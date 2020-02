Lobisti pod krídlami OĽaNO a SaS - bezprecedentné zneužitie pôdy NR SR

OĽaNO a SaS dňa 30.1.2020 zorganizovali na pôde Národnej rady SR vystúpenie lobistov presadzujúcich individuálne kotolne pod názvom "Bratislava odmietla teplárenské nevoľníctvo". Primátor Vallo môže zabudnúť na zelené mesto.

Matovič rozdáva údery a nálepky na všetky strany, ale je najvyšší čas spraviť očistu od záujmových skupín vo vlastnom košiari

Na tlačovej konferencii k téme schválenia Koncepcie rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy vystúpil okrem iných ako rečník majiteľ firmy, ktorá je jedným z najväčších hráčov pri budovaní lokálnych kotolní a odpájania sa od CZT, to však o sebe nepovedal. Viď link:

https://tv.nrsr.sk/archiv/tlacovakonferencia/7/4028

Pán poslanec Heger, keď porovnal problematiku CZT a trhu s uhorkami, preukázal, že energetike nerozumie a sieťovým odvetviam zvlášť a je obyčajný populista. Pán poslanec MsZ Bratislava Vetrák a poslanecký kandidát za OĽaNO v nadchádzajúcich parlamentných voľbách ešte za tepla ukázal starostom a súčasne poslancom Hrčkovi, Kusému, Čahojovej, Chrenovi, Aufrichtovej ako ich dobehol svojimi pripomienkami s cieľom "primeranej a transparentnej ceny tepla". Ušil na nich bič zodpovednosti za exponenciálny nárast ceny tepla ak v zmysle textácie uvedenej koncepcie a po očakávanej účasti OĽaNO vo vláde umožnia masívne odpájanie sa od CZT, ktoré v prvej fáza vyvolá ten exponenciálny nárast ceny. Ak rastie cena tepla v CZT, tak nie je to v zásade preto, že rastú náklady na prevádzku CZT, ale pri relatívne stabilných fixných nákladoch dochádza k znižovaniu odberov vplyvom zatepľovania a odpájania, teda sa na ne skladá čoraz menej odberateľov. Je to špirála, kde nakoniec dôjde ku kolapsu systémov CZT a k nútenej výstavbe lokálnych kotolní aj u tých odberateľov, ktorým CZT vyhovovalo.

Ak je dnes teplo drahé, tak 15-20% tohto zdraženia ide na vrub toho, že od roku 1991 do roku 2011 sa od CZT odpojilo 15% bytov z pôvodného počtu. Dnes je miera odpájania vyššia, na presné počty bude trebať čakať do sčítania bytov a domnov v roku 2021.

JUDr. Vetrák ukázal kohorte architektov v mestskom zastupiteľstva na čele s primátorom Vallom že sú územnoplánovací amatéri. Krásavica na Dunaji už nebude iba štrbavá (výškové budovy trčiace z rôznych miest ako falické symboly múdrosti príslušných miest) ale aj zaúdená (komíny poprilepované k stavbám resp. trčiace z budov na tých najnevhodnejších miestach). Ten pán, čo hovoril o ekologických domových kotolniach na plyn zabudol na fakt, že ak by v európe vyrobené kotlíky robili takú konkurenciu americkým výrobcom ako to bolo v prípade automobilového priemyslu, tak by emisný škandál vypukol aj v kotlíkarskom biznise. Aj tu, politický zásah a európska honba za znižovaním emisií CO2 spôsobila, že všetci výrobcovia sa vrhli na znižovanie emisií CO2, ale vo fyzike a chémii a všeobecne v prírode je vždy niečo za niečo. A tak, keďže horenie je fyzikálno-chemický proces zníženie emisií CO2 išlo na úkor zvýšenia emisií NOx, ktoré majú cca 298 násobne väčší vplyv na otepľovanie ako emisie CO2, nehľadiac na ďalšie efekty v mikroklíme mestskej aglomerácie. Čiže je to presne ako s elektromobilmi, javia sa ako čisté, ale keď sa spočíta všetko svinstvo, ktoré pripadá najmä na výrobu batérií a spočítajú sa všetky batérie, ktoré treba vymeniť po dobu životnosti vozidla, tak každé porovnateľné auto s benzínovým motorom je proti nemu environmentálny šampión a ak je to auto na zemný plyn, tak je to environmentálne božstvo. A tak presne podľa príslovia, že mnohokrát nič umorilo aj vola, tak aj desiatky kotlov z domových kotolní, ktoré nahradia centrálne vykurovanie v konečnom súčte vytvoria omnoho znečistenejšie ovzdušie, ako centrálny zdroj. Ak niekto argumentuje, že ale oni predsa spĺňajú prísnu normu, stačí sa pozrieť do noriem, aby sa tento argument spochybnil. Všeobecne platí, čím väčší zdroj, tým prísnejší - nižší emisný limit, teda povolená miera znečisťovania na jednotku spáleného paliva. Takže páni poslanci, všetci astmatici a alergici sa Vám poďakujú a dúfam, že budú na Vás spomínať pri každom záchvate kašľa.

Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hl.m. SR Bratislavy je začiatkom konca centrálneho zásobovania teplom v hlavnom meste. Je to súčasne aj odpoveď na otázku, či Bratislava raz v blízkej budúcnosti bude zeleným mestom. Rozhodne nie, dôvody sú nasledovné:

1. Centrálne systémy zásobovania teplom umožňujú efektívnu výrobu elektriny využívajúc technológiu kogenerácie. Tým dochádza k výraznému poklesu tzv. primárnej spotreby energií za zabezpečenie energetických potrieb obyvateľstva, keďže tzv. odpadové teplo z výroby elektriny sa využíva na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Takmer ideálnym príkladom sú Košice, kde rozhodujúci podiel má jediný centrálny zdroj tepla Tepláreň Košice a.s. , obrazom budúcnosti Bratislavy je buď Stará Ľubovňa kde dovolili aj odpájanie sa bytov alebo ukážka konca CZT v Krásne nad Kysucou, kde centrálny zdroj tepla nahradili 16 malými domovými kotolňami. Najsmutnejšie na tomto prípade je, že je súčasne ukážkou euroschizofrénie v energetike, lebo táto likvidácia bola s podporou MUNSEFF/EIB. Niečo podobného je, ak s podporou európskych fondov sa odpájajú bytové jednotky od centrálneho zásobovania teplom s tým, že budú vykurované tepelnými čerpadlami, pričom centrálny zdrojom systému CZT ja na biomasu a bol vybudovaný s podporou tých istých eurofondov (Turňa nad Bodvou). (Mimochodom, v projektoch financovaných z Kohézneho fondu, sa odstavovali nové malé obecné ČOV vybudované z predvstupových fondov PHARE. Nezostáva len zvolať:"Zlatá eurofondová dojná krava!") Likvidáciou CZT sa zlikviduje možnosť vysokoúčinnej výroby elektrickej energie vo všetkých kogeneračných zdrojoch, ktoré dnes na území Bratislavy už existujú.

2. Centrálne systémy zásobovania teplo umožňujú efektívne využitie lokálnych volatilných (nestálych a nepredvídateľných) zdrojov energie ako slnko a vietor a najmä napríklad tepla z priemyselných procesov. Likvidáciou CZT sa táto možnosť stratí.

3. Budúcnosťou teplárenstva v Bratislave a v iných krajských mestách Slovenska je využitie tepla zo spaľovania odpadov. Už dnes sú k dispozície technológie likvidácie odpadov pri vysokých teplotách, pri ktorých vznikajú tzv. syntézny plyn, ktorý sa už dnes využíva ako palivo pri kogeneračnej výrobe elektriny. Už dnes vo svete pracujú jednotky na báze tejto technológie s výkonom okolo 50 MW, čo je výkon vhodnýá pre Bratislavu. Je to efektívne riešenie likvidácie komunálneho odpadu, ktorý je nevhodný na recykláciu a súčasne nahradenie spotreby palív, za ktoré je treba platiť za palivá, za ktorých použitie Vám niekto platí. Likvidáciou CZT sa táto možnosť stratí.

Je teda možné konštatovať, že práve schválená Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy ako súčasť územného plánu sa stala hlavnou prekážkou znižovania emisií sklenníkových plynov v Bratislave a zníženia znečisťovania ovzdušia v meste z vykurovacích systémov. Čo sa týka tvorby mestského prostredia, miesto smerovania k zelenému mestu nás skôr posúva k Londýnu 19.storočia, kde sa z tisícok komínov valil dym ako základ povestného londýnskeho smogu.

OĽaNO a SaS sa pasujú na lídrov boja proti transparentnosti. Príklad presadenia a uprednostnenia záujmov úzkej podnikateľskej skupiny, ktorého dôsledkom je ohrozenie celospoločenského záujmu a to zlepšenie kvality ovzdušia a boj s klimatickou zmenou a ohrozenie zvyšných cca 1,2-1,4 milióna občanov, ktorí ešte stále používajú CZT nekontrolovateľným rastom cien za teplo je ukážkou nekompetencie, populizmu a ochoty zneužiť čokoľvek v mene zvýšenia volebných preferencií.