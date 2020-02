Pán Truban - Mladá sila, kedy chcete uzákoniť povinnú eutanáziu občanov 50+?

Vyvražďovanie skupín obyvateľstva vždy začínalo vytváraním obrazu nepriateľa, pokračovalo ostrakizáciou a skončilo "konečným riešením". Mladá sila je politickým výrazom pre ostrakizáciu starších ľudí, ktorú potvrdzuje aj prax.

Poslednou kvapkou, ktorá ma donútila napísať tento blog je plagát Mladá sila Poďme do nich. Všetko, čo doteraz tento pán a reprezentanti koalície PS-Spolu vykonali smeruje k ich vízii sveta ktorá sa blíži k príbehu vo filme Loganov útek (Logan´s Run) z roku 1976 s Michaelom Yorkom v hlavnej úlohe. Tam v roku 2274 vládnu po katastrofe svetu počítače a tie rozhodli, že ľudia môžu žiť iba do 30 rokov a potom sa musia "zrecyklovať". Recyklácia je slávnosť v mieste zvanom karusel, kde ľudia miznú v podzemnom priestore. Príbeh ďalej rozpráva o tom, ako sa zistí absurdnosť a nehumánnosť, lebo "recyklácia" nie je nič iné ako zabíjanie a na konci je symbolicky definovaná aspoň emocionálna hodnota staroby postavou starca, s ktorým sa títo mladí po úteku z tejto priestoru ovládaného počítačmi stretajú po prvý raz. Najprv však k tomu, čho sme svedkami v posledných dňoch.

Prečo vlastne koalícia PS-Spolu vidí hlavného nepriateľa v ĽSNS a rozhodla sa preniesť súboj do ulíc?

Konflikt PS-Spolu s ĽSNS je konflikt medzi reprezentantmi a voličmi víťazov globalizácie (yuppies* a bobos**) zhromaždených okolo PS-Spolu a reprezentantmi a voličmi sociálne ohrozených globalizáciou (robotníci, živnostníci vo výrobnej sfére a lokálnych službách, štátni a verejní zamestnaci nižších stupňov) zhromaždených okolo ĽSNS.

*Yuppies je subkultúrou mladých ľudí, ktorí nadpriemerne zarábajú. Ich život je zameraný na zarábanie peňazí a ich míňanie za luxusný tovar. K charakteristickým vlastnostiam yuppies patrí narcizmus, dravosť a konzumerizmus (podľa môjho zázoru typické pre stranu Progresívne Slovensko)

**Bobos sa vyznačujú dôrazom na prácu a súčasne i bohémstvom, toleranciou a otvorenosťou. Možno ich označiť ako alternatívnych kapitalistov. Utráca na účelný luxus ale aj na dobročinnosť a životné prostredie (hodí sa na stranu Spolu)

Zdroj Wikipédia, skrátené a doplnené autor.

Aj v súvislosti s brexitom sa objavila aj ďalšia možná charakteristika týchto dvoch skupín. Reprezentanti a voliči koalície PS-Spolu sú ľudia odvšadiaľ (napr. digitálny nomádi), teda ľudia ktorí pretrhali väzby s lokálnou komunitou a putujú svetom, resp. je im jedno kde žijú, podstatné je uspokojovanie ich vlastných potrieb. Reprezentanti ĽSNS sú ľudia odniekiaľ, teda ľudia naviazaní na svoj región, obec, komunitu, ktorý si chcú túto kultúru zachovať a odovzdať ju svojim potomkom ďalej.

Treba povedať, že vôbec nie je hanba byť odniekiaľ a byť ohrozený globalizáciou. Je to totiž v prvom rade dané tým, kde ste sa narodili a kto boli Vaši rodičia. Ak Európa zažila relatívne dlhé obdobie cca od roku 1950 do roku 1980, kde na oboch stranách železnej opony fungovali verejné vzdelávacie systémy ako bezpečný a efektívny spoločenský výťah, kde ste sa mohli vyviezť na najvyššie poschodia spoločenskej pyramídy bez ohľadu na Váš pôvod, dnes to už neplatí. Ak ste sa nenarodili v tej správnej rodine, tak máte smolu. A to isté platí aj o ostatných verejných službách, kde miesto Vášho narodenia a pobytu definuje ich prístupnosť pre Vás. Preto nie je nič prekvapivé na tom, keďže tých čo sú ohrození je niekoľkonásobne viac ako tých, čo sú a cítia sa víťazmi, že ĽSNS v zabudnutých dolinách a medzi politickými reprezentáciami zabudnutými ľuďmi víťazí a má podporu. Krik koalície PS-Spolu je teda tým typickým "krikom hlasnej menšiny", ktorá je navyše silne finančne podporovaná.

