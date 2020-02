Otázka č. 12: Súhlasíte s tým, aby politici museli preukazovať svoju príčetnosť?

§23 zákona 300/2005 Z.z. : Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.

Poznámka: Hlasoval som v ankete bez problémov dva razy a to je aj odpoveď na otázku, prečo elektronické hlasovanie za súčasných podmienok je ľahko zmanipulovateľné.

Prečo je nutné anketu pána Matoviča doplniť o otázku č.12

Otázka č. 1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov? ankety OĽaNO prejudikuje možnosť trestného postihu. Ak sa má trestný postih zaviesť, tak potom je nutné zabezpečiť, aby bolo možné zabezpečiť reálne postihovanie páchateľov. Na ich odsúdenie je však potrebné, aby nemohli byť oslobodení pre nepríčetnosť. Preto anketa OĽaNO nemá bez navrhnutej otázky č. 12 zmysel, lebo vystúpenia našich politikov zmáhaných niekedy alkoholom, niekedy pudmi a niekedy len čistou láskou k peniazom sú signálom pre verejnosť, že aj v prípade hmotnej zodpovednosti by mohli byť pre zjavnú nepríčetnosť súdmi oslobodení.

Čo treba doriešiť a doplniť, aby aj ďalšie anketové otázky OĽaNO neboli čírymi nezmyslami, akými sú v súčasnej podobe

Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia toho kto dáva alebo kto berie úplatok, získali odmenu 50% z predmetnej sumy?

Dostane túto odmenu každý, kto sa na tom podieľal vrátane policajtov, prokurátorov, sudcov? Ak niekto usvedčí aj toho čo dáva a aj toho čo berie úplatok, náleží mu 2x50% teda 100% z predmetnej sumy? Ako sa potrestá dávanie úplatkov bez svedkov, teda tretích strán? Ako to bude riešené so samoudaním toho čo dáva alebo poberateľa úplatku. Znamená to, že ak sa samoudá ten, čo prijal úplatok a súčasne usvedčí aj toho, čo mu úplatok dával, že mu zostane celý úplatok (50% za samoudanie a samousvedčenie, 50% za usvedčnie toho kto úplatok dával)?

Otázka č.3 Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne umožnili ľuďom sa pohodlne a bezplatne objednať k ľubovoľnému lekárovi na jednom telefónnom čísle či webe?

Tu len jedna otázka: "Má OĽaNO už zabezpečené klonovanie dobrých lekárov a ich súhlas s klonovaním, aby stihli v reálnom čase (teda ešte pred úmrtím pacienta) ošetriť tie počty pacientov čo sa k nim na základe ich ľubovôle nahlásia?"

Otázka č.4: Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? Inak preplatí operáciu v ľubovoľnej krajine v EÚ.

Operácia v ľubovoľnej krajine EÚ vzhľadom na jej urgentnosť mala byť preplácaná iba ak sa uskutoční do 24 hodín po uplynutí 14 dňovej lehoty pre slovenské poisťovne, alebo v prípade zahraničnej liečby sa bude rešpektovať časový harmonogram a termíny prípavy na operáciu podľa jej skutočnej urgentnosti a charakteru platný v zahraničí aj keď prekračuje lehotu 14 dní? Doplňujúca otázka: "Kto z kandidátky OĽaNO je agentom rakúskych a iných zahraničných privátnych onkologických kliník?" Odpoveď na ňu je potrebná na to, aby v budúcnosti nemohlo byť OĽaNO obvinené z klientelizmu.

Otázka č.7. Súhlasíte s tým, aby deti z rizikového sociálneho prostredia (rodičia - nevzdelaní, alkoholici, drogovo závislí či trestaní) museli povinne navštevovať materskú škôlku?

Za prvej medzivojnovej československej republiky obecné úrady vydávali potvrdenie o chudobe (bolo potrebné na to, aby ste dostávali potravinové lístky tzv. žobračenky), potvrdenie o mravnej zachovalosti (v prípade, že ste nastupovali do štátnej služby) a napríklad žobrať ste mohli iba v domovskej obci, kde ste mali tzv. domovské právo a v prípade nevládnosti alebo inej nepriaznivej situácie bola obec povinná sa o Vás postarať. Tu na realizáciu takéhoto opatrenia by bolo zrejme potrebné zabezpečiť mechanizmus osvedčovania pôvodu detí z rizikového prostredia, teda ich onálepkovať. Ako by sa posudzovali nevzdelaní rodičia? Od ukončenia ktorej triedy osobitnej alebo základnej školy by už boli vzdelaní? Poznám mentálne retardovaných ľudí, ktorí vďaka úplatkom a postaveniu svojich rodičov zmaturovali. Teda evidentne papier ešte neznamená vzdelanie a schopnosť niekoho vychovávať a zodpovedať. Vzťahovalo by sa to i na drogovo závislých ale zatiaľ funkčných podnikateľov, umelcov a pod.? Kto by bol zodpovední za vyhľadávanie týchto prípadov a za pridelenie značky "dieťa z rizikového prostredia". Mali by tieto deti povinne na šatách značku napríklad medvedíka Pu v prihovanom tričku za mrežami?

Otázka č.8. Súhlasíte s tým, aby sa faktúry povinne platili podľa poradia, v akom boli zaradené do účtovníctva, svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestný čin a zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu?

A čo s faktúrami, ktoré nehodný podnikateľ nechá ležať na stole a nezaradí ich do účtovníctva?

Otázka č.9. Súhlasíte s tým, aby zmeny v zákonoch súvisiacich s podnikaním platili vždy len od 1. januára?

Prečo by to malo platiť len pre zákony súvisiace s podnikaním? A prečo napríklad nezaviesť pravidlo, že sa vždy musí prijímať zákon ako celok a to len raz za dva roky?

Otázka č.11. Súhlasíte s tým, aby sa popri klasickom hlasovaní zaviedlo aj elektronické hlasovanie vo voľbách a mohli tak slobodne hlasovať všetci občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú?

Prečo len kdekoľvek na svete. Prečo nie aj napríklad z Mesiaca, Marsu a Venuše. Zákon by mal pamätať aj na budúcnosť a najmä na našich politikov, ktorí na tvorbu volebných programov zdá sa prilietajú z Marsu (muži) a z Venuše (ženy) a vďaka tomuto nadhľadu dokážu vymyslieť aj takú hlúposť a popretie zmyslu a ducha zastupiteľskej demoktacie ako je táto anketa.

Každý problém je možno vyriešiť, ak sa zadefinuje pevný bod (Archimedes - Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou). Preto je potrebné položiť tzv. základnú a teda nultú otázku pre anketu pána Matoviča: Súhlasíte s tým, aby politici ručili svojim celým majetkom za nesplnenie sľubov, ktoré dali vo volebnej kampani?

A tým dávam aj odpoveď na otázku, kde zohnať peniaze na nasledujúce opatrenia obsiahnuté v otázkach:

Otázka č.5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva?

Otázka č.6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?

Otázka č.10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?