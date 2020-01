Je J. Tiso, E. Hácha a ďalej príkladmo K. Gottwald kolega pani prezidentky Čaputovej?

Zamyslenie nad pohľadnicou "Prezidenti Slovenska od roku 1918" zakúpenej v pokladni Železničnej spoločnosti Slovensko Národného dopravcu na Hodžovom námestí v Bratislave

Pohľadnicu vydala spoločnosť SANZI, s.r.o. so sídlom Dubová 6485/10, Prešov, IČO 51 480 824 a ponúka ju aj na svojej stránke https://www.pasia.sk/darceky-a-suveniry/id-08_pohladnica-prezidenti.html . Sú na nej v poradí občania: Masaryk, Beneš, Hácha,Tiso, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Kováč, Schuster, Gašparovič, Kiska a Čaputová pod spoločným titulom PREZIDENTI SLOVENSKA OD ROKU 1918. Spoločnú minulosť Čechov a Slovákov pripomína slovenská a československá/česká vlajka. Vlajky Protektorátu Čechy a Morava a ani Slovenského štátu pohľadnica nezobrazuje a ani text na zadnej strane okrem doby zastávania štatutárnej funkcia a mena príslušných občanov žiadne ďalšie vysvetlenie neobsahuje, teda je zjavné, že všetci sú to podľa autorov a všetkých tých čo túto tlač schvaľovali kolegovia pani prezidentky Čaputovej.

Súhlasí prezidentská kancelária s následníctvom Slovenskej republiky po Slovenskom štáte?

Predpokladám, keďže som si uvedenú pohľadnicu kúpil u nášho Národného prepravcu niekoľko metrov od prezidentského paláca, kam sem tam chodia nakupovať aj zamestnanci prezidentskej kancelárie a ochranky (ich výzor, obleky a najmä odznačky nenechávajú nikoho na pochybách), tak určite táto pohľadnica neušla ich pozornému oku a nepochybujem, že aj s ohľadom na jej obsah doputovala aj do prezidentskej kancelárie. Ak som sa dobre učil históriu, tak Slovensko od trestnej lavice porazených v druhej svetovej vojne zachránilo najmä Slovenské národné povstanie a československý odboj a už pri vyhlasovaní a vytváraní Slovenskej republiky sa absolútne popieral všetkými zúčastnenými akýkoľvek nástupnícky vzťah so Slovenským štátom. Som teda toho názoru, že táto pohľadnica ako ukážkový prejav slovenského národného historického bezvedomia je téma na riešenie v rámci boja proti totalitárnym ideológiám a prípad, ktorý by umožnil jasnú a zrozumiteľnú diskusiu o tom, čo je reálne nebezpečenstvo pre Slovensko.

Som zvedavý, keď túto pohľadnicu pošlem českým bratom, ako budú juchať od radosti, v akej dobrej spoločnosti sa ocitli T.G. Masaryk a najmä V.Havel. Kto podá prvý trestné oznámenie a pošle protestnú nótu? A čo obchodné oddelenie Národného prepravcu?