Prečo vnímam pána Trubana a jeho koalíciu ako nebezpečentvo pre Slovensko a zvlášť skupinu starších?

Keď som si pozrel celý záznam vystúpenia pána Trubana pred študentami na tému podnikania v Nitre, ako bývalého vysokoškolského pedagóga ma v prvom rade zarazil jeho celkový prejav. Poskakujúci mužíček, neustále si upíjajúci z plastovej fľašky vyrážajúci zo seba slovenské vety popretkávané skomolenými anglickými výrazmi (anglický základ a slovenské skloňovanie) ako prvé pre mňa položil otázku " Akéže posolstvo to odovzdáva?" a druhá otázka bola "Na čom to ešte stále fičí?". Ak si porovnám jeho mediálne vystúpenia dnes, s týmto "historickým", musím konštatovať, že na sebe popracoval a vcelku sa mu darí pretvarovať, ale arogancia, povýšenectvo a bohorovnosť spod tenkého náteru komunikačných tréningov presvitá zvlášť, ak sa príde na konkrétne veci. Vtedy presne ako Greta T. získava istotu len v útoku so zvláštnym dôrazom na mladosť. Dnes už máme aj žiarivý príklad tohoto prístupu na bratislavskom magistráte, kde sú ochotní a schopní tri razy opakovať výberové konanie dovtedy, pokiaľ, podľa môjho názoru a vlastnej skúsenosti, nevytvoria podmienky pre to, aby vybrali toho mladého a hlavne progresívne naprogramovaného. Prečo hovorím o progresívne naprogramovaných? Keď diskutujem s PS-Spolu úderkami rozdávajúcimi letáky po Bratislave, nemožno si nevšimnúť podobnosť ich chovania s funkcionármi SZM (ČSM) s ktorým mám osobné skúsenosti a niekedy mám nutkanie zájsť pre porovnanie aj ďalej do histórie a trochu ďalej na západ do bavorských pivníc. Sú presvedčení, že vedia riadiť zemeguľu, majú recept na všetko a najmä v ich očiach a neverbálnej komunikácii vidno, ako sa cítia nad Vás nadradení. A čo je najtragickejšie, napriek ich vzdelaniu, ich výraz a postoj je úplne identický s výrazom mladého mierne retardovaného povaľača, ktorí sa so mnou chcel pustiť do bitky, lebo som ho upozornil, že vo vlaku nie je sám a ostatní cestujúci nie sú povinný znášať rev jeho prehrávača. Už sme tu raz mali ubermenchov a dopadlo to zle.

Už niekoľko rokov nás tu ekonómovia, politológovia a ďalší "naslovovzatí odborníci a najmä analytici pre všetko" strašia starnutím populácie. Na jednej strane sa tu vyplakáva, že nie sú odborníci, ale keď máte viac ako 40 tak vaše žiadosti o účasť na konkurze sú zahadzované rovno do koša a aj keď dostanete oznámenie, že vybrali vhodnejšieho kandidáta, inzerát hľadajúci človeka na túto pozíciu sa objavuje znovu a znovu. A tak vysokoškolsky vzdelaní ľudia nakoniec skončia ako opatrovatelia v Rakúsku a v Nemecku a v tom lepšom prípade na slovenských vrátniciach a iných nízkokvalifikovaných flekoch, ktoré nám ponúkajú vládnymi dotáciami korumpovaní zahraniční investori. Koalícia PS-Spolu je, podľa môjho názoru, svojou praxou overenou pôsobením ich nominantov ako primátorov v Bratislave a Nitre, politickým hnutím, ktoré má vo svojich génoch priamo zabudované nepriateľstvo voči starším ľuďom, čo sa skoncentrovalo do toho ich sloganu Mladá sila - Poďme do nich. Takže keď povedali A, tak by to mali dopovedať B. Teda keď sa ujmú vlády a vyhádžu všetkých tých starých a neprogresívnych odvšadiaľ, kde podľa nich bránia tej ich plánovanej zmene a zbavia ich možnosti obživy, koľko im bude trvať, keď sa tých starých a neprogresívnych vrátane sociálny systém zaťažujúcich dôchodcov rozhodnú zbaviť definitívne?