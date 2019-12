Klimafašizmus alebo klimakomunizmus? Čo zvestuje Gréta T.?

Súčasný systém živí neustále zvyšovanie produkcie statkov a monetárnej masy. Boj proti klimatickej zmene vyžaduje pravý opak. Má GrétaT. demokratické riešenie? NIE! Z klimaanarchie sa vynorí klimafašizmus a klimakomunizmus.

V sci-fi literatúre už je obraz budúcnosti, umelci vytvárajú prognózy zachytávaním signálov budúcej zmeny.

Prognostika je veda, ktorej princípy žiaľ z politických príčin nie sú rešpektované. Európska komisia je systematickým znásilňovačom progrostiky a jej najmä ekonomické modely na základe ktorých prijíma svoje rozhodnutia sú doslova produkty orwelovského ministerstva pravdy – vždy im vyjde to, čo potrebujú dokázať. Pre dlhodobé prognózy by sa správne mali robiť tzv. exploratívne prognózy variantným spôsobom pre ktorých tvrbu boli vybrané tímy podľa štandardnej metodiky a na základe týchto exploratívnych prognóz by sa mala vytvoriť a rozvíjať tzv. normatívna prognóza. Z dejím vojenského umenia vyplýva, že chybou tých vojvodcov, ktorí prehrali vojny bolo to, že svoje armády pripravovali na vojny, ktoré už boli a nie na tie, v ktorých bojovali. Ak chceme nájsť reálny obraz našej budúcnosti, treba si prečítať dobrú sci-fi literatúru. Umelci totiž na rozdiel od účastníkov napríklad klimatických kongresov sa vo svojom myslení neobmedzujú iba na excelovské tabuľky vo vyšperkovaných prezentáciách ale vnímajú aj to najpodstatnejšie - podstatu a myslenie človeka, rodiny, národa, ľudstva. Aká je teda naša budúcnosť? V tom lepšom prípade je to Vodný svet Kevina Costnera, v tom horšom je to Šialený Max Georga Millera s Melom Gibsonom. Tú budúcnosť - KLIMAANARCHIU - charakterizujú:

zničená krajina a absolútny nedostatok potravín

technický regres

rozpad spoločenských štruktúr

Ak aj nájdeme príklady zdanlivo naznačujúce, že spoločnosť si zachová blahobyt a vďaka technologickému pokroku prežije v umelo vytvorenom prostredí tak je to napríklad Loganov útek Michaela Andersona s Michaelom Yorkom (KLIMAFAŠIZMUS) alebo poľská Sexmisia Juliusza Machulskeho (KLIMAKOMUNIZMUS). Túto budúcnosť charakterizujú:

selekcia ľudí a kastovníctvo

centralizácia moci a najmä rozhodovania v rukách jednotlivca a alebo skupiny

izolácia

KLIMAKOMUNIZMUS - zdieľanie chudoby a obmedzení a skrytý blahobyt verchušky

KLIMAFAŠIZMUS - otvorená diskriminácia určitých skupín, nadpráva vyvolených

Z knižných zdrojov vrelo odporúčam detektívnu sci-fi od Prokopa Gerta s titulom "Kto by už kradol nohy!", ktorému sa už v 70.tych rokoch dokonca podarilo aj utrafiť tú mocnosť, ktorá je ten najväčší problém pri riešení problémov s klímou.

Klimatické kongresy ako predohra budúcej katastrofy

Aj klimatický kongres v Madride potvrdil, že boj proti klimatickej zmene nakoniec skončí ako boj o prežitie ľudí práve preto, že ľudia a ani ich reprezentanti v 99% prípadov nie sú schopní začať od seba. Povedzme si to otvorene, zabrániť klimatickej zmene znamená vrátiť sa všeobecne a bez výnimky u všetkých ľudí na svete k úrovni spotreby statkov a najmä energií na úroveň priemerného obyvateľa Francúzska alebo Československa v predvojnových 30. rokoch. Prečo až tak ďaleko? Lebo vtedy boli na svete 2 miliardy ľudí a dnes je to 7,5 a čím viac nás bude, tým ďalej dozadu sa budeme musieť vracať. Pred pár rokmi som len na základe spotreby energií rátal, koľko zemegúľ by bolo treba, keby všetci ľudia na svete spotrebovavávali ako jednotlivé štáty. Už aj pri slovenskej priemernej spotrebe to bolo 1,5 zemegule, francúzskej 3,5, severoamerická spotreba bola na 6,5 zemegule. Švédsko ako rodná zem Gréty T. tiež spotrebovávalo, ako keby sme mali k dispozícii 3 zemegule. Samozrejme, že je politicky nepriechodné postaviť sa pred národ a povedať, že od zajtra sa bude chodiť do práce pri vzdialenosti do 5 km výhradne na bicykli a nad 5 km MHD, že sneh sa bude odhadzovať lopatou, že lietať na dovolenku sa bude raz za 5 rokov a inak len vlakom - teda žiadne nákupy v Londýne a večere v New Yorku, že skončili jachty ............ . Možno by sa to aj dalo povedať, ale to by sa muselo ísť príkladom a muselo by skončiť nezmyselné každomesačné sťahovanie europarlamentného cirkusu z Bruselu do Štrasburgu a spät, malo by sa zrušiť poradové centrum za sídlom Európskej komisie - ak si dobre pamätám päťposchodová budova so štyrmi veľkými zasadacími miestnosťami olemovanými tlmočníckymi kabínkami na každom poschodí a neviem koľkými menšími, kde sa každý deň zlietajú z celej EÚ stovky úradníkov, aktivistov a tlmočníkov na porady a zasadania viac ako 3000 výborov - a konečne využiť internet a robiť to cez videokonferencie, a takto by sme mohli aj vo fungovaní ďalších inštitúcií vrátane slovenských a dokonca aj u greenpeace a im podobných organizácií, ktoré kážu o ochrane prírody a klímy nájsť množstvo vecí, ktoré ich usvedčujú z farizejstva.

Gréta T. sa mení na klimafašistu

Sfučaná Gréta T. pri kope batožiny s papierovým téglikom z fast foodu v popredí na chodbe vlaku nemeckých železníc je presne obrazom človeka, ktorý sám nie je ochotný obmedziť sa. Autentickej ekologickej aktivistke by mal postačiť jeden batoh. Človek obložený batožinou, ktorý predtým obviňuje kde koho z toho, že nerobí nič pre klímu je pre mňa klimafašista. Asi ešte nikto Gréte T. nevysvetlil, že len na jej pampersky, ktoré ako šťastné dieťa (ktoré nikto k ničomu nenútil) nosila možno do troch rokov, sa vyplytvala budúca celoživotná energetická spotreba aj desiatky eritrejských detí, jej rovesníkov, a možno aj viacerých, lebo jej veku sa z nich dožije len zlomok. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že celý ten cirkus okolo Gréty T. je len prípravou na presadzovanie "vyšším záujmom ochrany klímy" zdôvodnených opatrení a obmedzovanie slobôd v mene toho, aby úzka skupina vyvolených, vrátane Gréty T., mohla ďalej bezbreho plytvať.