hlasovanie elektronicky z tých istých e-mailových účtov

zjavne hromadne podávané obálky so žiadosťami o hlasovanie poštou, kde miesto podania nekorešponduje so spiatočnou adresou

zjavne hromadne podávané návratové obálky, kde miesto podania nekorešponduje so spiatočnou adresou

rizikové krajiny udávaného pobytu voličov - Anglicko, Belgicko

vykoná aspoň námatkové dopytovanie v lokalitách, kde pokusy o volebnú korupciu boli zaznamenané v minulosti a v prípade významného nárastu počtu žiadostí o hlasovanie poštou zabezpečí v spolupráci s políciou možnosť zdokumentovať toto podozrenie a v prípade ďalších zistení, ktoré je možné vykonať po voľbách na základe analýzy výsledkov volieb v týchto lokalitách aspoň odhad možného dosahu týchto aktivít na výsledky volieb.

Volebnú korupciu pri hlasovaní poštou bude ťažko dokázať, ale bude možné spraviť aspoň odhad jej rozsahu

Pri počte 55 000 potenciálnych voličov poštou, čo pri predpokladanej 70% účasti tvorí necelé 2% potenciálnych voličov by v prípade ich rovnomerného rozloženia bolo zisťovanie ťažké. Ale v takýchto prípadoch sa treba spoľahnúť na to, že ak si už niekto dá prácu s takouto akciou, vyplatí sa mu to, len ak to bude robiť vo veľkom, teda nie pár hlasov ale aspoň desiatky ak nie stovky. Mr.EXCEL vie o takýchto veciach všetko čo treba a preto keďže v zápisniciach OVK je aj kolonka o počte hlasovacích obálok zaslaných poštou, po zverejnení výsledkov hlasovania, kde bude dúfam zverejnený aj tento údaj, bude možnosť odchýlky signalizujúce možnú korupciu zistiť. Pre názornosť, bude to ako spartakiáda. Tí ktorí to zažili mi dajú za pravdu. Na Strahove, ak sa čo len jeden z viac ako 12-16 tisíc cvičencov (podľa typu skladby) pomýlil, bolo to z tribúny vidno. A celkové výsledky volieb sú ako tá hudba k spartakiádnej skladbe a výsledky jednotlivých okrskov sú akoby to, či cvičenci hrajú podľa hudby alebo nie.

Zdá sa že Facebook a vôbec sociálne siete nás vedú pri možnosti korešpondenčného hlasovania do doby manifestačných volieb či už hnedokošeliarov, čiernokošeliarov, modrokošelierov.

Aj pán predseda Bárány vo svojom článku uvádza, že vylepenie si fotografie upraveného lístka pre korešpondečné hlasovanie je vlastne akoby vzdaním sa tajnosti hlasovania, čo mu zaručuje skutočnú slobodu. Presne na toto som myslel, keď som písal o anglickej krčme, ktorá bude rozhodovať o tom, čo vloží niekto do obálky. Sociálne siete majú obrovskú silu a sú dnes fenoménom, ktorý doslova vedie najmä mladú generáciu životom a hovorí im, čo sa smie a čo nie, čo je in .... Keď čítam maily pána Beblavého, ktorý mi aj tri razy denne a jeho štáb pripomína, čo by som mal robiť, koho mám navštíviť, koľkých mám osloviť a čo im mám povedať, tak si musím spomenúť na kortešačky do družstiev a najmä na ten krásny film Zemianska česť natočený podľa románu Jána Kalinčiaka Reštavrácia. Na jednej strane veľké reči o demokracii, práve a spravodlivosti a na druhej strane ostrakizácia a biľagovanie tých, čo majú iný názor. Preto som toho názoru, že koalícia PS-Spolu správne zvolila za svoju farbú modrú, lebo sa až príliš v rečiach, činoch a programoch podobajú na tých modrokošeliarov po roku 1948. Len si technicky neviem predstaviť, ako by vyzeral manifestačný sprievod do volebnej miestnosti na Facebooku, ale myslím si, že je tam dosť schopných IT špecialistov, tak si poradia.