Piešťanské letisko 2019 - verejné straty ( -1 175 499 EUR) pre súkromné zisky (? EUR)

V roku 2019 bolo na piešťanskom letisku premrhaných viac ako milión EUR z verejných zdrojov. Je myslím na mieste vyzvať TTSK ako majoritného akcionára, aby povedal, koľko ešte plánuje naliať do tohto beznádejného projektu.

Operácie "tvorivého účtovníctva", ktoré majú zlepšiť hospodárske výsledky a oddialiť nevyhnutný krach experimentu zvaného "rozlietanie letiska Piešťany".

V roku 2018 sa zachraňovali výsledky Letiska Piešťany a.s. takými "výhodnými" operáciami ako bol predaj pozemkov v účtovnej hodnote 144 764 EUR za 70 178 EUR. Hoci tržby za letiskové služby oproti roku 2017 klesli zo 193 400 EUR na 186 431 EUR v roku 2018, teda zjavne letisko robilo menej toho, na čo má slúžiť, celkové výnosy stúpli zo 659 533 EUR v roku 2017 na 886 188 EUR v roku 2018. Okrem predaja pozemkov mala na tom zásluhu aj dotácia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja vo výške 200 000 EUR (Uznesenie Zastupiteľstva TTSK č 21/2018/03 zo dňa 14.2.2018). Letisko ďalej v tomto roku z úveru č. 515/CC/18 (800 000 EUR) SLSP vyčerpalo 434 035 EUR a SMS TTSK s.r.o. letisku požičalo 200 000 EUR a predĺžilo o ďalší rok splatnosť krátkodobej pôžičky 400 000 EUR z roku 2017. Keď sa bližšie na to pozrieme, podľa môjho názoru sme svedkami začiatku "gréckej cesty" prelievania dlhu pôvodne voči súkromným osobám a subjektom do účtovníctva verejného sektoru. Strata letiska v tomto roku dosiahla (Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení) -398 448 EUR.

Rok 2019 je stupňovaním tohto vývoja. Pretože charterové lietanie zákonite vyvolalo explozívny rast výdavkov letiska najmä vďaka tomu, že služby odbavovania cetujúcich majú vysoké fixné náklady na jedného cestujúceho, ktoré letiskové poplatky nezohľadňujú. Preto platí, že s rastúcim počtom cestujúcich bude strata letiska rásť. Nárast tržieb z 241 633,- EUR v roku 2018 na zatiaľ verejne ohlásených 551 tisíc EUR teda o cca 310 000 EUR naviac za cca 10 000 cestujúcich navyše a 31 charterových spojov (prílet a odlet) znamená, že na 1 cestujúceho sa dosiahla tržba cca 31 EUR. Aj letmý prehľad zaplatených faktúr za rok 2019, ktorých objem je na úrovni 1 milión EUR (v roku 2018 nákup služieb a tovarov predstavoval cca 300 000 EUR) v porovnaní so zhruba 400 000 EUR zaplatených za faktúry v roku 2018 potvrdzuje môj predpoklad, že rast počtu cestujúcich bude viesť k prehlbovaniu straty. Myslím si, že keďže to vie aj majoritný akcionár letiska, Trnavský samosprávny kraj, tak preto požičal letisku ďalších 170 000 EUR cez jeho spoločnosť SMS TTSK s.r.o a predĺžil splatnosť doterajších krátkodobých pôžičiek, takže dnes dĺži letisko SMS TTSK s.r.o. celkom 770 000 EUR. Trnavský samosprávny kraj ďalej poskytol priamo 688 500 EUR krátkodobú výpomoc letisku aby mohlo zaplatiť dlh Piešťanom a potom mohli tieto peniaze Piešťany vložiť do základného imania letiskovej spoločnosti. Toto je vlastne príprava na preklenutie strát v roku 2020. Letisko ďalej dostalo dotácie od štátu a TTSK v celkovej výške 486 999 EUR. A nakoniec kraj, keď nakúpil od letiska pozemky na parkovisko pred letiskom, nalial do letiska ďalších 286 999 EUR. Keby sa neudiali tieto operácie, hospodársky výsledok letiska by bola podľa môjho odhadu strata na úrovni 600-700 tisíc EUR, ale vďaka týmto operáciám bude možné vykázať výrazne nižšiu stratu.

Tento príklad poukazuje, že prevádzka letiska bez straty by sa pri danom ukazateli tržby 31 EUR za jedného cestujúceho mohla dosiahnuť pri cca 150-200 tisíc cestujúcich ročne. Otázka pre všetkých zúčastnených teda znie: "Kedy chcú a budú môcť takúto hranicu dosiahnuť a koľko peňazí z verejných zdrojov sú ochotní pre dosiahnutie tohto cieľa obetovať, lebo ide o nenávratne stratené zdroje, ktoré treba niekomu inému odoprieť."

Najviac strácajú a budú strácať Piešťany, minoritný akcionár.

