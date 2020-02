Víťazný február demokratickej opozície a čo potom? Čistky a "radostné udávanie"!

"Pán inšpektor netykajte mi, ja som s Vami svine nepásla!" , povedala učiteľka inšpektorovi, bývalému pasákovi svíň (ona o tejto jeho "odbornej kvalifikácii pre pedagogiku" nevedela), ktorý jej prišiel v roku 1952 na inšpekciu.

Toto nie je príbeh vymyslený, ale reálny. Prihodil sa mojej mamke. Pán inšpektor ešte potom vyhadzoval spoza tabule cukríky od "veľkého vodcu súdruha Stalina" a potom sekretárke, lebo nevedel písať, nadiktoval návrh na vyhodenie buržoázneho živlu, teda mojej mamky, zo školstva. Nakoniec v školstve zostala, ale až potom, keď napísala v roku 1953 vtedy už novozvolenému prezidentovi Antonínovi Zápotockému list, kde popísala situáciu a zakončila ten list vetou: "Akých ľudí v strane máte, taká je aj Vaša strana ." Antonín Zápotocký ľudovo prezývaný "Tondo ušatý", bývalý odborár, ktorý aj ako vysoký funkcionár obľuboval posedenie v hospode (po slovensky v krčme), uznal argument, poslal pána inšpektora ďalej svine pásť a zrejme ako bolestné priznal mamke odmenu 500 Kčs už v nových korunách po mene peňazí. V tom čase môj otec ako buržuj doobeda zametal ulice v Šimonovanoch a poobede vybavoval agendu Miestneho národného výboru za negramotného predsedu. Potom odišiel do očistca premieňajúceho buržujov na proletárov, do jáchymovských baní konkrétne Baňa Abertamy. Preto, keďže sám som neskôr zažil plíženie sa po nociach na faru na vyučovanie náboženstva a prvé sväté prijímanie tesne pred polnocou v troch (kňaz. mamka a ja) na omši v zhasnutom kostole a bez organu, keď počujem reči pána Trubana o mladej sile a heslo "Poďme do nich!", výrok lídra OĽaNO pre boj s korupciou "Ľudia musia s radosťou nahlasovať túto korupciu." a ďalšie s prepáčením kydy o tom množstve "morálne osvedčených" odborníkov pripravených nahradiť tých starých a priviesť Slovensko do svetlých zajtrajškov, tak mi neschádza nič iného ako prirovnanie k tomu, čo sa dialo po tzv. Víťaznom Februári 1948, keď ľudia, ktorých jedinou kvalifikáciou bola "vernosť ideálom komunizmu" a tým najlepším odporúčaním bola modrá košeľa ČSM a hádzanie lopatou na niektorej zo stavieb mládeže vymenili tých starých a neschopných. Po odbornej stránke boli samozrejme v 99% prípadoch absolútny diletanti. A mimochodom, boli to presne tí istí, na ktorých konto sa rozprával vtip: "Aký bude začiatok XX. zjazdu KSČ? Zahlásia: "Povstaňte, prinášajú predsedníctvo Ústredného výboru KSČ". A žiaľ boli to často tí istí o ktorých sa v 1939 hovorilo: "Komunisti kde ste? V garde!" a v 1946 "Gardisti kde ste? V komunizme!".

Ministerstvo pravdy z Orwelovko románu 1984 má vo verzii koalície PS-Spolu v roku 2020 názov: Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR

Potvrdením horeuvedeného náčrtu budúcnosti je plán koalície PS-Spolu vytvoriť Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR. Presne podľa základných hesiel Angsocu : "Vojna je mier", "Sloboda je otroctvo", "Nevedomosť je sila", v popise práce ministerstva si prvky týchto hesiel nájde čitateľ sám https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/ludske-prava-a-obcianska-spolocnost . Ľudské práva sú najlepší kyj na akúkoľvek opozíciu, lebo tam si vymyslíte čokoľvek, čo sa podľa situácie hodí.

Takže odpočívaj v pokoji sloboda slova a myslenia po februári 2020!