Príliš veľa Napoleonov na volebné porážky február /jún-júl 2020

Február 2020 bude Borodinom (7.septembra 1812) "demokratickej opozície" a ich spanilú jazdu, ak nedostanú rozum, zakončia symbolicky volebným Waterloo (18.júna 1815) v opakovaných voľbách na počiatku leta 2020.

Zásadný strategický omyl demokratickej opozície a aj prezidentky Čaputovej

Voľby vo februári 2020 budú voľbami stratených hlasov a volebného patu. Stratených 5-7% hlasov vyprodukuje kohorta lokálnych a narýchlo zbúchaných pidistrán založených na osobnostiach s mesianistickými a inými mániami. Zvyšných 15-20% stratených hlasov vyprodukujú podľa aktuálneho počasia v deň volieb a miery na jednej strane strašenia kotlebovcami a na druhej strane mierou odstaršenia a zhnusenia potenciálnych voličov volebnou kampaňou a najmä ponúkaným výberom lídrov či už súčasnej koalície alebo opozície. Tí čo neprídu, sa nepočítajú, ale svojou neúčasťou pomôžu najmä stranám potácajúcim sa okolo 5% resp.7% (pre koalíciu PS-Spolu) lebo znížia potrebný absolútny počet hlasov na získanie 5 resp.7%. Každému nezaujatému pozorovateľovi preto musí byť jasné, že predvolebným vzájomným vylučovaním zo spolupráce kandidujúcich strán voči dvom najpravdepodobnejším víťazom volieb - SMER-SD a ĽSNS a súčasnej koaličnej SNS vzniká situácia, keď ani jedna zo strán - SMER-SD a ani proti nim stojaca "demokratická opozícia" nemajú šancu zostaviť väčšinovú vládu. Februárové voľby preto dopadnú ako Borodinská bitka, Napoleon doslova utrpel víťazstvo, lebo za veľkých obetí vyhral, vstúpil do prázdnej Moskvy a nakoniec bol rád keď si zachránil kožu útekom a z pol milióna vojakov mu zostalo ledva 30 000. Teda podobne "demokratická opozícia" asi s odretými ušami zvíťazí v tom zmysle že bude mať viac ako SMER-SD a SNS a niektorí ich potenciálny spojenci ak prerazia 5% limit, ale väčšinovú vládu nedá dokopy. Čo je však najdôležitejšie, v tomto boji opozícia finančne poriadne vykrváca a jediným výsledkom bude, že niektorí jej členovia už v kampani k nasledujúcim opakovanm voľbách nebudú viditeľní, lebo až takých obetavých sponzorov nemajú. Otázkou aj je, či nevyjdú na bubon ako gazdova SIEŤ v roku 2016. Príklad predčasných parlamentných volieb v Británii ukazuje, že kalkul s predčasnými voľbami nemusí opozícii výjsť. Voliči sú už unavení a môžu to opozícii aj súčasnej koalícii spočítať protestnou voľbou. Víťazom opakovaných volieb bude s najvyššou pravdepodobnosťou ĽSNS. Do volieb chýba iba niekoľko týždňov, ale ešte stále je čas vrátiť sa na cestu, na konci ktorej bude stabilná vláda s prioritami odrážajúcimi reálne potreby Slovenska (ktoré neobsahuje ani 1144 výkrikov SAS, ani viac ako 800 zbožných želaní Za ľudí a v podstate tie skutočné priority sa v programoch často vyskyztujú skôr omylom ako cielene).

Zmena volebného systému v medziobdobí je cesta k systému 2-3 strán.