Mesto Piešťany mieri vo vzťahoch v tejto spoločnosti do otroctva dlhov spoločnosti. Piešťany už obetovali 688 500 EUR zo svojich príjmov za daň z nehnuteľností a idú ich vložiť do základného imania spoločnosti. Pritom už nemôžu ustúpiť, lebo táto operácia je podmienkou poskytnutia úveru letisku zo strany SLSP. Teda miesto napríklad opravy lávky pre peších alebo iných potrebných vecí pre obyvateľov mesta, vložia zdroje, ktoré im zjavne chýbajú do dlhodobo stratovej spoločnosti. Pritom ďalej súhlasili s tým, aby cca polovica voľných pozemkov, ktoré sú na letisku k dipozícii bola založená ako zábezpeka úveru SLSP a druhá polovica je zálohom pre pôžičky zo strany TTSK. Súčasne teda vkladajú reálne peniaze do spoločnosti, ktorej hodnota vzhľadom na rozpredaj pozemkov, ktoré tvoria základ imania spoločnosti, klesá a je trvalo stratová. Zvyšujú teda svoj podiel na zodpovednosti na stratách spoločnosti so ziskami v nedohľadne resp. prínosmi pre mesto, ktoré sú vzhľadom k obetovaným z príležitostiam vylepšiť mesto zanedbateľné. A čo je najdôležitejšie, Piešťany ako akcionár spoločnosti v prípade podľa môjho názoru neodvratného krachu tohto projektu budú posledné v poradí uspokojovania nárokov a vďaka záložným právam dokonca aj stratia kontrolu nad časťou svojho katastrálneho územia, k vlastníctvu ktorýého sa mohli za určitých okolností dostať za výrazne nižšiu cenu oproti trhovej resp. zadarmo.

A nakoniec praktický príklad "hospodárenia" letiska a zjavnej nekoncepčnosti jeho riadenia.

Spoločnosť Happy Travel vystavila letisku faktúru č.151900098 vo výške 49 487 EUR splatnú 13.8.2019 za "náklady na odklonenie charterovej prepravy", teda dobu, kedy sa na letisku konal festival GRAPE. Tá istá spoločnosť faktúrou č. 121900060 vo výške 29 500,10 EUR splatnou dňa 28.10.2019 zinkasovala odmenu za cestujúcich z letiska od 26.5. do 4.10.2019. Tu ide zrejme o dôsledok Zmluvy o sprostredkovaní PZY/169/2019 vraj zverejnenej 22.5.2019, ktorú som však nikde nenašiel, ktorá hovorí, že predmetom zmluvy je sprostredkovanie obchodnej prípežitosti.

Čo z tohto príkladu plynie? Že zjavne pri uzatváraní zmluvy s Happy Travel 22. mája 2019 nikto na letisku netušil, že sa na ňom uskutoční tradične už po neviem koľký raz festival GRAPE. Keď 25.7.2019 uzatvárali zmluvu s GRAPE AGENCY o nájme priestorov pre festival, nik netušil, že v dobe konania festivalu sú plánované charterové lety. Výsledok je aj výpadok príjmov z odbavovania cestujúcich odhadom 19 840 EUR. Dá sa s veľkým úspechopm predpokladať, že organizácia festivalu GRAPE stála letisko celkom cca 70 tis. EUR a v dôsledku toho, s ohľadom na príjem z prenájmu plôch, bola organizácia GRAPE pre letisko stratová a na rozdiel od predchádzajúcich rokov prehĺbila stratu letiska.

Kto sa pozrie na vebové stránky Letiska Piešťany, jeho profil na Úrade pre verejné obstarávanie a Centrálny register zmlúv, myslím si, že bude súhlasiť s mojim názorom, že Letisko Piešťany je slovenským víťazom súťaže v zahmlievaní svojej činnosti. Aj položky ktoré zjavne spadajú do sféry nadlimitných metód obstarávania sú zazmluvňované bez akejkoľvek stopy po verejnom obstarávaní a objednávanie tých istých vecí (delenie záíkazky) počas roka po malých množstvách je pravidlo. Samozrejme o nejakom pláne, čo sa bude robiť na budúci rok a nedajbože o 5 rokov nie je ani chýru ani slychu. Ak sa na to nechystá majoritný akcionár, Trnavský samosprávny kraj, mal by zverejnenie záväzného projektu oživenia letiska a jeho dovedenia k vyrovnanému hospodáreniu vo svojom záujme vyžadovať najslabší minoritný akcionár - Mesto Piešťany. Je to nielen v záujme mesta ako inštitúcie, ale aj občanov Piešťan a dotknutých obcí, lebo im zatiaľ charterové lety prinášajú len hluk a zvýšenú koncentrácia spalín. Jedine takto možno otvoriť naozaj štrukturovanú a najmä zmysluplnú diskusiu o budúcnosti a najmä optimálnej forme zachovania letiska v Piešťanoch. Pri tejto príležitosti si dovolím poradiť- nechoďte pre rozumy ani do Viedne, ani do Bratislavy a ani do Košíc, ale prejdite cez kopec do Prievidze. A tam za dobrej termiky doletíte aj na vetroni, keď už nechcete inak ako letecky.