Kolobežkári v Bratislave - čaká sa na smrť dieťaťa

Slovenská verejná správa uplatňuje systém riadenia "čakanie na katostrofu", keď sa veci nechávajú vyhnívať a riešenia sa hľadajú až vtedy, keď sa prihodí nejaká tragédia. Kolobežky v Bratislave preto čakajú na svoj čierny deň.

Krátky veľmi zjednodušený teoretický výklad zvyšovania bezpečnosti

Takmer na začiatku svojej profesionálnej kariéry som sa viac ako desať rokov zaoberal zvyšovaním bezpečnosti zložitých systémov. Analýza havárií často s fatálnymi dôsledkami ma viedla k poznaniu, že katastrofe nedokážete zabrániť, ale vhodnými opatreniami môžete znížiť frekvenciu ich výskytu. Ak štatisticky napríklad zistíte, že na každých 1000 stretov chodca s bicyklom pripadá jeden smrteľný úraz chodca a x zranení oboch účastníkov, tak ak v čase chcete znížiť výskyt smrteľných úrazov, tak musíte v prvom rade znížiť frekvenciu výskytu týchto stretov, lebo ak sa vám podarí zvýšiť dobu výskytu 1000 stretov napríklad z 5 rokov na 10 rokov, tak znížite riziko smrteľného úrazu na polovicu.

Chodník v Bratislave = kolobežkodróm, chodci nie sú vítaní

Za posledných 10 dní ma 4 krát takmer prevalcoval kolobežkár. Raz na prechode chodcov pred Tescom na Kamennom námestí som uskakoval kolobežkárovi, ktorý prefrčal po cyklotrase aj napriek tomu, že autá na ceste, kde je namaľovaná cyklotrasa pred prechodom zastali. 2 krát sa to stalo na chodníku na rohu Kolárskej a Heydukovej, keď sa nečakane vyrútil spoza rohu a nakoniec dnešný zážitok z Obchodnej, keď som uskakoval kolobežkárovi na pešej zóne na Ochodnej pri stanici mestskej polície. Keď som to reklamoval u mestskej polície u hliadky sediacej v aute, tak som dostal vysvetlenie, že nemôžu robiť nič, lebo kolobežkár je chodec.

Bratislava - nechodecká zóna

V Bratislave sa zjavne s chodcami nepočíta. Sú tu chodníky, kde sa protiidúcemu musíte vystúpiť na cestu, také sú úzke. Špecialitou sú chodníky s priečnym sklonom, kde by sa zišli topáky s teleskopickými podrážkami, ktoré by sa vysúvali podľa toho, na ktorej strane potrebujete pri chôdzi dlhšiu nohu aby ste nekrívali. Samotný povrch chodníkov je katastrofa a ak cudzinci sú pri príchode prekvapení, že Slovácii sa neusmievajú a hľadia do zeme, tak pri prvom poriadnom držkopáde v Bratislave by to mali pochopiť. Kvalita chodníkov a peších zón je samozrejme neudržateľná, keď sa v týchto priestoroch ráno musíte doslova predierať cez záľahu zásobovacích áut a potom neskôr áut s výnimkami.

Na rozdiel od kváziekológov, ktorí sa na ekologickú akciu vozia Hummerom, ja som nikdy v živote nevlastnil auto a kde môžem chodím pešo alebo vlakom. Ak pred dvadsiatimi rokmi, keď som prišiel do Bratislavy, nebolo byť chodcom žiaden med, tak dnes sa z chodectva stáva adrenalínový šport. Okrem toho, že sa dramaticky znásobil počet áut je to aj preto, lebo na infraštruktúru určenú pôvodne iba pre automobili, električky a chodcov sa domaľovaním vytvárajú nové nevhodné prvky - cyklotrasy, miesto toho, aby sa, aj keď to nie je populárne tam, kde je to nevhodné jednoducho povedalo, že tam cyklotrasa nebude, lebo nie je na ňu miesto.

Pchanie cyklotrás tam, kde je už aj tak plno a ťahanie električky cez pešiu zónu ukazuje nekultúru autorov a ich marťanstvo. Devastujú totiž životný priestor iných, v ktorom oni sami nežijú alebo neplánujú žiť.

Je mi jasné, že pre mladých a progresívnych politikov je starší človek a dôchodca, ktorý zaťažuje sociálny systém svojou existenciou, bytosť určená na odpis, takže nejaké zlomené stavce a krčky stehenných kostí penzistov, ktorí nestihnú uvoľniť priestor ich veličenstvám kolobežkárom ich netrápi. Takže želám celému Teamu Bratislava príjemné zbieranie analytických dát a vylepšovanie Plánu Bratislava až do dňa tragédie, ktorá zákonite príde. Dovoľujem si odhadnúť, že to bude možno skôr ako do toho povestného do roka a do dňa.