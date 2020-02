Hlasovanie poštou - supermarket na nákup hlasov. No, nekúpte ich!

Nápad povoliť hlasovanie poštou otvoril priestor na beztrestné (dúfam, že iba zatiať) kupovanie hlasov. Uvidím, ako dopadne môj podnet na štátnu komisiu pre voľby a čo ukáže prax. Otázka dňa: Kto to navrhol a komu to prospeje?

Hlasovanie poštou ako popretie princípov tajnosti hlasovania vo volebnej miestnosti.

1. Pri hlasovaní vo volebnej miestnosti sa vyžaduje, aby volič vkladal hlasovací lístok do obálky a upravoval hlasovací lístok samostatne, vo vyhradenom priestore. Pri hlasovaní poštou môže byť prítomná a rozhodovať o tom, čo sa dá do hlasovacej obálky napríklad aj celá anglická krčma alebo aj členská schôdza golfového klubu.

2. Pri hlasovaní vo volebnej miestnosti sa vyžaduje, aby volič nepoužité hlasovacie lístky vhodil do kontajnera na nepoužité hlasovacie lístky. Tým sa v praxi zabraňuje napríklad tomu, aby boli vyplácané odmeny za hlasovanie za určitú stranu na základe toho, že toto hlasovanie dosvedčujú ostatné nepoužité hlasovacie lístky. Tak isto nemôže byť volič kontrolovaný ako hlasoval, ak je na neho vyvíjaný fyzický alebo psychický nátlak. Ak volič nepoužité hlasovacie lístky vynesie z miestnosti, hrozí mu dokonca pokuta. Tento prvok pri hlasovaní poštou absolútne absentuje.

Pri hlasovaní poštou chýba akákoľvek nezávislá a preukázateľná kontrola, že hlasujúcim je skutočne ten, kto je zapísaný do zoznamu voličov.

Keď volič príde do volebnej miestnosti, je povinná komisia overiť jeho totožnosť a porovnať údaje na preukaze totožnosti s údajmi zapísanými v zozname voličov. Keďže preukaz totožnosti je vybavený fotografiou, tak je možné zistiť, či ide naozaj o daného voliča. To dokonca platí, aj keď je volič členom volebnej komisie známy alebo keď ide dokonca o všeobecne známu osobnosť. Pri hlasovaní poštou je to na princípe "veríme, lebo veríme" . Veríme, že žiadosť poslal naozaj ten volič, ktorý je uvedený v žiadosti, veríme, že aj hlasovaciu obalku poslal tento volič a čo je najmenej isté, ale tomu veríme, že je to naozaj osobné presvedčenie tohto voliča. A dokonca v prípade voličov dlhodobo sa zdržujúcich v zahraničí veríme, že sú ešte občania tejto republiky, lebo od platnosti pravidla, že získaním občianstva iného štátu slovenský občan stráca slovenské štátne občianstvo je tu množstvo občanov, ktorí získali iné štátne občianstvo, ale to neohlásili a tak ďalej majú slovenské štátne občianstvo. (Štatistiky ministerstva vnútra o stratách občianstva získaním iného občianstva sú podľa môjho názoru a aj štychpróby na jednom štáte EÚ, ktorý zverejňuje mená osôb, ktoré získali ich občianstvo výrazne podhodnotené a nazval by som ich iba prehľadom počtov tých, čo sa k získaniu občianstva priznali.).

Hlasovanie poštou v súčasnej podobe je ideálny spôsob ako získať hlasy za slušnú cenu.

Ak dnes strana vydá 1 milión EUR na kampaň a dosiahne pri 70% účasti 5% hranicu, teda získa cca 155 000 hlasob, stojí ju jeden hlas 6,45 EUR. Ten jeden milión je investícia, ktorá je kobercovým bombardovaním 4,43 milióna voličov a nakoniec trafí len tých 155 000, za čo je 7,5 mandátu poslanca. Na každý ďalší mandát poslanca je potrebné získať cca 20 000 hlasov navyše, resp. na tú polovicu mandátu do 8 poslancov iba 10 000. Teda ak získa niekto isté hlasy za 10-20 EUR, navyše tieto peniaze určite nejdú cez transparentný účet a navyše je to za súčasnej situácie takmer úplne bez rizika, je to dobrá vec. Stačí len "zorganizovať" vytypovanie osôb, napísať za ne žiadosti a sprocesovať odoslanie naspäť. Z popisu v predošlom texte by malo byť každému jasné, ako sa to dá zariadiť. Zostáva len veriť, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na základe môjho podnetu a najmä popisu príznakov možného zneužitia hlasovania poštou preverí, či bola táto možnosť niekým využitá. Príznaky zverejním 27.2,2020, aby si členovia komisií ráno 29.2.2020 mohli overiť, či aj v ich volebnom obvode nie je možné, že došlo ku kupovaniu hlasov cez voľbu poštou. Ak dovtedy dostanem odpoveď z komisie tak aj tú zverejním. Osobne som toho názoru, že skutočne správnym a s ústavou konformným riešením by bolo zriaďovanie volebných obvodov a volebných komisií, zostavovanie zoznamov voličov a organizácia volebného aktu v ten deň ako na Slovensku resp. s časovým posunom tak, aby bolo možné zistiť výsledok volieb po uzatvorení volebných miestností na Slovensku na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky resp. na zastupiteľských úradoch krajín EÚ s ktorými máme príslušné konzulárne zmluvy.