Charterový letecký prepravca z Piešťan do Turecka zbankrotoval

Spoločnosť Atlas Global, ktorá v minulom roku lietala z piešťanského letiska do tureckej Antalye ohlásila 12. februára 2020 začatie procesu bankrotu (zdroj www.simpleflying.com, autor: Tom Boon).

Zdá sa, že "rozlietavanie letiska Piešťany" županom Viskupičom narazí na problém. Prepravca, ktorý z tohto letiska lietal do turecke Antalye včera oznámil zamestnancom, že od dnešného dňa nemusia chodiť do práce. Už minulý rok od 26. novembra zastavil prepravca lety, ktoré obnovil tesne pred Vianocami a potom v januári opäť zastavil predaj lístkov. Podľa prieskumu portálu, z ktorého je prebraná táto správa, zamestnanci nedostali posledné tri mesiace výplaty.

Už keď župan Viskupič ohlásil "rozlietavanie piešťanského letiska", vyjadril som k tomuto plánu výhrady najmä z dôvodu, podľa môjho názoru, jeho ekonomickej nezmyselnosti. Za minulý rok verejný sektor nalial do tohto letiska viac ako milión EUR, presnejšia analýza bude možná až po zverejnení účtovnej uzávierky za rok 2019 a po analýze operácií "tvorivého účtovníctva", ktoré bezpochyby budú potrebné, aby sa ako-tak zakryla ekonomická nezmyselnosť tohto projektu. Pripomínam, že Trnavský samosprávny kraj podľa zverejnených rozpočtových plánov plánuje nalievať každoročne dotáciu 200.000,- EUR na prevádzku letiska aj v nasledujúcich rokoch mimo dotácií, ktoré letisko dostáva zo štátu.

Prípad AtlaGlobal však upozorňuje na ďalší aspekt tohto, podľa môjho názoru, predovšetkým populistického projektu (hlavným dôvodom bolo získať v župných voľbách hlasy v Piešťanoch, čo sa aj podarilo - 83%), a to, že nebol preverený rizikový profil prepravcu. AtlasGlobal mal už v dobe zavedenia linky na letnú sezónu problémy a dovolenkujúci v Turecku sa kľudne mohli ocitnúť na letisku bez spoja domov. Ak by to bolo na odlete z Piešťan, nebol by to až taký problém. Čo je však dôležitejšie, čo je u letectva a pre bezpečnosť lietania kľúčové, je kvalita a zodpovednosť posádok. V čase, keď je celosvetový dopyt po kvalitných pilotoch, žiaden dobrý pilot nebude lietať pre spoločnosť, kde sa musí každý mesiac triasť o svoju výplatu.

Bolo by preto dobré, aby sa poslanci Trnavského samosprávneho kraja naozaj zamysleli nad celým týmto projektom a poslancom MsZ Piešťany by som odporučil, aby tých 688 000 EUR, ktoré im Piešťanské letisko dlhovalo za daň z nehnuteľností a na konci minulého roku im ich vrátilo, aby ich nevkladali do základného imania tejto spoločnosti (toto je operácia, ktorá je charakteristická pre tvorivé účtovníctvo a to, čomu sa hovorí zoštátňovanie strát a privatizácia ziskov, lebo práve vďaka takýmto operáciám môže fungovať stratový podnik s podporou verejného sektora, ale súkromný účastníci reťazca - dodávatelia, odberatelia získavajúci dotované služby za nižšiu cenu ako obvyklú môžu profitovať), lebo to budú peniaze vhodené do čiernej diery večne stratového podniku, ktorý navyše na to, aby mohol reálne a naozaj bezpečne fungovať potrebuje investovať najmenej 23 miliónov EUR do opravy vzletovej a pristávacej dráhy (viď štúdia prof. Kazdu, ktorú má mesto dokonca už niekoľko rokov k dispozícii)