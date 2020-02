Zelené odpustky pre klimatických hriešnikov (Green indulgences for climate sinners)

Z klimatickej zmeny sa podľa môjho názoru stáva nábožensto, ktorému podľahli aj marketéri. Dôkazom toho je ponuka na nákup zelených odpustkov (pár EUR mesačne) za pocit, že používaním tzv. zelenej elektriny planéte neškodíte.

Prečo je podľa môjho názoru tento návrh nemorálny a v rozpore s tým, o čo sa má usilovať v boji proti otepľovaniu?

1. Obnoviteľné zdroje nie sú nevyčerpateľné. V reklame na kúpu odpustkov sa píše, že obnoviteľné zdroje sú nevyčerpateľné. Je to taká istá pravda, ako keď vyčísli niekto potenciál tzv. odpadovej drevnej biomasy v lesoch na Slovensku na 1 milión ton. Áno, je to v tom prípade, keď započíta do plôch aj kosodrevinu v TANAP-e a počíta s tým, že po ťažbe v lese nezostane ani smietka dreva. Potom samozrejme nezostane nič na obnovu pôdneho humusu a je to presne cesta k stredoeurópskej Sahare. Dnes si už málokto spomenie, že aj nariadenia Márie Terézie o výsadbe rýchlorastúcich drevín pre "potreby pospolitého ľudu" a jej záujem o výsadbu a obnovu lesov boli reakciou na odlesnenie najmä stredného Slovenska a nedostatok dreva z dôvodu nadmernej ťažby pre bane a rozvíjajúce sa manufaktúry. Obnoviteľné zdroje sa zdajú nevyčerpateľné iba ak sa vyčísli ich súhrnný potenciál a porovná sa s aktuálnou svetovou spotrebou. Pokiaľ sa za tovarya služby platí je tu potenciál obmedzujúca kategória ekonomicky dostupného potenciálu obnoviteľných zdrojov, teda ich ceny, resp. nákladov na ich využitie a ďalším obmedzením je vplyv ich využitia na samotnú krajinu lokálne i globálne. Vodná elektráreň na Liptovskej Mare, je fajn, ale znamená súčasne aj miernejšie zimy a chladnejšie letá v doline. Ak by sme Hron posiali malými vodnými elektrárňami v hustote o akú sa snažia elektrozlatokopovia na Elektroklondyke vytvorenej URSO, tak sa z živej rieky stane chovný rybník nanajvýš pre kapre. Aj obnoviteľné zdroje sú obmedzené a preto skutočný boj s klimatickou zmenou môže ísť iba cestou absolútneho zníženia spotreby energií a všobecne spotreby hmotných statkov a služieb, lebo každý hmotný statok a služba predstavujú energiu a nejaký zásah do životného prostredia. Poskytovanie pocitu, že vlastne spotreba "vašej" zelenej energie neškodí životnému prostrediu a preto sa vlastne nemusíte obmedzovať je preto ospravedlňovanie neospravedlniteľného.

2. Dobro má človek konať s presvedčenia a nezištne. Do akej kategórie potom patrí zelený certifikát "na ktorý si dopíšete svoje meno alebo celú rodinu a môžete si ho vystaviť u vás doma" a nálepky, ktoré "si môžete nalepiť na poštovú schránku, vchodové dvere alebo na plot vašeho domu a dať tak vedieť susedom a známym, že prispievate k ochrane životného prostredia". V tomto prípade je asi podobnosť z biblickým príbehom o desiatich egyptských ranách, kde vyvolený národ označil svoje dvere krvou obetovaného kozľaťa alebo jahňaťa aby trestajúci anjel vedel, že na tento dom nemá dopadnúť trest - smrť všetkého prvorodeného, zrejme čiste náhodná, ale kladiem si otázku, čoho je toto začiatok? Aký bude trest za popieranie zelenosti elektromobilov?

Zelené odpustky sú prejavom európskeho ekologického farizejstva.

Keď som z rakúskymi kolegami diskutoval o jadrovej energii, záver by sa dal zhrnúť asi tak, že pre nich aj jadrová energia môže byť OK, ak je jadrová elektráreň za Uralom. Európska únia kritizuje všetkých na všetky strany za to, že nie sú dosť zelení a oháňa sa štatistikami, ako málo CO2 vyprodukuje v prepočte na jednotku HDP. To, že z EÚ vyhnali energeticky a materiálovo náročné výroby do tretích krajín a z nich sa do EÚ dovážajú produkty, ktoré sa spotrebujú v EÚ, ale emisie z výroby týchto produktov sa do bilancie EÚ nezapočítavajú, sa v EÚ cudne mlčí. Zelené odpustky sú pretopodľa môjho názoru takým lokálnym farizejstvom. a kádrovaním elektriny, resp. odberateľa. Sú aj ukážkou toho, že v trhovom prostredí, kde objem predaja a marža robia zisk,´nie je možné znížiť spotrebu. Na skutočný boj s klimatickou zmenou je potrebné zmeniť ekonomickú paradigmu.

Mám vážne pochybnosti o konformite zelených odpustkov s reguláciou a pravidlami štátnej pomoci.

Zelené odpustky by mali byť za odber elektriny z nedotovaných zdrojov, teda napríklad z fotovoltických elektrární, ktoré nemajú nárok na doplatok.. Podľa môjho názoru, keďže existujúce technológie na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov majú vyššiu životnosť ako je doba nároku na podporu (doplatok) podľa výnosov URSO a pravidiel pre podporu výstavby týchto zdrojov, sú zelené odpustky len ďalšou formou, ako buď zakryť ekonomickú nevýhodnosť týchto technológií alebo navýšiť ziskovosť ich prevádzky. Myslím si, že URSO by mal k tejto iniciatíve zaujať stanovisko a preskúmať vplyv tejto schémy na regulovaný trh..