Keď OĽaNO vyšlo s návrhom na väčšinový systém v jednomandátových obvodoch, tak v tom čase by SMER-SD podľa výsledkov z predošlých volieb získal takmer ústavnú väčšinu. Návrh strany Za ľudí uvedený v ich volebnom programe by pri súčasných preferenciách znamenal vygumovanie z politickej mapy všetkých strán, ktoré by by neboli v skupine prvých strán, ktoré získajú dohromady prvých 50% hlasov, v parlamente by malo relevantné zastúpenie tak 4-5 strán. Po ďalších voľbách by sa počet ďalej znižoval. Nechám na čitateľovi, nech si domyslí, kto chce zmenou volebného systému ovládnuť túto krajinu a na novinárov, nech mu položia otázku, či sa pri tomto návrhu nenenchal isnšpirovať pánom Mečiarom. Dúfam, že poslanci za strany v parlamente v medziobdobí budú mať dostatočný pud sebazáchovy a budú sa ceniť tak vysoko, aby ich nebolo možné uplatiť na hlasovanie za tento návrh.

Ešte je čas spamätať sa a zmeniť voľby z voľby "menšieho zla" na voľbu "za pozitívnu zmenu". Prestante strašiť voličov "vládou s lídrami strán na poste ministrov"

Skutočnou prioritou Slovenska číslo 1. je odvrátiť od neho osud Detroitu (po kríze 2009 sa z mesta-giganta výroby automobilov zmenil na mesto duchov), prioritou číslo 2. je zastaviť odtok ľudského a finančného kapitálu, prioritou číslo 3. je navrátiť aspoň časť finančného a ľudského kapitálu na Slovensko a prioritou číslo 4. je potravinová bezpečnosť a zvýšenie odolnosti krajiny voči zmenám klímy. Riešenie týchto 4 priorít môže Slovensku zabezpečiť trvalo udržateľný rast. Spravodlivosť, očista súdnictva, zvýšenie nezávislosti a efektivity polície , zvýšenie kvality a efektivity zdravotníctva, školstva, sociálnej starotlivosti, štátnej správy to všetko sú buď nástroje alebo benefity riešenia prvých 4 priorít.

Zo systémového hľadiska musí zmena začať zmenou ústavy a nastavenia tokov verejných financií, zmenou organizácie štátnej správy a samosprávy. A k tomu je podľa súčasnej legislatívy potrebná 2/3 ústavná väčšina. Preto cieľom by mala byť vláda národného porozumenia a nie vláda národnej pomsty. Trubanovci, Beblavovci, Kiskovci a Sulíkovci ako politickí reprezentanti ľudí, ktorí sú víťazmi globalizácie v kampani a volebných programoch ukazujú, že majú záujem upevniť toto víťazstvo i získaním politickej moci, tak ako to spravilo v minulosti meštiactvo v buržoáznych revolúciách. Nemajú ani šajnu čím žije pracujúci človek - zamestnanec alebo dôchodca a tieto skupiny ľudí - porazených globalizácie chcú odkázať na štátnu charitu. Prirodzený politický inštinkt alebo jeho záblesky zatiaľ preukázali páni v abecednom poradí Bugár, Fico, Kollár, Kotleba, Matovič a to najmä tým, že sa voči nikomu nevymedzujú a najmä nehrozia demontážou sociálnych opatrení. Z hľadiska teóre riadenia veľmi správny záver vyslovil pán Matovič ešte na začiatku kampane, keď zdärazňoval že treba predstaviť spoločný program. Za súčasného stavu, ako správne poznamenal pán Fico, nie je možné, aby po voľbách dala "demokratická opozícia" dohromady konzistentný program a z toho vyplýva, že nemá šancu dať dohromody vládu. Aj prieskumy ukazujú, že je najvyšší čas oprášiť myšlienku na predvolebné stanovenie priorít budúcej koalície v konzistentnom a verejne kontrolovateľnom dokumente. A nakoniec, aj pani prezidentka by sa mala zamyslieť nad tým, či chce po voľbách riešiť neriešiteľnú situáciu alebo či náhodou nie je aj v jej kompetencii takýmto situáciám predchádzať a stať sa mediátorom pozitívnej zmeny.